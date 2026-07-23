Con đi học gầy tong teo, mẹ tình cờ xem được tài khoản MXH của nhân viên bếp ăn nhà trường thì tá hóa phát hiện sự thật!

Không ít bậc phụ huynh sẵn sàng chi khoản tiền không nhỏ cho bữa ăn bán trú với mong muốn con được ăn uống đầy đủ, đảm bảo dinh dưỡng tại trường. Thế nhưng, một câu chuyện từng được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến nhiều người không khỏi giật mình về tầm quan trọng của việc giám sát chất lượng bữa ăn của trẻ.

Được biết, chị Dương có con gái 4 tuổi vừa bắt đầu đi học mẫu giáo. Vì muốn con được học trong môi trường tốt và thuận tiện đưa đón, chị lựa chọn một trường mầm non gần nhà. So với nhiều cơ sở khác trong khu vực, mức học phí của ngôi trường này khá cao. Người mẹ cho biết, chị sẵn sàng chi trả khoản tiền này với hy vọng con được chăm sóc chu đáo, có những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Tuy nhiên, sau một thời gian đi học, chị nhận thấy con gái gầy đi trông thấy. Ban đầu, chị cho rằng đây chỉ là biểu hiện của việc trẻ chưa quen môi trường mới.

Có lần trực tiếp đưa con đến trường, chị quan sát thấy bé vẫn vui vẻ, hòa đồng với bạn bè và không có biểu hiện chán học. Điều đó càng khiến người mẹ băn khoăn vì không hiểu nguyên nhân khiến con sụt cân.

Bước ngoặt xảy ra khi chị lướt mạng xã hội và nhìn thấy một bài đăng từ tài khoản được cho là của một nhân viên nhà bếp trong trường. Bài viết chia sẻ hình ảnh những củ khoai tây đã hư hỏng, thối nhũn cùng dòng trạng thái than phiền việc phải gọt bỏ quá nhiều phần hỏng trước khi chế biến.

Bức ảnh khiến người mẹ lập tức nghi ngờ về chất lượng thực phẩm được sử dụng trong bếp ăn của trường. Cho rằng đây không phải vấn đề có thể bỏ qua, chị nhanh chóng chia sẻ hình ảnh này vào nhóm phụ huynh để mọi người cùng biết và kiểm tra lại tình hình.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh khác. Nhiều người sau đó đã cùng phản ánh với nhà trường, đề nghị làm rõ quy trình nhập và chế biến thực phẩm.

Sau khi phụ huynh đồng loạt lên tiếng, chất lượng bữa ăn của học sinh đã được cải thiện.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ cũng làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận về vai trò giám sát của phụ huynh đối với bữa ăn học đường. Nhiều người cho rằng, bên cạnh việc lựa chọn trường học uy tín, cha mẹ cũng cần thường xuyên quan sát những thay đổi của con như cân nặng, sức khỏe, thói quen ăn uống hay thái độ của trẻ khi nhắc đến bữa ăn ở trường.

Việc trao đổi định kỳ với giáo viên, tìm hiểu thực đơn, nguồn thực phẩm và quy trình chế biến cũng được xem là một trong những cách giúp phụ huynh yên tâm hơn về chất lượng chăm sóc tại trường.

Bài viết cũng nhấn mạnh, năm đầu tiên đi học mầm non là giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Nếu trẻ gặp khó khăn trong việc thích nghi, cha mẹ nên kiên nhẫn đồng hành, động viên con thay vì tạo áp lực.

Việc giúp trẻ cảm thấy trường học là nơi an toàn, có cô giáo yêu thương, bạn bè để vui chơi và những bữa ăn ngon sẽ góp phần giúp các em nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Dù câu chuyện trên chỉ là một trường hợp được chia sẻ trên mạng xã hội, đây vẫn được xem là lời nhắc nhở để các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến chất lượng bữa ăn của con tại trường, bởi dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe và việc học tập của trẻ.