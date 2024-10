"Nửa Thân Quen, Nửa Xa Lạ" trên K+: Siêu phẩm truyền hình gây bão với diễn xuất của Điền Hi Vi và Châu Vũ Đồng

Nửa Thân Quen, Nửa Xa Lạ (In Between) sau 11 tập lên sóng đã bùng nổ với hơn 80 triệu lượt xem tích lũy, hơn 24 triệu lượt xem mỗi ngày, mức độ phổ biến cao nhất trên Youku theo xu hướng và không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Phim còn nhận được cơn mưa lời khen về diễn xuất của dàn diễn viên trẻ đẹp như: Điền Hi Vi, Tân Vân Lai, Châu Vũ Đồng,... cùng các khách mời được bảo chứng về thực lực như: Đổng Khiết, Viên Văn Khang.

Nửa Thân Quen, Nửa Xa Lạ - siêu phẩm truyền hình Hoa ngữ gây bão tháng 9

So với phần lớn các bộ phim ngôn tình Hoa ngữ phát triển những tình tiết xoay quanh một cặp đôi chính, kịch bản Nửa Thân Quen, Nửa Xa Lạ thuộc dạng đa tuyến, kể câu chuyện của nhóm bạn trẻ trên hành trình tìm kiếm tình yêu, khẳng định bản thân và phát triển sự nghiệp. Chính vì không có con đường nào bằng phẳng nên những lần vấp ngã đầy thấm thía lại là động lực giúp họ trưởng thành hơn. Mỗi nhân vật gắn liền với một tính cách, song đều lấy cảm hứng từ đời thực, khiến khán giả như tìm thấy chính mình trong từng tập phim.

Ngay từ đầu phim, nữ chính Hà Tri Nam (Điền Hi Vi) bày tỏ mong muốn "tìm đến tình yêu để được yêu chiều vì thường ngày không được người khác quan tâm". Cô có người yêu là cậu ấm giàu có, luôn dỗ dành bằng những món quà đắt tiền nhưng lúc cô khóc thì anh lại tỏ vẻ thờ ơ. Không ai muốn yêu xa, Hà Tri Nam cũng vậy. Suốt 7 năm bên nhau, thời gian cô ở cạnh người yêu Cao Bằng (Trương Triết) chỉ khoảng 200 ngày nên lúc nào cô cũng khát khao hơi ấm của tình yêu.

Tri Nam - khao khát tìm thấy hơi ấm trong tình cảm đôi lứa

Như biết bao bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết, Hàn Tô (Châu Vũ Đồng) chỉ mới làm luật sư 2 năm nhưng đã hoạch định hướng phát triển sự nghiệp và nỗ lực phấn đấu ngày đêm. Tô Tô xinh đẹp, tài giỏi, thuộc tuýp phụ nữ coi trọng sự nghiệp hơn cả yêu đương. Cô chính là hình tượng được khán giả nữ yêu thích và hướng đến, luôn kiên trì theo đuổi ước mơ, khẳng định giá trị bản thân giữa những chông gai cuộc đời.

Hàn Tô - xinh đẹp, tài giỏi, luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu

Trái ngược với Hàn Tô, Cù Nhất Bồng (Tân Vân Lai) đại diện cho một bộ phận thanh niên đang lạc lối trong xã hội ngày nay. Xuất thân bình thường nên anh luôn nỗ lực học tập, có tài năng nhưng lận đận trong sự nghiệp. Trước sự thành công của bạn gái cùng mặc cảm gia cảnh khiến anh trở nên tự ti, hằn học, cho rằng sự quan tâm từ Hàn Tô chỉ là "diễn" và "giấu đi sự khinh thường". Từ đó, thay vì cố gắng phấn đấu, Nhất Bồng chọn lối tắt khi yêu, tìm một đối tượng danh giá để kết đôi và đổi đời.

Nhất Bồng - khôi ngô, tài năng nhưng có sự nghiệp lận đận

Trong những tập gần đây, Hàn Tô vừa đi Hồng Kông (Trung Quốc), Nhất Bồng đã ngay lập tức nói lời yêu với nữ chính, chính thức bước vào mối quan hệ mập mờ khi chưa chia tay bạn gái. Ngay cả Tri Nam dù đang tận hưởng tình yêu của Nhất Bồng nhưng lại không dứt khoát với người yêu cũ. Dễ thấy rằng những người trẻ trong phim đều đang liên tục đối mặt với chuyển biến của cuộc sống, xung đột giữa tình cảm và lý trí. Họ va vào nhau, cùng trải qua các tình huống đầy éo le khiến khán giả ngày càng bị hút vào mạch phim và tự hỏi ai sẽ là người thắng cuộc trong ván bài tình ái phức tạp này.

Kịch bản phim độc đáo khi tập trung khai thác "bùng binh" tình ái

Nửa Thân Quen, Nửa Xa Lạ hiện đang được K+ phát sóng độc quyền, song song với Trung Quốc, giúp khán giả có thể nhanh chóng hòa vào không khí xem và bình luận phim sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Có thể thấy, K+ luôn nắm bắt thị hiếu thưởng thức phim truyền hình của khán giả trẻ khi liên tục phát sóng song song nhiều bộ phim tình cảm châu Á gây sốt như Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Trêu Nhầm Yêu Thật, Câu Chuyện Hoa Hồng...