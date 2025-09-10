Trần Kiều Ân giảm 5kg bằng cách “không đói - không gym”, lấy lại vóc dáng nữ thần 13 năm trước

Nữ diễn viên đình đám xứ Đài Trần Kiều Ân ở tuổi 46 tuổi vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo thon gọn, rạng rỡ như thời hoàng kim cách đây 13 năm. Vì yêu cầu vai diễn trong bộ phim mới, cô quyết tâm siết cân và chỉ trong 2 tháng đã giảm từ 52kg xuống còn 47kg. Ngôi sao còn tiết lộ rằng nếu giảm thêm 1kg, cô sẽ chính thức chạm lại mốc cân nặng "đỉnh cao" thời trẻ.

Không giấu giếm bí quyết, Trần Kiều Ân còn thẳng thắn chia sẻ chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt giúp cô "lột xác". Nhiều netizen sau khi đọc xong đều thán phục: "Đúng là nữ thần tự giác nhất Cbiz!"

Bữa sáng giảm cân: đơn giản nhưng đủ chất

Thực đơn buổi sáng của Trần Kiều Ân khá "tối giản": ức gà luộc, trứng chiên hành, một quả táo và một cốc nước chanh. Cô tuyệt đối nói không với trà sữa, bánh ngọt để giữ đường huyết ổn định, tránh tình trạng vừa thức dậy đã vượt ngưỡng calo. Nhờ vậy, cơ thể vẫn có protein và chất xơ để no lâu nhưng lại không bị tích mỡ thừa.

Ăn uống kỷ luật: hạn chế tinh bột, nhiều rau quả

Người đẹp thừa nhận bản thân rất thích bánh mì và đồ chiên, nhưng khi giảm cân cô kiên quyết loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, Trần Kiều Ân ưu tiên rau xanh, trái cây và nguồn protein nạc. Chính nhờ chế độ low carb nghiêm ngặt này mà cô nhanh chóng xuống cân nhưng vẫn giữ được năng lượng cho công việc.

Kết hợp vận động: Thiền + Pilates

Không tập gym nặng nhọc, Trần Kiều Ân lựa chọn Thiền và Pilates để giữ vóc dáng. Hai bộ môn này vừa giúp siết cơ, kéo giãn, vừa cải thiện tư thế, hạn chế gù lưng và lệch xương chậu. Nhờ vậy, hình thể nữ diễn viên trở nên cân đối, mềm mại và thanh thoát hơn.

Thói quen sống lành mạnh

Ngoài ăn uống và vận động, nữ thần 7x còn duy trì kỷ luật sống: ngủ sớm, dậy sớm và uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Cô tin rằng ngủ đủ giấc giúp trao đổi chất tốt hơn, còn uống nhiều nước vừa hỗ trợ giảm cân, vừa "đánh bay" tình trạng sưng phù.

Giữ tâm thế thoải mái

Dù rất kỷ luật, Trần Kiều Ân vẫn cho phép bản thân "xả" một chút, ví dụ như thưởng thức chút đồ ngọt nhỏ để không thấy việc ăn kiêng là cực hình. Chính sự cân bằng giữa kỷ luật và thoải mái đã giúp cô duy trì được vóc dáng mà không bỏ cuộc giữa chừng.

Sau 2 tháng, Trần Kiều Ân không chỉ lấy lại thân hình thon thả như thời "Hoàng Tử Ếch" mà còn chứng minh rằng ở tuổi 46, phụ nữ vẫn có thể xinh đẹp và quyến rũ, miễn là biết yêu thương và chăm sóc bản thân đúng cách.