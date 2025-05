Nữ thần có sống mũi đẹp nhất Hàn Quốc là nguồn cảm hứng của bản tình ca cướp trái tim triệu người, nói không thẩm mỹ ai cũng sốc

Mới đây, hình ảnh tham gia 1 sự kiện của Min Hyo Rin - bà xã Taeyang được dân tình đào lại và truyền tay nhau khắp mạng xã hội. Ảnh chụp bằng cam thường, chất lượng mờ nhoè song nhan sắc của nữ diễn viên hiện lên vẫn nét căng, các đường nét trên khuôn mặt “bén đứt tay”.

Từ đây, mọi người lật lại những ngày đầu Min Hyo Rin chập chững vào showbiz, để kiểm chứng xem nhan sắc thời xuân sắc có “đỉnh chóp” như vậy không.

Bức ảnh gây xôn xao gần đây được chụp vào năm 2011, thể hiện nhan sắc xuất thần và chiếc mũi thần thánh

Chính thức tham gia showbiz với vai trò người mẫu, sau đó tích cực tham gia nhiều bộ phim, song Min Hyo Rin vẫn chưa gặp thời bật. Giữa rừng mỹ nhân tài sắc, triển vọng, cô nàng gần như chìm nghỉm và không để lại dấu ấn cá nhân. Tên tuổi của cô chỉ chính thức được biết đến rộng rãi hơn khi thông tin hẹn hò và kết hôn cùng thành viên boygroup hàng đầu Big Bang - Taeyang được công khai.

Nhan sắc Min Hyo Rin những ngày đầu mới gia nhập làng giải trí Hàn

Khi nhìn lại hình ảnh của Min Hyo Rin từ những khoảng thời gian mới debut, netizen nhận xét cô nàng không có vẻ đẹp quá ấn tượng, đủ ưa nhìn nhưng không để lại nhiều điểm nhấn riêng. Trong show truyền hình Every Night của SBS vào năm 2011, Min Hyo Rin đã thừa nhận bản thân có can thiệp thẩm mỹ mí mắt và hàm răng, nhưng nữ diễn viên tự tin khẳng định: “Tôi không hề phẫu thuật mũi”.

Người đẹp khẳng định “Tôi không hề phẫu thuật mũi”...

…và chiếc mũi được phong thần đẹp nhất Hàn Quốc

Thông tin này khiến dân mạng dậy sóng bởi cô nàng sở hữu sống mũi cao thanh tú, thẳng tắp đến vô thực, được xem như chuẩn mực của cái đẹp Hàn Quốc. Nhiều chị em phụ nữ xứ Kim Chi và châu Á còn đổ xô nhờ cậy dao kéo để có được chiếc mũi dọc dừa như Min Hyo Rin.

1 sự thật thú vị là Min Hyo Rin chính là nguồn cảm hứng cho tình khúc Eyes, Nose, Lips do ông xã Taeyang thể hiện. Taeyang tiết lộ ca khúc được viết với những tình cảm anh dành cho Min Hyo Rin, trong khoảng thời gian cả hai tạm chia tay do bận rộn trong công việc. Bản thân ca khúc cũng được nhiều người hâm mộ gọi là “tình ca quốc dân” do lyric da diết tình cảm, bày tỏ sự khắc khoải của những người đang đắm đuối trong bể tình.

Eyes, Nose, Lips - Taeyang

Dù phần lớn thời lượng MV được thể hiện chỉ với một nhân vật duy nhất là Taeyang, khán giả có thể cảm nhận được hình bóng nàng thơ được chàng ca sĩ tôn thờ phảng phất trong những biểu cảm của anh và tất cả bùng nổ khi hình ảnh người đẹp xuất hiện ở cuối MV.

Giờ đây, nhìn lại visual và chiếc mũi cực phẩm của Min Hyo Rin, người hâm mộ đều đã có thể hiểu lý do tại sao Taeyang đặt nhiều tâm sự, cảm xúc đến vậy trong Eyes, Nose, Lips. “Cô vợ đẹp đến vậy thì nguồn cảm hứng Eyes, Nose, Lips là chuẩn bài rồi!” - là câu đùa vui của không ít netizen.

Cách đây hơn mười năm, Eyes, Nose, Lips lên kệ và trở thành một trong những ca khúc solo nổi tiếng nhất của giọng ca chính Big Bang Taeyang. Không chỉ vậy, đây còn là một trong những bản ballad R&B thành công bậc nhất trong lịch sử Kpop. Ngay từ khi ra mắt, Eyes, Nose, Lips đã All-kill tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc lớn tại xứ sở kim chi như Melon, Mnet, Olleh, Bugs, Monkey3 và Genie. Hiện, ca khúc đã thu về 286 triệu view trên YouTube - 1 con số vô cùng ấn tượng đối với 1 nghệ sĩ solo Kpop Gen 2.

Khung hình đỉnh nóc nghệ thuật, kịch trần tình thâm của Taeyang trong Eyes, Nose, Lips

Và khi đám cưới trong mơ giữa 2 người diễn ra vào năm 2018, Taeyang dành tặng ca khúc Eyes, Nose, Lips cho bà xã ngay trên sân khấu lễ cưới, khoe giọng hát cực tình khiến khách mời hú hét không ngừng.

Sau nhiều năm kết hôn, cặp đôi tuy kín đáo song cũng không giấu giếm tình cảm nồng nhiệt dành cho nhau. Cưới chồng và bước vào cuộc sống gia đình, nhan sắc của Min Hyo Rin vẫn giữ vững phong độ, đằm thắm theo thời gian. Ở ngưỡng cửa 40, người đẹp vẫn khiến người hâm mộ mê mẩn nhờ nét ngày xinh xắn, vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi.

Taeyang đã mang bài hát đến tặng nàng thơ vĩnh cửu của mình trong hôn lễ hoàn hảo của cả hai

Cặp đôi đã đón con đầu lòng vào năm 2021

Min Hyo Rin, tên thật là Jung Eun Ran, sinh năm 1986 là nữ diễn viên, người mẫu Hàn Quốc. Xuyên suốt sự nghiệp nghệ thuật, người đẹp đã tích cực tham gia nhiều bộ phim như Sunny (2011), The Grand Heist (2012), Twenty (2015), Um Bok-dong (2019); góp mặt trong các MV One Only Person (F.T. Island - 2007), 1AM (Taeyang - 2014), Eyes, Nose, Lips (Taeyang - 2014),... Min Hyo Rin cũng từng phát hành một số album nhạc solo, và từng thắng giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Korean Culture & Entertainment Awards 19th cho vai diễn trong phim Sunny (2011).