Núi Bà Đen dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4: Đi chợ bằng lá và "xuyên không" về thời chiến

Từ khoảnh khắc thiêng liêng của Lễ thượng cờ trên "nóc nhà Nam Bộ", đến nhịp sống rộn ràng của phiên chợ lá, dư vị mộc mạc của ẩm thực "tiền tuyến", hay không gian triển lãm lịch sử và những chương trình nghệ thuật đặc sắc,… tất cả tạo nên một hành trình lễ hội trên đỉnh núi Bà Đen giàu cảm xúc và đậm bản sắc văn hoá

4 phiên chợ lá và ẩm thực tiền tuyến miễn phí

Lần đầu tiên tại núi Bà Đen, chợ lá được tổ chức 4 phiên liên tiếp trong hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4.

Chợ lá với trải nghiệm mua sắm bằng lá bồ đề độc đáo tại núi Bà Đen

Bốn phiên chợ lá được tổ chức vào buổi chiều các ngày 25-4, 26-4, 30-4 và 1-5 tại quảng trường lớn trên đỉnh núi. Phiên chợ "độc lạ" được khai sinh tại Tây Ninh này không chỉ là một thế giới ẩm thực đậm hương vị dân gian bản địa, mà còn là một không gian văn hóa Nam Bộ xưa được tái hiện kỳ công với nhiều gian hàng lợp lá tranh, mây tre mộc mạc. Điều làm nên sức hút "độc bản" của phiên chợ này chính là việc dùng lá bồ đề thay tiền. Du khách đi cáp treo lên núi Bà Đen sẽ được phát lá để tự do chọn lựa các món quà bánh dân dã, từ bánh tráng, bánh bò đến các đặc sản trứ danh của Tây Ninh trong không khí nồng hậu, ấm áp tình người. Đây là cách Sun World Ba Den Mountain gìn giữ và tôn vinh di sản văn hoá của vùng đất Tây Ninh, và mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho du khách trong kỳ nghỉ lễ năm nay.

Song song đó, hành trình vị giác còn được nối dài tại khu vực triển lãm Ký ức Tây Ninh, với trải nghiệm ẩm thực tiền tuyến diễn ra từ 8h – 10h30, từ ngày 30-4 đến 3-5. Những món ăn mộc mạc của thời chiến được phục vụ hoàn toàn miễn phí như một lát cắt ký ức, nơi tinh thần quân dân và dấu ấn lịch sử được tái hiện qua từng hương vị. Sự chân chất ấy khiến hành trình trở nên sâu lắng hơn, như một cách để chạm gần hơn vào quá khứ hào hùng của "địa chỉ đỏ" Tây Ninh.

Lễ thượng cờ trên "nóc nhà Nam Bộ"

Sáng sớm ngày 30/4, hành trình đón ngày đại lễ sẽ bắt đầu bằng nghi thức thượng cờ trang nghiêm diễn ra vào lúc 6h30 – 7h tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng, nơi du khách cùng hướng về lịch sử hào hùng của ngọn núi Bà Đen - một căn cứ điểm quan trọng trong kháng chiến. Cách đây hơn 50 năm, vào ngày 6/1/1975, lá cờ giải phóng đã tung bay trên đỉnh núi cao 986m, đánh dấu một chiến tích vang dội góp phần vào đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử.

Lễ thượng cờ trang trọng và thiêng liêng đón ngày đại lễ tại quảng trường trên đỉnh núi

Trong không gian khoáng đạt của "nóc nhà Nam Bộ", hình ảnh lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay giữa biển mây rực sáng ánh bình minh khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Nghi lễ này chính là sợi dây kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại, nơi hàng ngàn du khách trong sắc áo cờ đỏ sao vàng cùng "chậm lại" để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh máu xương tại các cứ điểm lịch sử như động Kim Quang, chùa Hang, miếu Sơn Thần... Đây không chỉ là một nghi thức, mà là khoảnh khắc chạm vào linh hồn của lịch sử giữa hào khí ngày Thống nhất.

