Nữ Thượng tá là 'thiên nga sân khấu' nổi tiếng, mẹ ruột mỹ nhân phim giờ vàng

Những năm 1990, khi sân khấu kịch phía Bắc bước vào giai đoạn rực rỡ với hàng loạt tên tuổi nổi bật, nghệ sĩ Cao Nga, hay còn được đồng nghiệp quen gọi bằng cái tên Nga “Sói” là một trong những gương mặt khiến khán giả đặc biệt nhớ đến.

Ít ai biết rằng, bà là mẹ của nữ diễn viên Thu Quỳnh, gương mặt quen thuộc trên các bộ phim giờ vàng của VTV.

Nghệ sĩ Cao Nga sinh năm 1961 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Chồng bà là diễn viên múa của Quân khu 1, còn bà từng là diễn viên chủ chốt của đoàn kịch Tổng cục Chính trị.

Vào thời kỳ đỉnh cao của sân khấu kịch phía Bắc, bà được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất với vẻ đẹp sang trọng, sắc sảo và phong thái rất riêng. Bà từng được nhiều người ưu ái gọi là “thiên nga của sân khấu kịch”.

Thời thanh xuân, Cao Nga sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao thanh thoát cùng đôi mắt đầy biểu cảm. Vẻ đẹp vừa mềm mại, quý phái lại vừa cá tính giúp bà đặc biệt phù hợp với những vai diễn chính kịch nhiều chiều sâu tâm lý.

Không chỉ đẹp, bà còn gây ấn tượng bởi lối diễn đầy nội lực, có khả năng truyền cảm xúc mạnh mẽ trên sân khấu. Cái tên Nga “Sói” vì thế từng khiến không ít khán giả say mê, không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi tình yêu mãnh liệt bà dành cho sân khấu.

Nói về nhan sắc của mẹ, diễn viên Thu Quỳnh không giấu nổi sự hãnh diện, thậm chí thừa nhận bản thân vẫn thua xa "bản chính" khi đứng cạnh nhau. Với Thu Quỳnh, ký ức tuổi thơ đẹp nhất chính là những ngày theo mẹ đi diễn, ngồi ở hàng ghế xa nhất của khán phòng để ngắm mẹ bước ra dưới ánh đèn sân khấu với mái tóc nâu óng ả và thần thái đầy mê hoặc.

Chính khoảnh khắc ấy đã gieo vào lòng cô bé Thu Quỳnh tình yêu nghệ thuật. Nữ diễn viên từng xúc động chia sẻ rằng, từ khi còn rất nhỏ, cô đã mơ một ngày được đứng ở nơi đẹp đẽ ấy để tiếp nối con đường của mẹ.

Dù cha cô từng phản đối con gái theo nghề, nghệ sĩ Cao Nga lại là người âm thầm động viên, tiếp sức cho Thu Quỳnh. Nhờ sự ủng hộ ấy, năm 2006, khi vừa tròn 18 tuổi, Thu Quỳnh bước chân vào con đường nghệ thuật. Từ những vai diễn đầu tiên đến khi trở thành gương mặt nổi bật của phim truyền hình phía Bắc, Thu Quỳnh luôn xem mẹ là người truyền cho mình động lực lớn nhất.

Không chỉ là nghệ sĩ tài sắc, nghệ sĩ Cao Nga còn mang quân hàm Thượng tá quân đội, có hơn 30 năm cống hiến trong màu áo lính. Sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, bà chọn cuộc sống giản dị, lặng lẽ làm hậu phương cho gia đình.

Trong những giai đoạn khó khăn nhất của con gái, đặc biệt khi diễn viên Thu Quỳnh quyết định làm mẹ đơn thân sau biến cố hôn nhân, chính bà là người dang tay chăm sóc con cháu, quán xuyến gia đình để con gái yên tâm theo đuổi các dự án phim dài tập.

Ở tuổi 65, “thiên nga sân khấu” năm nào vẫn giữ được vẻ đẹp đằm thắm, quý phái. Trong những bức ảnh mặc quân phục Thượng tá được con gái chia sẻ, nghệ sĩ Cao Nga gây ấn tượng bởi phong thái nghiêm trang nhưng vẫn toát lên nét nữ tính, sang trọng.

Thu Quỳnh từng tâm sự rằng cô luôn mong thực hiện cho mẹ một bộ ảnh trong quân phục, bởi trong mắt cô, mẹ đẹp nhất khi khoác lên mình màu áo lính. Và khi được con gái ngỏ lời, cựu nghệ sĩ – chiến sĩ Cao Nga đã háo hức chuẩn bị quân phục suốt nhiều ngày như sống lại một phần ký ức tuổi trẻ.

Sự điềm đạm, kiên cường cùng phong thái tự hào của người phụ nữ từng cống hiến trọn tuổi xuân cho nghệ thuật và quân đội khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Với Thu Quỳnh, mẹ không chỉ là nguồn cảm hứng nghệ thuật đầu đời mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và hy sinh. Thành công, sự vững vàng của nữ diễn viên hôm nay cũng chính là sự tiếp nối đẹp đẽ cho những ước mơ, đam mê và tình yêu sân khấu mà người mẹ Thượng tá năm nào đã truyền lại.