Sáng nay, thí sinh Hà Nội bước vào bài thi chuyên lớp 10

Theo lịch của Sở GD&ĐT Hà Nội, sáng nay 1/6 thí sinh dự thi môn Ngữ văn chuyên, Toán chuyên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán và chuyên Tin học) cùng các môn ngoại ngữ chuyên. Thời gian làm bài là 150 phút, từ 8h đến 10h30.

Thí sinh kết thúc thi 3 môn chung kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội (Ảnh: Minh Đức)

Buổi chiều cùng ngày, thí sinh thi các môn Khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh đăng ký vào lớp chuyên Vật lý, Hóa học, Sinh học), Lịch sử và Địa lý (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch sử, Địa lý) và Tiếng Anh. Thời gian làm bài từ 14h đến 16h30.

Năm nay, Hà Nội có hơn 124.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập không chuyên. Trong đó, gần 17.000 em đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên, gồm THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Chu Văn An và THPT chuyên Sơn Tây.

Điểm xét tuyển vào trường chuyên được tính bằng tổng điểm ba môn thi chung cộng điểm môn chuyên nhân hệ số hai, tối đa 50 điểm.