"Xuyên không" về thời chiến với triển lãm "Ký ức tự hào"

Dòng chảy lịch sử tại ngọn núi cao nhất Nam bộ sẽ được tái hiện thông qua không gian triển lãm mang tên "Ký ức tự hào", mở cửa từ ngày 21/4 đến hết tháng 5. Triển lãm không chỉ đơn thuần là hoạt động trưng bày, mà còn là nhịp cầu nối dài những câu chuyện về vùng đất trung dũng, kiên cường qua từng thời kỳ kháng chiến. Tại đây, không gian được chia thành các khu vực trưng bày tư liệu, hình ảnh quý giá về núi Bà Đen qua các dấu mốc: trước khi có Đảng, giai đoạn kháng chiến chống Pháp - Mỹ và diện mạo núi Bà Đen ngày nay.

Những tư liệu lịch sử sẽ được tái hiện trong triển lãm "Ký ức tự hào" dịp đại lễ

Du khách có thể tiếp cận những tư liệu, hình ảnh và hiện vật gắn với một giai đoạn lịch sử hào hùng của vùng đất Tây Ninh. Không chỉ dừng lại ở ký ức chiến tranh, triển lãm còn mở ra một góc nhìn nối tiếp, khi núi Bà Đen hôm nay đang chuyển mình với những công trình du lịch - văn hoá, từng bước trở thành điểm đến giàu bản sắc.

Mãn nhãn với các show diễn đậm sắc màu di sản

Điểm tô cho hành trình lễ hội là các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại Sân khấu Tâm An trên đỉnh núi, với các suất cố định diễn ra vào 9h và 11h, từ ngày 30-4 đến 3-5. Đây là nơi những di sản văn hóa phi vật thể của Tây Ninh được tái hiện đầy sống động, mang đến một góc nhìn đa sắc và giàu chiều sâu về vùng đất linh thiêng.

Du khách sẽ được hòa mình cùng giai điệu múa trống Chhay dăm tại Sun World Ba Den Mountain

Du khách sẽ được đắm chìm trong tiếng nhạc ngũ âm rộn rã, linh hồn trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer, hay say mê theo những vũ điệu Khmer uyển chuyển, mềm mại. Đặc biệt, sự xuất hiện của nghệ thuật múa trống Chhay-dăm - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với những động tác mạnh mẽ, phóng khoáng và nhịp điệu dồn dập sẽ tạo nên không khí lễ hội bùng nổ.

Mỗi tiết mục tại Sun World Ba Den Mountain không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật, mà là một câu chuyện kể về sức sống mãnh liệt và sự giao thoa văn hóa độc đáo của vùng đất Tây Ninh.

"Giải nhiệt" giữa biển mây

Đây được xem là trải nghiệm thú vị bậc nhất tại núi Bà Đen, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng kéo dài tại Nam bộ. Được ví như một "tiểu Đà Lạt" mát lành với nhiệt độ luôn thấp hơn thành phố từ 8 đến 10 độ C, đây là nơi lý tưởng để bạn xua tan cái nắng oi ả, cảm nhận không khí se lạnh ngay giữa mùa hè.

Khung cảnh kỳ vĩ của đỉnh núi Bà Đen giữa thiên đường mây

Những ngày đại lễ cũng là mùa mây tại núi Bà Đen. Đây là thời điểm vàng để bạn săn các hiện tượng mây kỳ thú như mây thấu kính (mũ mây), mây vảy rồng, hay chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh tràn qua tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn hùng vĩ. Đứng giữa mây trời, phóng tầm mắt ngắm nhìn vùng đồng bằng trù phú phía dưới, bạn sẽ cảm nhận được sự thư thái và nguồn năng lượng tươi mới cho kỳ nghỉ lễ trọn vẹn.