Giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu sắc vóc vượt trội, Giang Sơ Ảnh là cái tên hiếm hoi cân trọn cả ngoại hình lẫn học vấn. Người ta thường nhớ đến cô với vóc dáng chuẩn chỉnh, đôi chân dài miên man cùng thần thái thanh lịch mỗi lần xuất hiện.

Nhưng đằng sau hào quang chói lóa đó, cô lại sở hữu bản lý lịch học tập cực "cháy": tốt nghiệp chính quy trường top trong nước và ôm tiếp bằng thạc sĩ danh giá tại Anh Quốc. Thay vì vội vã chạy theo ánh đèn sân khấu hay chấp nhận nhãn dán "bình hoa di động", cô chọn cách sống chậm lại để nâng cấp bản thân bằng tri thức.

Giang Sơ Ảnh

Xuất phát điểm thủ khoa và lựa chọn rẽ hướng gây bất ngờ

Sinh năm 1986 tại Thượng Hải, Giang Sơ Ảnh từ nhỏ đã sở hữu nét đẹp dịu dàng nhưng ẩn đằng sau là sự tự giác và tính cách vô cùng kiên cường. Tốt nghiệp trường Trung cấp Thương mại Thượng Hải, cô không dừng lại ở đó mà quyết tâm thi vào Học viện Kịch nghệ Thượng Hải. Bằng nỗ lực bền bỉ, cô trúng tuyển khóa 2004 ngành Diễn xuất với thành tích thủ khoa chuyên môn.

Thời mới vào trường, Giang Sơ Ảnh gặp không ít áp lực vì chưa từng tiếp xúc với diễn xuất chuyên nghiệp như nhiều bạn cùng lứa. Cô biến áp lực thành động lực, kiên trì mài giũa từng câu thoại, dáng điệu cho đến tư duy nhập vai. Năm 2008, cô tốt nghiệp với tấm bằng chính quy, nắm chắc cơ hội dấn thân vào showbiz để sớm trở nên nổi tiếng.

Thế nhưng, giữa lúc bạn bè đồng lứa mải mốt ký hợp đồng, đóng phim để giành giật lượng truy cập, Giang Sơ Ảnh lại đưa ra quyết định khiến ai cũng ngỡ ngàng, đó là tạm dừng sự nghiệp để sang Anh du học. Việc dám nhấn nút "tạm dừng" ngay thời điểm vàng sự nghiệp để đi con đường gập gềnh hơn thể hiện sự bản lĩnh và tư duy rất riêng của cô.

Từng vừa làm phục vụ vừa rèn tiếng Anh, khóc xé sách vì áp lực

Năm 2009, Giang Sơ Ảnh chính thức sang Anh theo học ngành Kinh tế Truyền thông tại Đại học East Anglia (UEA). Việc học hoàn toàn bằng tiếng Anh ở một môi trường chuyển ngành hoàn toàn là thử thách không nhỏ. Để vượt qua rào cản ngôn ngữ, cô lao vào luyện tập và đạt IELTS 7.0 để đáp ứng yêu cầu học thuật lẫn giao tiếp.

Đằng sau tấm bằng du học sáng giá là cả một hành trình tự lập vất vả. Để trang trải chi phí và rèn phản xạ giao tiếp, cô gái chưa từng chịu khổ từ nhỏ đã chủ động xin làm phục vụ bàn tại nhà hàng, không ngại lau dọn hay bưng bê.

Giang Sơ Ảnh tốt nghiệp Thạc sĩ ở Anh

Có những thời điểm kiến thức chuyên ngành quá hóc húa khiến cô rơi vào bế tắc, áp lực đến mức bật khóc và xé nát cuốn giáo trình. Nhưng sau khi xả hết cảm xúc, cô lại lẳng lặng dán từng trang sách lại để tiếp tục vắt óc nghiên cứu.

Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc chương trình học, cô còn giành được cơ hội thực tập 3 tháng tại đài BBC, mở rộng tối đa tầm nhìn công việc. Sau nhiều năm kiên trì, Giang Sơ Ảnh cầm trên tay tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế Truyền thông, chính thức trở thành một trong những mỹ nhân có học vấn cao nhất Cbiz.

Dùng tri thức đập tan định kiến "bình hoa di động"

Sở hữu chiều cao 1m68 cùng đôi chân thon dài nuột nà, Giang Sơ Ảnh luôn nằm trong top những mỹ nhân có sắc vóc quyến rũ bậc nhất dàn sao Hoa ngữ. Tuy nhiên, bằng cấp và trải nghiệm sống chính là thứ giúp cô tạo nên sự khác biệt. Chốn thương trường học thuật cùng vốn sống du học tự lập mang lại cho cô tư duy sâu sắc, khả năng cảm thụ nhân vật đa chiều hơn rất nhiều.

Nữ diễn viên nổi tiếng với đôi chân đẹp

Trở về nước năm 2012, cô lập tức gây chú ý với vai diễn "bạch nguyệt quang" Nguyễn Hoàn trong bộ phim So Young , rinh về giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á. Tiếp đó, cô khẳng định thực lực qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Người Đàn Ông Tuyệt Vời , 30 Mới Chưa Phải Là Hết , Quy Tắc Của Quý Cô ...

Trước những ý kiến trái chiều về diễn xuất, Giang Sơ Ảnh luôn giữ tâm thế bình thản, cầu thị lắng nghe để hoàn thiện bản thân. Sự điềm tĩnh và bản lĩnh của một nữ thạc sĩ giúp cô giữ vững đôi chân trên mặt đất, không bị cuốn vào những thị phi vô bổ của thế giới giải trí. Sắc đẹp có thể tàn phai theo thời gian, nhưng tri thức và bản lĩnh vững vàng mới là bản lề giúp cô giữ được sức hút bền bỉ trong lòng công chúng.

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