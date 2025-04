Vài năm trở lại đây, showbiz Hàn đón chào thế hệ nghệ sĩ mới trẻ trung, mở ra một thời kỳ làn sóng Hallyu hot đỉnh điểm. Guồng quay giới giải trí xứ kim vận động và biến đổi theo từng giây, từng phút, vô hình chung gia tăng sức cạnh tranh nghề nghiệp trong giới. Người nào may mắn thì tồn tại được, số còn lại bị đào thải.

Đến một ngày ngẫu nhiên, liệu có ai chợt nhận ra đã rất lâu rồi, dân tình không còn thấy Yoon Eun Hye xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và MXH.

Từng bị antifan tấn công suýt mù mắt, idol “chéo sân” diễn viên khiến showbiz châu Á rung chuyển

Năm 1997, Baby V.O.X chính thức được thành lập dưới trướng DR Music, bao gồm 5 thành viên Lee Hee Jin, Kan Mi Youn, Kim E-Z, Lee Gai và Shim Eun Jin. Đếm năm 1999, Yoon Eun Hye được thêm vào nhóm, thay thế vị trí của Lee Gai sau khi cô nàng rời nhóm. Em út Yoon Eun Hye, khi ấy mới 15 tuổi, được coi là bùa may mắn khi nhóm liên tục gặt hái thành công kể từ khi gia nhập.

Baby V.O.X

Yoon Eun Hye gia nhập Baby V.O.X khi mới 15 tuổi

Loạt ca khúc như Get Up, Killer, Coincidence… chiếm trọn vị trí số 1 BXH nhạc số, đưa nhóm lên hàng ngũ girl group top đầu thế hệ. Ra mắt đúng kỷ nguyên hưng thịnh của mô hình nhóm nhạc thần tượng, Baby V.O.X du nhập dòng nhạc R&B được TLC phổ biến hóa chuyển hướng sang concept quyến rũ, gợi cảm. Khi nhóm nào nhóm nấy đều chấp niệm phong cách trong sáng, dễ thương như Fin K.L hay S.E.S, Baby V.O.X lại chịu ảnh hưởng từ hình tượng Ice Spice - nhóm nhạc Anh Quốc dẫn đầu phong trào nữ quyền cuối thập niên 90.

Baby V.O.X là nhóm nữ tiên phong phong cách gợi cảm, mạnh mẽ trong Kpop

Sự nổi tiếng đến sớm kéo theo những rắc rối, thị phi và sự căm ghét bủa vây nhóm. Đặc biệt, Yoon Eun Hye từng suýt bị mù mắt vì 1 hành động tấn công của antifan. Vào ngày 25/5/2000, Yoon Eun Hye đã bị 1 antifan tấn công khi cô đến đài truyền hình Gyeongin quay chương trình. Antifan này đóng giả làm fan, tặng Yoon Eun Hye búp bê Pikachu để đến gần cô. Sau đó, người này dùng súng nước bắn chất lỏng vào mặt phải của nữ idol và bỏ trốn. Các thành viên Baby V.O.X miêu tả chất lỏng này có mùi giống nước tương và giấm. Hậu quả của vụ tấn công là Baby V.O.X phải hủy quay chương trình, còn Yoon Eun Hye lập tức được đưa đến bệnh viện.

Yoon Eun Hye hoạt động với 1 bên mắt bị thương

May mắn là nữ idol chỉ bị thương nhẹ ở giác mạc. Dù vậy, Yoon Eun Hye chọn không báo cảnh sát bắt kẻ tấn công. Cô cũng không nghỉ ngơi mà quay lại chạy lịch trình chỉ sau vài ngày. Nữ idol nói: "Mắt tôi sưng lên vì bị súng nước bắn vào. Nhưng tôi không thể làm fan thất vọng. Vì vậy, tôi quyết định tham gia chương trình này". Lúc ấy, Yoon Eun Hye còn chưa tròn 16 tuổi. Thái độ chuyện nghiệp của cô đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Yoon Eun Hye, trong khoảng thời gian hoạt động chung nhóm, không được công ty push mạnh nhưng lại hot top đầu, xếp sau mỗi cô chị Kan Mi Youn. Người hâm mộ u mê vẻ tươi trẻ, dễ thương và tính cách nhẹ nhàng của cô. Đến năm 2004, DJ DOC vô cớ liên tục gán mác “nhóm nhạc mại d**” lên Baby V.O.X khiến cả nhóm điêu đứng, gần như đóng băng hoạt động. Dưới áp lực từ dư luận, sau 2 năm chững lại, Baby V.O.X chính thức tan rã.

