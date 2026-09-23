Đã có kinh nghiệm thi đấu và giành huy chương vàng ở Á vận hội, Ngọc Trâm vẫn không giấu được áp lực trước phần thi quyết định. Nữ vận động viên thừa nhận bản thân lo lắng, phải tự nhắc mình tập trung vào những gì đã chuẩn bị. “Gia đình sẽ rất tự hào về tôi. Tôi hy vọng là vậy. Trước bài thi, tôi rất lo lắng. Đây là lần thứ 2 tôi vào chung kết ở ASIAD nhưng tôi tự nhủ rằng mình phải tập trung. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng, rất chăm chỉ”, Ngọc Trâm chia sẻ. Khi trả lời phỏng vấn trước truyền thông quốc tế, nữ vận động viên cho thấy khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy. Ảnh: Mai Loan.