Trần Kiều Ân và thiếu gia Malaysia Alan Tằng Vỹ Xương kết hôn đã 3 năm. Mới đây, người đẹp Hoàng Tử Ếch gây chú ý với chia sẻ hôn nhân hào môn của cô không phải chỉ có màu hồng. Trên show truyền hình Thiên Thanh Nhất Đối, nữ diễn viên cho biết vợ chồng cô cũng bất hòa, cãi nhau như bao cặp đôi bình thường khác. Đỉnh điểm có lần mâu thuẫn gay gắt, Trần Kiều Ân tức giận đến mức không giữ được bình tĩnh và buột miệng đòi "ly hôn".

Đối mặt với việc vợ muốn ly hôn, Alan Tằng Vỹ Xương nghiêm túc cảnh báo Trần Kiều Ân nếu lặp lại từ ly hôn 1 lần nữa, anh sẽ ly hôn thật với cô. Sau đó, thiếu gia này quay mặt đi chỗ khác khóc nghẹn khiến Trần Kiều Ân ngỡ ngàng. Khi được các nữ nghệ sĩ trong show hỏi vì sao rơi lệ, Alan Tằng Vỹ Xương chia sẻ rằng anh khóc vì quá đau lòng với việc cuộc hôn nhân mà cả hai cố vun đắp lại bị vợ xem nhẹ và cô dễ dàng thốt ra từ ly hôn trong lúc nóng giận. "Chúng em đã vất vả để đến được hôm nay, sao có thể vì một lần cãi nhau mà nói ly hôn được như vậy?", Alan Tằng Vỹ Xương chia sẻ với các khách mời.

Chia sẻ của Alan Tằng Vỹ Xương được các nghệ sĩ nữ khác đồng tình. Họ đánh cao sự nghiêm túc và trân trọng cuộc hôn nhân với Trần Kiều Ân thiếu gia này. Trần Kiều Ân cũng chia sẻ cô rất hối hận và đã ý thức được lời nói của mình trong lúc nóng giận có thể gây tổn thương lớn cho bạn đời sau vụ việc. Nữ diễn viên xin lỗi, hứa rằng cô sẽ không đề cập đến chuyện ly hôn thêm 1 lần nào nữa khi xảy ra mâu thuẫn nhỏ trong hôn nhân.

Alan Tăng Vỹ Xương kém Trần Kiều Ân 9 tuổi, là phú nhị đại (thế hệ siêu giàu thứ hai) tại Malaysia. Anh có khối gia sản lớn với biệt thự rộng lớn, máy bay riêng, bộ sưu tập siêu xe. Cha mẹ của Alan Tăng Vỹ Xương đều là doanh nhân nổi tiếng và sở hữu nhiều công ty, với khối tài sản lên đến hàng triệu USD.

Cặp đôi quen biết nhau qua 1 show truyền hình thực tế. Khi công khai hẹn hò, chuyện tình cảm của Trần Kiều Ân và Alan Tằng Vỹ Xương bị người hâm mộ nữ diễn viên phản đối dữ dội. Họ cho rằng Alan Tằng Vỹ Xương không đáng tin cậy và thiếu đứng đắn vì anh có quá khứ ăn chơi, qua lại với nhiều phụ nữ, trong đó có cả gái mại dâm và vũ nữ thoát y. Trước sự phản đối của fan, Trần Kiều Ân mạnh mẽ bảo vệ tình yêu và vẫn quyết định về chung nhà với Alan Tằng Vỹ Xương.

Trần Kiều Ân kết hôn với Alan Tằng Vỹ Xương vào năm 2022. Tháng 9/2024, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng, lãng mạn tại Malaysia (quê nhà của chú rể). Sau hôn lễ, Trần Kiều Ân không vội quay trở lại công việc, tiếp tục tận hưởng cuộc sống bên chồng. Người đẹp xứ Đài cũng chưa có kế hoạch sinh con. Cô thú nhận bản thân chưa đủ kiên nhẫn để hòa hợp với trẻ em. Hơn nữa, việc sinh con ở độ tuổi 46 của cô hiện tại cũng vô cùng nguy hiểm nên Trần Kiều Ân cũng thận trọng hơn.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, được mệnh danh là "nữ hoàng phim thần tượng" Đài Loan (Trung Quốc) sau thành công của các dự án Hoàng Tử Ếch, Định Mệnh Anh Yêu Em. Ngoài ra, Trần Kiều Ân còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Vẫn Cứ Thích Em, Đẳng Cấp Quý Cô, Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm....

