Theo bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, nước là thành phần thiết yếu của sự sống, chiếm tới 70-80% trọng lượng cơ thể và tham gia hầu hết các hoạt động chuyển hóa, hấp thu và đào thải chất độc.

Bác sĩ Sơn cho biết, nước trong cơ thể đảm nhiệm bốn chức năng quan trọng là dung môi của các phản ứng hóa học, chất phản ứng trong nhiều quá trình sinh học, chất bôi trơn cho các khớp và là yếu tố điều hòa nhiệt độ. Vì vậy, bổ sung đủ nước mỗi ngày là điều kiện tiên quyết để cơ thể hoạt động ổn định.

Tuy nhiên, không ít người, đặc biệt trong mùa lạnh có thói quen uống nhiều nước canh rau, nước hầm xương hoặc sữa để thay thế nước lọc, với suy nghĩ vừa “nạp dinh dưỡng” vừa “bổ sung nước”. Theo chuyên gia, đây là quan niệm sai lầm.

“Nước canh rau, canh hầm hay nước trái cây đều không thể đảm nhiệm vai trò của nước lọc. Thậm chí, lạm dụng còn khiến cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để chuyển hóa và đào thải các chất”, bác sĩ Sơn khuyến cáo.

Nhiều người có thói quen uống nhiều nước canh rau, nước hầm xương hoặc sữa để thay thế nước lọc. (Ảnh minh hoạ)

Ở trẻ nhỏ, việc dùng nhiều nước canh thay nước lọc có thể dẫn đến táo bón , suy dinh dưỡng hoặc thiếu vi chất. Với người trưởng thành, thường xuyên uống canh hầm xương có thể làm tăng lượng purin và chất béo, khiến nguy cơ gout, béo phì, dậy thì sớm và rối loạn chuyển hóa tăng cao.

Chuyên gia khẳng định, không có loại nước nào có thể thay thế hoàn toàn nước lọc. Nước sạch, đun sôi để nguội vẫn là lựa chọn an toàn và phù hợp nhất cho mọi lứa tuổi (trừ trẻ sơ sinh bú mẹ hoàn toàn). Lượng nước cần thiết mỗi ngày phụ thuộc vào cân nặng, chiều cao và mức độ hoạt động của từng người.

Cơ thể thiếu nước sẽ rơi vào tình trạng mất nước cấp tính, ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, gây mệt mỏi, thậm chí mê sảng. Ngoài ra, mất nước còn làm tăng nguy cơ nghẽn mạch, viêm phổi , sỏi thận, táo bón, tụt huyết áp tư thế đứng.

“Ngay cả khi không cảm thấy khát, cơ thể vẫn cần được bổ sung nước thường xuyên. Uống đủ nước lọc mỗi ngày là cách đơn giản và hiệu quả nhất để duy trì sức khỏe, đặc biệt trong mùa đông”, bác sĩ Sơn nhấn mạnh.

Nếu cần thêm thông tin về cách bổ sung nước hợp lý, bạn có thể liên hệ các chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ để được tư vấn cụ thể.