Tách ra solo, Yoon Eun Hye bước vào lĩnh vực diễn xuất mà không có nhiều kinh nghiệm. Cô nàng có vai diễn đầu tay qua sitcom Nonstop 4 (2003), nhưng bước ngoặt thực sự giúp Yoon Eun Hye toả sáng là vào năm 2006 với bộ phim Goong (Hoàng Cung). Trong phim, cô thủ vai Shin Chae Kyung – một cô gái bình thường trở thành Thái tử phi. Dù ban đầu bị nghi ngờ về khả năng diễn xuất do có xuất thân là ca sĩ, Yoon Eun Hye đã khiến khán giả bất ngờ với diễn xuất tự nhiên, đáng yêu. Goong trở thành hiện tượng khắp châu Á, trong bối cảnh phim thần tượng đang chiếm sóng áp đảo thị trường.

Vai diễn Thái tử phi trong Goong đã giúp Yoon Eun Hye bật lên hàng sao hạng A lúc bấy giờ

Không chỉ vọt lên hàng sao hạng A, vai diễn Chae Kyung và Goong còn góp phần đưa Hàn lưu xâm nhập thị trường Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Việt Nam… Cùng năm 2006, cô tiếp tục thành công với The Vineyard Man, giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Grimae Awards. Năm 2007, Yoon Eun Hye hợp tác với Gong Yoo trong Coffee Prince, một bộ phim đình đám khác. Vai Go Eun Chan – cô gái giả trai làm việc tại quán cà phê – không chỉ củng cố vị thế của cô mà còn mang về nhiều giải thưởng, bao gồm giải tại Baeksang Arts Awards 2008. Giai đoạn này, cô được xem là “nữ hoàng rating” của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, sánh ngang với các tên tuổi lớn như Song Hye Kyo hay Kim Tae Hee.

Coffee Prince là dự án truyền hình ăn khách, nối tiếp liên hoàn phim hit với Goong

Sau đó, Yoon Eun Hye tiếp tục tham gia nhiều dự án nổi bật như My Fair Lady (2009), Lie To Me (2011), và Missing You (2012). Dù không phải tất cả đều đạt thành công lớn về rating, cô vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa đa dạng trong các vai diễn từ hài hước, lãng mạn đến bi kịch, nặng chiều sâu hơn. Trong khoảng thời gian 2006 - 2014, cái tên Yoon Eun Hye phủ sóng showbiz Hàn Quốc và được khán giả ở khắp châu Á mến mộ.

Scandal đạo nhái đẩy sự nghiệp xuống vực, nhan sắc hiện tại biến dạng khó nhận ra

Ngoài diễn xuất, Yoon Eun Hye còn lấn sân sang thiết kế thời trang. Năm 2015, nữ cựu idol xuất hiện trong show Goddess’ Fashion 2 tại Trung Quốc với tư cách thí sinh. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm sự nghiệp của cô gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Cô bị nhà thiết kế Yoon Choon Ho tố cáo đạo nhái mẫu thiết kế gốc của mình, khẳng định Yoon Eun Hye và stylist đã ghé đến công ty của anh này để lựa chọn 1 số mẫu mã.

