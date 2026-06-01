Nữ thủ khoa AI Bách khoa và triết lý 'tờ giấy trắng' gây bão mạng

Bài phát biểu triết lý 'tờ giấy trắng' của nữ thủ khoa Bách Khoa gây chú ý.

“Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung… Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay”, Nguyễn Thị Huyền chia sẻ lại câu văn trong một cuốn bút ký tâm đắc.

Tâm thế "tờ giấy trắng" đó cũng chính là kim chỉ nam giúp nữ sinh giành ngôi thủ khoa AI tạo sinh chương trình kỹ sư chuyên sâu đặc thù (tương đương thạc sĩ) dù khởi đầu là "con số 0 tròn trĩnh", rẽ hướng từ kinh doanh sang.

Trong Lễ trao bằng Thạc sĩ và Kỹ sư chuyên sâu diễn ra ngày 23/5 vừa qua, Nguyễn Thị Huyền đại diện cho 171 tân thạc sĩ và 246 tân kỹ sư chuyên sâu phát biểu trước lãnh đạo nhà trường, giảng viên, phụ huynh và học viên.

Không chỉ nhắc lại hành trình học tập của bản thân, nữ thủ khoa còn chia sẻ quan điểm về việc học tập và tiếp cận tri thức trong bối cảnh nhiều người trẻ phải liên tục thích nghi với thay đổi của công nghệ.

Cô từng là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngoại thương trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI). Sau hơn hai năm theo học chương trình Kỹ sư chuyên sâu AI tại Đại học Bách khoa Hà Nội, cô trở thành thủ khoa đầu ra với CPA 3.96/4.0.

Trong bài phát biểu, Huyền cho rằng điều quan trọng nhất cô nhận được sau hành trình học tập không phải danh hiệu thủ khoa, mà là niềm tin rằng xuất phát điểm không quyết định giới hạn của mỗi người. “Quan trọng là việc dám bắt đầu, dám kiên định với hành trình theo đuổi sự ưu tú để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình ”, nữ thủ khoa nói.

Theo Huyền, trước mỗi hành trình lớn, con người cần giữ cho mình một “tâm thế tờ giấy trắng” - sẵn sàng học hỏi, thay đổi và không bị giới hạn bởi những định kiến cũ về bản thân. Nữ thủ khoa cho rằng việc học tập không chỉ là tiếp nhận kiến thức mới, mà còn là quá trình mở rộng tư duy và nhìn lại chính mình. “ Chỉ khi dám mở lòng trước điều chưa biết, chúng ta mới thật sự cho mình cơ hội được học, được lớn lên và được đổi thay” , Huyền chia sẻ.

Trong bài phát biểu, cô cũng nhắc tới áp lực và những khác biệt trên hành trình học tập của mỗi người. Theo Huyền, có người đi nhanh, có người đi chậm, có người đi liền mạch, nhưng cũng có người phải trải qua nhiều lối rẽ trước khi tìm được con đường phù hợp. Nữ thủ khoa AI cho rằng điều đáng quý không phải chưa từng thất bại hay mệt mỏi, mà là vẫn tiếp tục bước tiếp sau những giai đoạn khó khăn.

Thủ khoa Nguyễn Thị Huyền là một trong hai nữ sinh viên hiếm hoi của Kỹ sư chuyên sâu đặc thù AI tạo sinh tại ĐạI học Bách khoa Hà Nội.

Bài phát biểu của Nguyễn Thị Huyền nhận được sự chú ý bởi cách kết hợp trải nghiệm cá nhân với góc nhìn về tinh thần học tập trong bối cảnh nhiều người trẻ đang đứng trước áp lực phải liên tục nâng cấp kỹ năn, thích nghi với sự phát triển nhanh của công nghệ, đặc biệt là AI.

Khép lại bài phát biểu, nữ thủ khoa gửi lời cảm ơn tới giảng viên, gia đình và bạn bè đã đồng hành trong suốt quá trình học tập, đồng thời cho rằng điều các tân thạc sĩ và tân kỹ sư mang theo sau lễ tốt nghiệp không chỉ là tấm bằng, mà còn là “tinh thần Bách khoa” với sự bền bỉ, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.