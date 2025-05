Nữ thần visual có giọt nước mắt đẹp nhất Kpop: Từ “gái ngoan” thành “ghệ chiến”, càng ngày càng bạo

Thời gian gần đây, fan Kpop tại Việt Nam và quốc tế tiếp tục “nổi bão” vì sự lột xác ngoạn mục trong phong cách nghệ thuật của Mina (TWICE). Người đẹp nổi danh với style công chúa, “gái ngoan” đã tự tin diện bạo trong outfit trình diễn cũng như lựa chọn các sân khấu bùng nổ, gai góc hơn. Cộng đồng Kpop phải tấm tắc thừa nhận Mina là "1 trong những idol có phong cách trình diễn tinh tế và giàu biểu cảm nhất" - điều này hoàn toàn không phải là hư danh.

Nữ thần visual Gen 3 Mina (TWICE) với phong cách nữ tính, sang trọng lôi cuốn trên Bazaar Japan 2025

Từ nàng thơ ngọt ngào trong bức tranh sắc màu của TWICE

Năm 2015, Mina debut cùng nhóm nhạc TWICE qua TW show Sixteen của JYP Entertainment trong EP The Story Begins. Đến năm 2016, girl group của nhà JYP “phất” lên mạnh mẽ với hit Cheer Up, tạo đà cho hành trình Nhật tiến vào năm 2017 của cả nhóm.

Năm 2015, Mina debut cùng TWICE với phong cách “colorpop” ngọt ngào

Trong giai đoạn 2017-2019, với các thành tích khủng trên các bảng xếp hạng Bilboard World Albums, World Digital Song Sales, Canadian Hot 100, Billboard Hot 100, UK Singles Chart, TWICE được gọi là “girl group quốc dân” tiếp theo (sau SNSD) và gây bão các kênh truyền thông với các cơn sốt vũ đạo qua các hit Cheer Up (2016), TT (2016), Signal (2017) và What Is Love? (2018)... Thời gian này, phong cách thiếu nữ ngọt ngào, đáng yêu cùng dòng nhạc “color pop” với các tone màu rực rỡ, nữ tính được thể hiện trong mọi outfit trình diễn cũng như ngoại hình, sản phẩm âm nhạc của Mina và cả nhóm.

Hình tượng công chúa như thơ của Mina gây thương nhớ cho ONCE (fandom TWICE) và khán giả trong giai đoạn 2017-2019

Là một trong những idol gốc Nhật thành công tại xứ sở kim chi, Mina sở hữu ngoại hình hợp gu Hàn - ngoan xinh yêu với đôi mắt lấp lánh, nụ cười trong sáng, chuẩn khớp với hình tượng công chúa dịu dàng. Bên cạnh đó, nữ idol còn có khả năng múa ballet điêu luyện, khi xuất hiện trước công chúng luôn giữ được nét thanh lịch, nữ tính từ outfit biểu diễn tới thái độ, cốt cách.

Thời điểm này, Mina thường xuất hiện trong các trang phục công chúa bồng bềnh với hình ảnh trong sáng, thuần khiết

Thời kỳ này, Mina còn được khen ngợi là “nữ thần có phong cách trình diễn biểu cảm”, giúp cô trở thành “vợ yêu” của đông đảo fan Hàn và quốc tế. Comeback sau một thời gian nghỉ dưỡng vì vấn đề tâm lý, Mina còn mang đến khoảnh khắc viral khi rơi nước mắt trên sân khấu TWICELIGHTS Concert, trở thành trend trên Twitter (X) với hashtag #MinaCryingIsArt, mở đầu cho hình tượng rơi nước mắt xuất thần đến điện ảnh của cô nàng.

Mina mang đến khoảnh khắc viral khi rơi nước mắt trên sân khấu TWICELIGHTS Concert

… đến sự lột xác ngoạn mục và “chiến đét” trước công chúng

Năm 2019, JYP thông báo Mina tạm ngừng hoạt động do vấn đề về sức khỏe tâm lý khi nữ idol được chẩn đoán bị rối loạn lo âu. Tuy nhiên, đây không phải dấu chấm hết cho sự nghiệp của Mina, mà còn mở ra bước đệm cho sự tái xuất của cô.