Thiết kế của Yoon Eun Hye trùng lặp nhiều chi tiết với những sáng tạo của nhiều "tay kéo" khác

Thay vì xin lỗi, Yoon Eun Hye phủ nhận và cho rằng sự giống nhau chỉ là trùng hợp, thậm chí ám chỉ nhà thiết kế lợi dụng tên tuổi cô để nổi tiếng. Cùng lúc đó, các netizen Hàn Quốc cũng phát hiện thêm 2 bằng chứng khác, tố cáo Yoon Eun Hye đạo nhái thiết kế của 2 thương hiệu BCBG và Dolce & Gabbana. Khi đó, nữ diễn viên quả quyết chứng minh trong sạch bằng việc mở họp báo, khẳng định chắc nịch cảm hứng mình có được là từ phim ảnh đã xem

Thái độ này khiến công chúng Hàn Quốc phẫn nộ, gọi cô là “kẻ trộm trơ trẽn” và “nữ hoàng đạo nhái”. Bê bối “ăn cắp chất xám” này đã khiến hình ảnh của cô sụp đổ sau nhiều năm làm nghề, dẫn đến việc bị tẩy chay tại quê nhà và buộc cô tạm rút lui khỏi làng giải trí. Cộng thêm với tuyên bố Trung tiến để theo đuổi đam mê thời trang, dân tình càng không muốn chứa chấp 1 người “đứng núi này trông núi nọ” như ngôi sao họ Yoon.

Những nhãn hiệu, đối tác từng làm việc với nữ diễn viên cũng quay lưng. Tài nguyên gần như cạn kiệt, Yoon Eun Hye ở ẩn suốt 3 năm, tránh xa truyền thông và dư luận. Năm 2018, cô trở lại màn ảnh nhỏ với Love Alert (Cảnh Báo Tình Yêu), nhưng bộ phim không được khán giả đón nhận nồng nhiệt, một phần do dư âm từ scandal trước đó. Từ đó, cô ít xuất hiện trên truyền hình và tập trung vào các hoạt động cá nhân, rẽ hướng sang làm blogger để chia sẻ cuộc sống thường ngày.

Yoon Eun Hye nỗ lực lấy lại ánh hào quang nhưng thất bại

Năm 2020, Yoon Eun Hye tham gia chương trình Radio Star và bày tỏ mong muốn lấy lại tình cảm của khán giả. Cô cũng tái hợp với dàn diễn viên Coffee Prince trong một bộ phim tài liệu, gợi lại ký ức về thời kỳ đỉnh cao. Dù vậy, sự nghiệp của cô vẫn chưa thể trở lại như xưa. Hiện tại, ở tuổi 40, cô sống khá kín tiếng, tập trung vào bản thân và chưa có kế hoạch kết hôn. Cô khẳng định bản thân hài lòng với cuộc sống độc thân. Trước đó, cô từng dính tin đồn hẹn hò với Kim Jong Kook – thành viên Running Man – sau khi cả hai thể hiện chemistry ấn tượng trong chương trình X-Man những năm 2000. Tin đồn kéo dài gần 20 năm nhưng cả 2 chưa bao giờ lên tiếng xác nhận.

Mối quan hệ giữa cô và Kim Jong Kook từng khiến showbiz phát cuồng

Yoon Eun Hye từng được ca ngợi là một trong những mỹ nhân có nhan sắc tự nhiên đẹp nhất showbiz xứ kim chi. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2014, cô vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ khi gương mặt càng ngày càng đơ cứng, thiếu tự nhiên. Dù chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận nhưng ai cũng hiểu rằng Yoon Eun Hye là một trong những trường lạm dụng “dao kéo” quá đà để níu kéo tuổi xuân. Ở thời điểm hiện tại, “Thái tử phi đẹp nhất màn ảnh” nay visual phai tàn, hằn rõ dấu vết thời gian nhưng các đường nét vẫn “siêu vẹo” do tu sửa nhiều năm qua. Không ít người cảm thấy nuối tiếc cho một Yoon Eun Hye từng xinh đẹp, trẻ trung và được yêu mến nhường nào.

Cô nàng từng sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo như mối tình đầu

Yoon Eun Hye mất đi các đường nét ngọt ngào, thanh tú xưa kia

Mới đây, Baby V.O.X tái hợp sau nhiều năm tan rã, cùng nhau trình diễn trên sân khấu KBS Gayo Daechukje 2024. Sự trở lại của 5 cô gái trẻ, nay đã là 5 người phụ nữ trưởng thành, lọt nhiều hot topic trên các diễn đàn online Hàn Quốc. Một lần nữa, Baby V.O.X chứng minh di sản của nhóm vẫn còn mãi, xứng danh girl group top đầu tiên phong Kpop, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ thần tượng sau này.