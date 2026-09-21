Ngày 21/9, Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) cho biết vừa di dời 40 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Theo đó, khoảng 14h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Ga Ry nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện nhiều vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở đất cao tại đỉnh núi Pơrlai (thuộc xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng).

Bộ đội hỗ trợ di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: BP)

Đồn Biên phòng Ga Ry đã nhanh chóng tổ chức lực lượng cơ động đi kiểm tra thực tế hiện trạng. Qua khảo sát, nhận thấy tình hình diễn biến phức tạp, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân sinh sống phía dưới chân núi, đơn vị đã cử 25 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn, phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân di dời khẩn cấp.

Rất nhanh chóng, 40 hộ với 133 nhân khẩu đã được di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa về vị trí trú tránh an toàn. Để giúp bà con yên tâm ổn định cuộc sống, Đồn Biên phòng Ga Ry đã trích từ nguồn dự trữ, hỗ trợ 200kg gạo cho các gia đình tại khu tránh trú.

Đồng thời, đơn vị cử tổ quân y trực tiếp thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, ăn chín uống sôi nhằm đảm bảo sức khỏe, phòng chống dịch bệnh tại khu ở tập trung.

Hiện tại, Đồn Biên phòng Ga Ry vẫn đang túc trực 24/24, theo dõi sát sao diễn biến thời tiết và tình hình sụt lún tại đỉnh núi Pơrlai và các vực có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng các phương án hỗ trợ, cứu nạn tiếp theo nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân.