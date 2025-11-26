Nữ tài xế Huế: "Một ngày không chạy Grab là buồn lắm!"

"Sáu năm trước chỉ có tôi và một bạn nữ nữa chạy Grab thôi. Giờ hội chị em tài xế Grab ở Huế đã có thể phát triển thành đội được rồi", chị Lê Thị Tuyết Minh, một trong những nữ tài xế Grab đầu tiên tại Huế, tự hào chia sẻ.

Một hành trình mới bắt đầu từ những cuốc xe

Nhắc lại cơ duyên đến với Grab, chị Minh không giấu được sự xúc động. Trước đây, chị có một quán ăn nhỏ rất đông khách nhưng dịch bệnh Covid-19 ập đến đã khiến mọi thứ đảo lộn: quán phải đóng cửa, thu nhập bằng 0 trong khi chị là trụ cột duy nhất nuôi ba con ăn học. "Lúc ấy tôi chỉ nghĩ làm sao kiếm được trăm rưỡi, hai trăm ngàn một ngày để đủ tiền đi chợ và lo học phí cho tụi nhỏ", chị kể.

Nhờ việc đăng ký làm đối tác tài xế Grab để tiện tự nhận đơn GrabFood cho quán ăn của mình lúc còn buôn bán, chị Minh nhìn thấy cơ hội. Sau khi buộc phải đóng cửa quán ăn, chị quyết định "chạy Grab" để vượt qua giai đoạn chông chênh nhất.

Trên những nẻo đường cố đô vừa hửng nắng sau mưa lũ, chị Minh tiếp tục quay trở lại với những chuyến xe quen thuộc.

Thế nhưng, hành trình "lăn bánh" của chị cũng gặp không ít những trắc trở. Thời tiết miền Trung vô cùng khắc nghiệt. Những ngày nắng thì nhiệt độ có lúc lên tới 42 độ kèm gió Lào bỏng rát, còn những ngày mưa thì dù mặc nhiều lớp áo mưa, mang ủng mà vẫn ướt hết. Bên cạnh đó, thời gian đầu do chưa quen quy trình vận hành nên còn lúng túng khi nhận và trả đơn. Không ít lần chị cũng tủi thân khi khách bất ngờ huỷ đơn, huỷ chuyến hay khi phải xử lý những tình huống với hành khách say xỉn.

Dù là nữ tài xế nhưng chị Minh vẫn kiên cường vượt qua từng thử thách, từ nắng gió đến những bỡ ngỡ ban đầu và luôn tìm cách hoàn thiện mình để làm tốt hơn mỗi ngày. "May mà Grab có blog và các khóa học cho tài xế. Cái gì không biết là tôi vô xem, rồi hỏi thêm anh chị đi trước", chị tâm sự. Những khoá học được thiết kế riêng cho nữ đối tác hay tính năng ưu tiên nhận hành khách nữ cũng giúp chị cảm thấy yên tâm hơn trên từng chuyến xe, dù là sáng sớm hay tối muộn.

Nhờ chạy Grab, chị Minh có thể trang trải cuộc sống và thu vén để nuôi hai con đang học đại học. "Từ ngày chạy Grab, kinh tế của tôi đỡ khó khăn và dần ổn định hơn. Tôi chăm chỉ làm việc, cống hiến thì đổi lại có thu nhập để trang trải việc ăn học của con và trả những khoản nợ nần sau dịch. Với một người mẹ đơn thân như tôi, vậy là mãn nguyện rồi", chị Minh bộc bạch.

Niềm vui trên những chuyến xe

Sáu năm gắn bó với Grab, chị Minh luôn tự hào rằng "Grab có dịch vụ chi là tôi chạy hết". Chị cho biết một người con của chị đang học đại học ở TPHCM cũng "chạy Grab" để kiếm chút thu nhập đỡ đần cho mẹ. Chị vui vẻ nói: "Tôi hay đùa với anh em bạn bè là tôi còn chạy được là còn đồng hành với Grab, tới khi nào tôi đi không nổi nữa thì tôi mới nghỉ".

Bên cạnh thu nhập, điều khiến chị gắn bó với ứng dụng là niềm vui đến từ những bài học nhỏ mà chị có được trên từng cuốc xe. "Tôi chạy nhiều, được gặp nhiều khách hàng ở mọi lứa tuổi, nghề nghiệp nên học hỏi được rất nhiều. Có người cho tôi lời khuyên sống, có người chia sẻ cách ứng xử, thậm chí có người chỉ tôi cách chạy xe an toàn hơn". Chị kể có khi còn có hành khách là cảnh sát giao thông, được họ tận tình hướng dẫn thêm những lưu ý để đảm bảo an toàn trên đường.

Mỗi khách hàng đều cho chị những trải nghiệm, những bài học riêng.

Chạy Grab cũng mang đến cho chị một kỹ năng mà chị nói "rất chi là đặc biệt" - đó là chữ nhẫn. "Tôi học được cách kiềm chế bản thân, mềm mỏng hơn, ứng xử với khách cũng khiêm tốn, nhã nhặn hơn". Bên cạnh đó, cộng đồng đối tác tài xế ở Huế, đặc biệt là đội tài xế nữ rất gắn kết cũng là động lực của chị mỗi ngày. Các chị em gặp nhau tâm sự về cuộc sống, rồi hỗ trợ nhau các kinh nghiệm chạy xe.

Những chị em đáng mến trong đội nữ tài xế Grab cũng là động lực để chị "lăn bánh" mỗi ngày.

Với chị Minh, mỗi cuốc xe không chỉ mang lại thu nhập mà còn "đưa đón" niềm vui, năng lượng tích cực và cả những hy vọng mới cho chị cũng như nhiều phụ nữ đang từng ngày tìm kiếm cơ hội để làm chủ cuộc sống của mình.