"Fun Fiction" được giới thiệu là cuộc đối thoại của hai thế giới âm nhạc đối lập nhưng bổ trợ lẫn nhau. Nếu Kiey mang đến tinh thần tự sự và chiều sâu cảm xúc, thì Cece Trương lại góp thêm năng lượng quyến rũ và nữ tính. Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể dung hòa giữa tính giải trí, cảm xúc và trải nghiệm nghe mang tinh thần quốc tế.

Ca khúc được phát triển trên nền acoustic, R&B và electro pop fusion, không chạy theo những đoạn hook dồn dập hay cấu trúc thị trường quen thuộc. Thay vào đó, "Fun Fiction" giữ nhịp điệu nhẹ nhàng, giàu tính tự sự với những câu hát mang màu sắc điện ảnh và gần gũi như những dòng suy nghĩ cá nhân được kể bằng âm nhạc.

Những câu hát như "Hôn trong sauna / Đi chơi đêm ở Shinjuku / Nắm tay nhau baby" hay "Mỗi khi em kề bên / Mây bỗng tan đi" phác họa tinh thần tình yêu trẻ trung, hiện đại và đậm màu sắc city-pop. Phần lời tiếng Anh được sáng tác nguyên bản, phát triển theo format live performance với hơi hướng "killing voice" - thể hiện rõ tham vọng kết nối với khán giả trong nước lẫn quốc tế của nam nghệ sĩ.

Điểm đáng chú ý là Kiey không chỉ đảm nhận vai trò ca sĩ mà còn trực tiếp sản xuất âm nhạc và thực hiện phần visual cho toàn bộ dự án. Nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian kiểm tra monitor, rehearsal nhiều lần và trao đổi liên tục với ekip để đảm bảo từng chi tiết đúng với tinh thần anh mong muốn. Sự cầu toàn này phản ánh định hướng rõ ràng của Kiey trong việc xây dựng hình ảnh nghệ sĩ độc lập, tập trung vào chất lượng sản xuất thay vì chạy theo xu hướng thị trường ngắn hạn.

Đây cũng là lần đầu tiên Kiey kết hợp cùng Cece Trương - nghệ sĩ có nền tảng âm nhạc quốc tế và khả năng sáng tác bằng tiếng Anh. Quá trình làm việc giữa hai nghệ sĩ diễn ra chủ yếu bằng tiếng Anh, phần nào phản ánh chân dung thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam ngày càng linh hoạt và cởi mở trong môi trường sáng tạo quốc tế.

"Fun Fiction" đồng thời là bước đệm cho album Metromirage sắp tới, dự kiến tiếp tục theo đuổi màu sắc nhạc tự sự và định hướng quốc tế mà Kiey đang xây dựng.