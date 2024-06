"Nữ thần gợi cảm" Moon Ga Young bất ngờ check-in Việt Nam

Vào ngày 24/6, người hâm mộ được phen bất ngờ khi nữ diễn viên Moon Ga Young gắn cờ Việt Nam vào bức ảnh selfie đăng trên story của cô. Đây được cho là thông báo của người đẹp sinh năm 1996 về việc cô sắp tới Việt Nam. Hiện, vẫn chưa rõ "nữ thần gợi cảm" Kbiz đến Việt Nam du lịch hay làm việc. Hồi tháng 3, Moon Ga Young từng khiến người hâm mộ Việt thích thú khi có màn đọ sắc cùng nữ diễn viên Diễm My 9X tại sự kiện thời trang diễn ra ở Singapore.

Moon Ga Young bất ngờ "check-in" Việt Nam trong bài đăng trên story của mình. Cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên sắp tới mảnh đất hình chữ S

Nữ thần màn ảnh Hàn Quốc từng đọ sắc với nữ diễn viên Diễm My 9X tại sự kiện thời trang ở Singapore

Moon Ga Young sinh năm 1996, được mệnh danh là "nữ thần thế hệ mới" của màn ảnh Hàn Quốc. Cô gia nhập giới giải trí từ năm 2006. Tính đến nay, Moon Ga Young có 18 năm kinh nghiệm diễn xuất với kho tàng vai diễn đồ sộ cả ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình như Don't Dare to Dream, Live Up to Your Name, Waltzing Alone, Tempted, Welcome to Waikiki 2, Find Me in Your Memory, True Beaty... Tài năng của mỹ nhân này được giới chuyên môn đánh giá không hề thua kém Kim Yoo Jung hay Kim So Hyun.

Tuy nhiên, Moon Ga Young từng là cái tên xa lạ đối với phần đông khán giả trong 1 thời gian vì ngoại hình kém nổi bật giữa dàn nhan sắc cùng thời, bị đóng khung với những vai diễn nữ sinh dịu dàng, thuần khiết có phần mờ nhạt. Bước ngoặt danh tiếng đến với Moon Ga Young khi cô quyết định lột xác hình. Từ 1 cô gái ngây thơ, trong sáng, nữ diễn viên trở thành mỹ nhân gợi cảm cuốn hút và có phong cách ăn mặc táo bạo, nóng bỏng. Moon Ga Young hiện được xem là "nữ thần gợi cảm" thế hệ mới của Kbiz.

Sắc vóc đỉnh cao của Moon Ga Young. Cô cũng từng nhiều lần gây sốt khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang vì quá khí chất, gợi cảm

Moon Ga Young còn được đánh giá là người đẹp tài sắc vẹn toàn. Cô tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất tại đại học Sung Kyungwan - ngôi trường đại học có lịch sử lâu đời nhất Hàn Quốc. Nữ diễn viên thành thạo 3 thứ tiếng, gồm tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Hàn. Moon Ga Young còn biết chơi đàn piano, violin, cello, sáo, múa ba-lê và các môn thể thao như cưỡi ngựa, leo núi, chơi golf, lặn.

Nữ thần màn ảnh Hàn Quốc đa tài và có học vấn “khủng”

