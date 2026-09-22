Một người phụ nữ đã bị giữ lại sau khi lái xe đâm vào các cửa hàng và một người đi xe máy tại tỉnh Chon Buri của Thái Lan. Điều đáng nói là một thứ tìm được trên xe của tài xế này đã trở thành bằng chứng quan trọng giải thích cho hành vi lái xe nguy hiểm của cô này.

Nữ tài xế gây tai nạn, thứ tìm được trong xe là bằng chứng để cảnh sát vào cuộc

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào ngày thứ Bảy, 19/9 vừa qua tại Soi Wat Boonsamphan, khu vực Khao Noi, huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri.

Đồn Cảnh sát Nong Prue nhận được tin báo về vụ việc vào khoảng 22 giờ 10 phút. Người dân địa phương đã truy đuổi nữ tài xế hơn 3 km sau khi cô này lái xe bỏ trốn, và cảnh sát sau đó tìm thấy một chai bia đang uống dở bên trong xe của cô.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe máy có gắn thùng xe bên cạnh bị hư hỏng nằm trước một cửa hàng tạp hóa, với hàng hóa vương vãi khắp nơi. Cú va chạm cũng gây hư hại cho cửa hàng tạp hóa này và một cửa hàng bán cần sa gần đó.

Chiếc xe sedan màu trắng liên quan đến vụ việc bị hư hỏng nặng phần đầu xe. Theo các nhân chứng, sau cú va chạm đầu tiên, người lái xe đã không dừng lại để kiểm tra thiệt hại hay hỗ trợ nạn nhân mà thay vào đó lại lùi xe rồi lái bỏ đi.

Người dân và các chủ cửa hàng chứng kiến vụ việc đã lái xe đuổi theo chiếc xe này.

Trong quá trình truy đuổi, chiếc xe sedan được cho là đã va chạm với một chiếc xe máy đang lưu thông trên đường, khiến người điều khiển xe máy bị thương nặng. Nhân viên cứu hộ đã sơ cứu cho nạn nhân trước khi đưa người này đến bệnh viện.

Người dân tiếp tục bám theo chiếc xe một quãng đường dài hơn 3 km cho đến khi xe dừng lại tại khu vực Soi Thung Klom-Tan Man 14. Tại đây, họ đã chặn được tài xế và báo tin cho cảnh sát.

Cảnh sát xác định tài xế là Nittaya, một phụ nữ người Thái Lan 35 tuổi. Cô có biểu hiện say xỉn và không cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Cảnh sát cũng tìm thấy một chai bia đang mở bên trong xe.

Các nhân chứng khai với cảnh sát rằng họ thấy chiếc sedan chạy tốc độ cao và lạng lách trước khi mất lái, đâm vào chiếc xe máy có gắn thùng đang đỗ bên ngoài một cửa hàng tạp hóa.

Cú va chạm mạnh đã hất văng chiếc xe máy vào trong cửa hàng, gây hư hại hàng hóa và tài sản bên trong.

Ông Sangkhom, 57 tuổi, chủ cửa hàng tạp hóa, cho biết ông và vợ đang ngồi bên trong thì chiếc xe bất ngờ đâm vào chiếc xe sidecar đang đỗ bên ngoài. Ông kể lại rằng cú va chạm khiến chiếc xe sidecar lao thẳng vào cửa hàng, sau đó tài xế lùi xe và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát đã đưa Nittaya đi kiểm tra nồng độ cồn và đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý để xử lý vụ việc.