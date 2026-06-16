Nữ tiến sĩ giàu nhất showbiz: 36 tuổi xưng danh huyền thoại, bỏ 9.300 tỷ đồng mua lại di sản đời mình

Taylor Swift không chỉ là nữ ca sĩ quyền lực bậc nhất làng nhạc thế giới mà còn là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi biến sự nghiệp âm nhạc thành một đế chế văn hóa đại chúng. Ở tuổi 36, cô vừa thiết lập thêm một cột mốc chưa từng có khi trở thành người phụ nữ trẻ nhất lịch sử được ghi danh vào Songwriters Hall of Fame. Từ một cô gái hát nhạc đồng quê tuổi teen đến biểu tượng văn hóa toàn cầu, hành trình của Taylor Swift được xem là một trong những câu chuyện thành công đặc biệt nhất của ngành giải trí thế kỷ 21.

Taylor Swift bước chân vào làng nhạc từ rất sớm và nhanh chóng trở thành hiện tượng mới của dòng nhạc countryTaylor Swift bước chân vào làng nhạc từ rất sớm và nhanh chóng trở thành hiện tượng mới của dòng nhạc country

Sinh năm 1989 tại bang Pennsylvania, Mỹ, Taylor Swift bước chân vào làng nhạc từ rất sớm. Năm 16 tuổi, cô phát hành album đầu tay mang tên Taylor Swift và nhanh chóng trở thành hiện tượng mới của dòng nhạc country. Không chỉ sở hữu chất giọng đặc trưng, Taylor còn gây chú ý bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc, biến những trải nghiệm cá nhân thành các ca khúc dễ dàng tạo sự đồng cảm với hàng triệu khán giả.

Sau thành công ở địa hạt country, Taylor Swift thực hiện một trong những cú chuyển mình táo bạo nhất sự nghiệp

Sau thành công ở địa hạt country, Taylor Swift thực hiện một trong những cú chuyển mình táo bạo nhất sự nghiệp. Từ album 1989, cô chính thức bước sang thị trường pop đại chúng và gặt hái thành công vang dội. Những sản phẩm tiếp theo như Reputation, Lover, Folklore hay Midnights liên tiếp phá kỷ lục streaming và doanh thu, đưa Taylor Swift lên thẳng hàng tỷ phú đô la chỉ nhờ âm nhạc.

Không chỉ là một ngôi sao âm nhạc, Taylor Swift hiện được xem như một "monoculture" - hiện tượng văn hóa đại chúng có sức ảnh hưởng vượt xa khuôn khổ ngành giải trí. Tên tuổi của cô phủ sóng từ âm nhạc, điện ảnh, thời trang đến kinh tế. Mỗi sản phẩm phát hành đều tạo ra hiệu ứng toàn cầu, tác động trực tiếp đến doanh số, xu hướng tiêu dùng và mạng xã hội.

Ngày 18/5/2022, Taylor chính thức nhận bằng Tiến sĩ danh dự ngành Mỹ thuật từ New York University trong lễ tốt nghiệp diễn ra tại Yankee StadiumNgày 18/5/2022, Taylor chính thức nhận bằng Tiến sĩ danh dự ngành Mỹ thuật từ New York University trong lễ tốt nghiệp diễn ra tại Yankee Stadium

Một trong những dấu ấn quan trọng giúp Taylor Swift khẳng định vị thế biểu tượng nằm ở lĩnh vực học thuật. Ngày 18/5/2022, cô chính thức nhận bằng Tiến sĩ danh dự ngành Mỹ thuật từ New York University trong lễ tốt nghiệp diễn ra tại Yankee Stadium.

Đại học New York khi đó đánh giá Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ năng động và nổi tiếng nhất thế hệ của mình, người đã tạo nên những ảnh hưởng sâu rộng trong âm nhạc đương đại. Bài phát biểu tốt nghiệp của nữ ca sĩ nhanh chóng lan truyền trên toàn thế giới, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ. Câu nói nổi tiếng của cô: "Sự dễ dàng chỉ là một câu chuyện huyền thoại. Đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã cố gắng" được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng truyền thông và trở thành biểu tượng.

Taylor Swift chính thức mua lại thành công toàn bộ bản quyền gốc 6 album đầu tay từ quỹ đầu tư Shamrock Capital với số tiền được ước tính khoảng 360 triệu USD, tương đương hơn 9.300 tỷ đồng

Nếu sự nghiệp âm nhạc đưa Taylor Swift lên đỉnh cao danh vọng, thì cuộc chiến bản quyền lại giúp cô trở thành biểu tượng cho quyền sở hữu sáng tạo trong ngành giải trí. Năm 2019, toàn bộ bản quyền ghi âm gốc (masters) của 6 album đầu tiên trong sự nghiệp Taylor Swift bị bán cho Scooter Braun với giá khoảng 300 triệu USD. Điều gây tranh cãi là nữ ca sĩ cho biết cô không được trao cơ hội mua lại chính các tác phẩm do mình tạo ra.

Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Thay vì chấp nhận mất quyền kiểm soát, Taylor Swift khởi động dự án tái thu âm toàn bộ các album cũ dưới nhãn "Taylor's Version". Đây được xem là một trong những chiến dịch chưa từng có tiền lệ, vừa mang ý nghĩa kinh tế, vừa thể hiện quyết tâm giành lại quyền làm chủ tài sản trí tuệ.

Sau nhiều năm tranh đấu, nữ ca sĩ đã hoàn toàn sở hữu 100% các kỷ nguyên âm nhạc trong sự nghiệp, từ bản quyền ghi âm đến các tài sản trí tuệ liên quan

Sau nhiều năm theo đuổi cuộc chiến này, bước ngoặt lớn cuối cùng cũng xuất hiện vào tháng 5/2025. Taylor Swift chính thức mua lại thành công toàn bộ bản quyền gốc 6 album đầu tay từ quỹ đầu tư Shamrock Capital với số tiền được ước tính khoảng 360 triệu USD, tương đương hơn 9.300 tỷ đồng. Thương vụ này không đơn thuần là một giao dịch tài chính. Với Taylor Swift, đó là hành trình đưa những tác phẩm làm nên tên tuổi cô trở về đúng với chủ nhân của chúng. Sau nhiều năm tranh đấu, nữ ca sĩ đã hoàn toàn sở hữu 100% các kỷ nguyên âm nhạc trong sự nghiệp, từ bản quyền ghi âm đến các tài sản trí tuệ liên quan.

Tháng 6/2026, Taylor Swift tiếp tục ghi thêm một cột mốc lịch sử. Nữ nghệ sĩ chính thức được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ năm 2026, trở thành người phụ nữ trẻ nhất từng nhận được danh hiệu danh giá này. Trong lễ vinh danh diễn ra ngày 11-12/6, đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg đã trực tiếp giới thiệu Taylor Swift. Ông dành nhiều lời ca ngợi cho khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của nữ ca sĩ và khẳng định những ca khúc của cô đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn hàng triệu người trên khắp thế giới.

Việc được ghi danh vào Songwriters Hall of Fame được xem là sự công nhận cao nhất dành cho một nhạc sĩ

Việc được ghi danh vào Songwriters Hall of Fame được xem là sự công nhận cao nhất dành cho một nhạc sĩ. Thành tựu này càng đặc biệt hơn khi Taylor Swift mới 36 tuổi, độ tuổi mà nhiều nghệ sĩ vẫn đang trong hành trình xây dựng di sản của riêng mình.

Bên cạnh những cột mốc nghề nghiệp đáng nể, cuộc sống hiện tại của Taylor Swift cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông quốc tế. Sau khi khép lại chuỗi lưu diễn lịch sử The Eras Tour với doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi bên gia đình và bạn bè sau nhiều năm liên tục chạy tour khắp thế giới.

Trong những tháng gần đây, truyền thông Hollywood liên tục đưa tin về khả năng Taylor Swift sẽ kết hôn với ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce. Nguồn tin lan truyền cho rằng đám cưới có thể diễn ra vào đầu tháng 7/2026, dù phía hai nhân vật chính vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Taylor Swift và Travis Kelce đã công bố đính hôn, sắp cử hành lễ cưới trong năm nay

Ngày 9/6 vừa qua, Taylor Swift cũng gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu phim Toy Story 5. Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ lộ diện trước công chúng sau thời gian dài gần như vắng bóng khỏi các sự kiện giải trí lớn.

Ở tuổi 36, Taylor Swift đang sở hữu những con số mà nhiều nghệ sĩ cả đời theo đuổi cũng khó chạm tới. Hơn 1 tỷ USD doanh thu từ The Eras Tour, 360 triệu USD để mua lại toàn bộ bản quyền 6 album đầu tay và danh hiệu người phụ nữ trẻ nhất lịch sử được ghi danh vào Songwriters Hall of Fame là những dấu mốc đủ để khắc họa một sự nghiệp mang tầm vóc huyền thoại. Tài sản ròng của Taylor Swift ước tính đạt khoảng 2 tỷ USD, đưa cô trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới. Điều đặc biệt là khối tài sản khổng lồ này chủ yếu đến từ các hoạt động sáng tác, bản quyền âm nhạc và doanh thu các chuyến lưu diễn, phá vỡ nhiều kỷ lục toàn cầu.

Tài sản ròng của Taylor Swift ước tính đạt khoảng 2 tỷ USD, đưa cô trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới

Quan trọng hơn cả, câu chuyện của Taylor Swift không chỉ nói về thành công thương mại. Đó còn là hành trình của một nghệ sĩ kiên trì đấu tranh để giành quyền kiểm soát các sáng tạo của mình, biến những bài hát từng bị bán đi thành di sản thuộc về chính chủ nhân đã tạo ra chúng. Trong một ngành công nghiệp vốn luôn đặt lợi ích kinh doanh lên hàng đầu, Taylor Swift đã chứng minh rằng nghệ sĩ vẫn có thể trở thành người nắm giữ quyền lực lớn nhất đối với chính tác phẩm của mình.