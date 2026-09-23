Khi giành huy chương vàng SEA Games 32, Ngọc Trâm từng nói đấu trường khu vực là nơi để cô học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, hướng tới cơ hội giành thành tích ở các giải châu Á và quốc tế. Cũng trong năm 2023, cô cùng đội kata nữ giành huy chương vàng ASIAD 19. Với thành tích tại đại hội, Ngọc Trâm được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2024, nữ võ sĩ tiếp tục có huy chương vàng giải vô địch Đông Nam Á, huy chương bạc giải vô địch châu Á. Cô được giới thiệu đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024.