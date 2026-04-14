Nữ thiết kế 9X Việt đứng sau nền tảng giáo dục Mỹ hút gần 40.000 người dùng/tháng

Đỗ Thị Hương Ly, sinh năm 1998 tại Hà Nội, là nhà thiết kế sản phẩm người Việt đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ giáo dục tại Mỹ. Con đường đến với thiết kế sản phẩm của cô bắt đầu từ nền tảng truyền thông và thiết kế đồ họa.

Tháng 5/2020, Hương Ly tốt nghiệp cử nhân ngành Truyền thông tích hợp, chuyên ngành phụ Thiết kế đồ họa tại Ithaca College (Mỹ) với điểm trung bình 3.86/4.0. Sau đó, cô tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ Thiết kế thông tin và Trực quan hóa dữ liệu tại Northeastern University, tốt nghiệp với điểm trung bình 3.91/4.0, đồng thời nhận học bổng đa dạng.

Hương Ly tốt nghiệp bằng Thạc sĩ tại Đại học Northeastern, hồi tháng 5/2023. (Ảnh: NVCC)

Quá trình học tập tại Mỹ giúp Hương Ly thay đổi cách tiếp cận với thiết kế. Trước đây cô thường nghĩ thiết kế là làm sao cho sản phẩm trông đẹp, nhưng ở môi trường đào tạo ở Mỹ, thiết kế được xem là cách giải quyết vấn đề. “Mỗi quyết định thiết kế đều phải trả lời được câu hỏi vì sao và phục vụ nhu cầu nào của người dùng”, Ly nói.

Trong thời gian học tập và làm việc tại Mỹ, Hương Ly tham gia nhiều dự án liên quan đến nghiên cứu người dùng và thiết kế sản phẩm. Cô từng làm việc trong nhóm thiết kế và đổi mới sản phẩm tại McKinsey & Company. Tại đây, Ly tham gia nghiên cứu nhu cầu người dùng với các lãnh đạo từ nhiều tập đoàn lớn nhằm xác định yêu cầu sản phẩm và xây dựng giải pháp thiết kế.

Khi làm việc với các doanh nghiệp lớn, thách thức không nằm ở việc thiếu dữ liệu mà là thiếu hệ thống giúp người quản lý nhìn thấy mối liên hệ giữa dữ liệu và quyết định chiến lược. Thiết kế có thể giúp cấu trúc lại thông tin và trực quan hóa dữ liệu, để những con số phức tạp trở nên dễ hiểu hơn đối với người ra quyết định.

Hiện Hương Ly làm việc tại Ivy Talent Education, một tổ chức giáo dục tại bang Massachusetts (Mỹ), với vai trò phụ trách thiết kế website và phát triển trải nghiệm người dùng.

Theo số liệu từ dự án, nền tảng này tăng trưởng từ 0 lên khoảng 39.000 người dùng hoạt động mỗi tháng chỉ sau một năm, trong khi tỷ lệ đăng ký khóa học đạt khoảng 20%. Để đạt được kết quả này, cô gái Việt bắt đầu bằng việc phân tích toàn bộ hành trình người dùng, từ lúc truy cập website, tìm hiểu thông tin đến khi đăng ký khóa học.

“Trước đây, thông tin bị phân tán và quy trình đăng ký khá phức tạp. Khi tái cấu trúc lại nội dung và đơn giản hóa các bước, trải nghiệm trở nên rõ ràng hơn và người dùng hoàn thành đăng ký nhiều hơn” , cô cho biết.

Bên cạnh đó, Hương Ly cũng tham gia thiết kế hệ thống quản lý quan hệ khách hàng phục vụ hơn 85 giáo viên và khoảng 3.000 học viên, nhằm hỗ trợ quản lý lịch học, tiến độ và dữ liệu vận hành.

Ngoài công việc chuyên môn, Hương Ly còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng trong lĩnh vực công nghệ. Cô từng là nhà thiết kế sản phẩm tình nguyện tại Vietnam Tech Society, nơi cô tham gia xây dựng nền tảng cố vấn Techsphere kết nối hàng trăm thành viên. Theo Ly, mô hình cố vấn có thể giúp người trẻ định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn.

“Người trẻ Việt không thiếu năng lực, nhưng đôi khi thiếu người đi trước giúp họ nhìn thấy con đường dài hạn và hiểu rõ hơn điểm mạnh của mình”, cô nói.

Hương Ly lựa chọn gắn bó với lĩnh vực công nghệ giáo dục vì tin rằng thiết kế sản phẩm có thể giúp nhiều người tiếp cận cơ hội tốt hơn. Theo cô, học sinh Việt Nam hiện nay có thể tiếp cận rất nhiều thông tin về du học, nhưng các nguồn thông tin thường rời rạc và khó hệ thống hóa.

Ly cùng với BTC Vietnam Tech Summit - Hội nghị thường niên dành cho các chuyên gia Việt Nam tại Mỹ, hồi tháng 8/2025.

“Thiết kế sản phẩm có thể đóng vai trò như hệ thống tổ chức thông tin, giúp học sinh hiểu mình nên bắt đầu từ đâu, cần chuẩn bị gì và lộ trình như thế nào”, Ly chia sẻ.

Trong tương lai, cô mong muốn tiếp tục phát triển các sản phẩm công nghệ giáo dục có quy mô lớn, phục vụ hàng chục nghìn đến hàng triệu người dùng, đồng thời xây dựng nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tiếp cận thông tin du học và định hướng nghề nghiệp một cách minh bạch hơn.

“Xuất phát điểm không quyết định đích đến. Điều quan trọng là tìm được giao điểm giữa điều mình giỏi, điều mình thích và điều xã hội cần”, Hương Ly nói.