Comeback với MV I Can’t Stop Me (2020), Mina bắt đầu với hình tượng táo bạo, quyến rũ hơn

Sau lần hợp tác cùng nhóm nhạc ảo K/DA từ Riot (thuộc vũ trụ Liên minh Huyền thoại), TWICE bắt đầu mở rộng thị trường hoạt động đến Mỹ và trên toàn thế giới mạnh mẽ hơn. Bản thân nhóm nhạc cũng hướng đến concept trưởng thành, sang trọng hơn, pha trộn âm hưởng electropop, EDM, latin pop,... Kể từ đây, Mina comeback với loạt hình tượng cá tính và một lần nữa lụi tim cộng đồng Kpop.

Các concept mới của TWICE cùng Mina ngày càng trưởng thành, “chiến đét”

Concept mới mang đến vẻ chín chắn, quyến rũ và năng lượng “chiến” cho Mina trên các sân khấu biểu diễn mới. Cô nàng cũng triệt để phát huy năng lực biểu cảm với sự biến đổi đa dạng, từ lạnh lùng bí ẩn (Moonlight Sunrise - 2023) đến nữ tính, quyến rũ (I Got You - 2024). Sự ngọt ngào và thanh lịch từ các vũ đạo ballet điêu luyện cũng được main dancer/visual của TWICE làm mới với phong cách táo bạo, lôi cuốn hơn qua các phần trình diễn trong tour READY TO BE (2023-2024) và các sân khấu comeback trong nửa đầu năm 2025, đặc biệt là phần múa Cánh Én kết hợp giữa ballet và nhảy hiện đại trong One Spark (2024).

Từ công chúa kẹo ngọt, Mina đã lột xác với hình tượng girlcrush quyến rũ… và “quẩy bạo” hút hồn trên sân khấu

Năm 2022, danh hiệu “nữ thần có giọt nước mắt đẹp nhất Kpop gen 3” của Mina được Dispatch khơi dậy nhờ vào khoảnh khắc rơi nước mắt của nữ idol trong MV tiếng Nhật Doughnut lên kệ vào tháng 12/2021. Khung cảnh Mina rơi nước mắt giữa không gian tuyết trắng xứng đáng được phong thần với lời khen “tuyệt đối điện ảnh”, lần nữa làm nổi bật hình tượng rơi nước mắt mỹ lệ của nữ idol trong giới giải trí Hàn Quốc vốn đề cao các phân cảnh nội tâm, xúc động trong sản phẩm nghệ thuật. Trước đó, ánh mắt long lanh của Mina đã từng khiến netizen phát cuồng khi rơi lệ tại Lễ trao giải Golden Disc Award năm 2017, cho thấy sức hút của những giọt lệ kim cương của cô nàng chưa bao giờ mất phong độ theo năm tháng.

Giọt lệ kim cương được phong thần của Mina tại Lễ trao giải Golden Disc Award năm 2017

Mina cũng đẩy mạnh quảng bá hình tượng mới qua các hoạt động hợp tác thời trang cùng các nhãn hàng cao cấp Dior, Tiffany & Co và các tạp chí thời trang Elle Japan, Harper’s Bazzar… với phong cách quý cô sang chảnh,đài các. Khi tham gia các sự kiện, cô chú trọng các thiết kế tôn dáng, nữ tính, sang trọng, đối lập với hình tượng công chúa thuần khiết trước đây.

Mina “đắt show” thời trang cho các nhà mốt quốc tế

Mặc dù sức hút hay thành tích qua các đợt comeback từ sau 2023 đến nay của TWICE vẫn là chủ đề gây tranh cãi, song không thể phủ nhận sự phát triển tích cực về sự nghiệp, hình tượng và phong cách nghệ thuật của các thành viên nhóm, đặc biệt là Mina - nữ idol có màn lột xác đầy ấn tượng. Trong thời gian gần đây, cô nàng liên tục “nổ job” riêng, từ hoạt động nhóm nhỏ MISAMO (cùng Sana và Momo) tại quê nhà Nhật Bản và các sân khấu solo hút hàng triệu view. Hành trình 10 năm tỏa sáng cũng như lột xác ấn tượng của Mina đã giúp cô thoát vòng an toàn, vẫn giữ được độ hot cho riêng mình và tiếp tục chinh phục cộng đồng Kpop nói riêng và thị trường quốc tế nói chung.