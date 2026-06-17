Ngành công nghiệp livestream (phát sóng trực tiếp) bùng nổ, phía sau những màn tương tác ngọt ngào, những món quà ảo trị giá hàng triệu đồng là một thị trường béo bở nhưng cũng đầy cạm bẫy. Câu chuyện về các "đại gia donate" (những người chi tiền nhiều nhất cho streamer) bị lừa đảo không còn là chuyện hiếm, nhưng vụ án gian lận xuyên quốc gia trị giá hơn 2,82 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 12 tỷ VNĐ) vừa được xét xử tại tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đã khiến dư luận rúng động.

Vụ án lột trần kịch bản lừa đảo tinh vi của một nữ streamer thuộc thế hệ gen Z

Mọi chuyện bắt đầu vào đầu năm 2024, trên một nền tảng phát sóng trực tiếp lớn tại Trung Quốc. Li Moumou, một cô gái trẻ thuộc thế hệ 10x, sở hữu ngoại hình khả ái và luôn xây dựng hình tượng một cô gái thuần khiết, mang trong mình "giấc mơ ngôi sao" đã làm quen với fan nam Liao. Nhờ những màn vung tiền không tiếc tay thông qua tính năng tặng quà thưởng trên nền tảng, Liao nhanh chóng leo lên vị trí "Top 1" đại gia donate trong phòng chat của Li. Sự quan tâm đặc biệt cùng những lời đường mật qua lại khiến mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng thân thiết ngoài đời thực.

Khi đã có được sự tin tưởng tuyệt đối từ "vị đại gia" của mình, Li Moumou bắt đầu lên kế hoạch đào mỏ. Từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2024, Li liên tục vẽ ra một kịch bản vô cùng đáng thương. Cô tuyên bố mình đang bị công ty quản lý truyền thông chèn ép, bóc lột và muốn chấm dứt hợp đồng để tìm kiếm tự do. Tuy nhiên, để hủy hợp đồng, cô cần phải hoàn thành chỉ tiêu doanh số và bù đắp các khoản thuế khổng lồ cho công ty thông qua việc nhận quà tặng trên livestream.

Để củng cố niềm tin cho Liao, Li hứa hẹn một tương lai vô cùng tươi sáng: Sau khi hủy hợp đồng thành công và nhận lại toàn bộ tiền lương, tiền thưởng tích lũy, cô sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền mà Liao đã nạp vào để tặng quà cho cô. Kinh khủng hơn, Li còn dùng chiếc bánh vẽ "tình ái" khi hứa sẽ cùng Liao kết hôn và chung vốn mở một công ty truyền thông riêng cho hai người.

Vì tình yêu và lòng trắc ẩn, "Anh trai" Liao đã hoàn toàn sập bẫy. Anh liên tục nạp tiền, mua các vật phẩm ảo đắt giá nhất trên nền tảng để đẩy tương tác cho người đẹp, hy vọng giải cứu cô khỏi "vũng bùn" của công ty quản lý mà không hề biết rằng, toàn bộ câu chuyện hủy hợp đồng hay kết hôn chỉ là một màn kịch lừa đảo do một tay Li đạo diễn.

Bạn thân hoá "đồng phạm" vì cái lợi trước mắt

Một trong những điểm đáng chú ý và để lại nhiều bài học nhất trong vụ án này chính là sự xuất hiện của Sun, bạn thân và cũng là bạn cùng phòng của nữ streamer Li.

Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, do tài khoản cá nhân bị giới hạn hạn mức nhận tiền và để tránh sự dòm ngó của cơ quan thuế, Li Moumou đã tìm đến Sun để mượn tài khoản cá nhân và tài khoản trên nền tảng phát sóng nhằm mục đích tẩu tán tài sản. Điều đáng nói là Sun hoàn toàn biết rõ Li không hề có chuyện tranh chấp hợp đồng, biết bạn mình đang dùng những lời lẽ dối trá để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của anh Liao, nhưng vì mối quan hệ thân thiết và những lợi ích nhỏ nhặt, Sun vẫn nhắm mắt làm ngơ, đồng ý cho mượn tài khoản nhiều lần.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tài khoản của Sun đã tiếp nhận số tiền quà tặng tích lũy lên đến hơn 580.000 nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ VNĐ) từ nạn nhân Liao. Sau khi tiền đổ về tài khoản, Sun đã trực tiếp thao tác rút tổng cộng hơn 308.000 nhân dân tệ thông qua ứng dụng Alipay liên kết với nền tảng để chuyển thẳng vào tài khoản riêng của Li Moumou.

Tính đến tháng 10 năm 2024, bằng nhiều phương thức và qua nhiều tài khoản khác nhau, tổng số tiền mà "Anh cả" Liao bị cô người yêu ảo lừa gạt đã lên tới con số khổng lồ, khoảng 10 tỷ VNĐ). Khi số tiền tiết kiệm của bản thân đã cạn kiệt mà lời hứa hẹn "tự do và kết hôn" của nữ streamer vẫn bặt vô âm tín, anh Liao mới bừng tỉnh và đến cơ quan công an trình báo.

Hình phạt 10 năm tù

Sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, cả Li Moumou và người bạn thân Sun đều bị bắt giữ. Trước sức ép của pháp luật và dư luận, gia đình của Li đã phải chạy vầy, thay mặt cô hoàn trả trước 1,2 triệu nhân dân tệ cho nạn nhân nhằm khắc phục một phần hậu quả. Anh Liao sau đó cũng ký vào đơn bày tỏ sự "thông cảm" cho các bị cáo, tuy nhiên, số tiền thâm hụt hơn 1,6 triệu tệ còn lại là quá lớn, không thể bù đắp trong ngày một ngày hai.

Vào tháng 2 năm 2026, Tòa án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Li Moumou 10 năm tù giam và phạt tiền 100.000 nhân dân tệ về tội danh gian lận chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn. Với tư cách là đồng phạm tiếp tay, người bạn thân Sun cũng bị tuyên phạt 3 năm tù, cho hưởng án treo 3 năm và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Đồng thời, tòa án buộc Li phải tiếp tục bồi thường số tiền hơn 1,62 triệu nhân dân tệ còn thiếu cho bị hại.

Vụ án khép lại với bản án nghiêm khắc đã để lại những dư âm cay đắng và những bài học cho cộng đồng:

Đối với người dùng mạng xã hội: Đừng bao giờ để những ảo tưởng tình cảm trên không gian mạng che mờ lý trí. Những streamer nói cười ngọt ngào trên màn hình thực chất đang làm một công việc kinh doanh dựa trên cảm xúc của bạn. Mọi yêu cầu chuyển tiền, giúp đỡ tài chính ngoài đời thực dưới danh nghĩa tình yêu, hủy hợp đồng đều cần phải được xác minh một cách tỉnh táo.

Đối với các bạn trẻ (KOLs/Streamer): Đồng tiền kiếm được từ sự dối trá và lừa lọc không bao giờ bền vững. Li Moumou chỉ mới bước qua tuổi 20, độ tuổi đẹp nhất của đời người, đáng lẽ có một tương lai rộng mở phía trước, nhưng lòng tham và lối sống ảo tưởng đã đẩy cô vào cảnh tù tội suốt một thập kỷ.

Tình bạn chân chính là phải biết kéo bạn mình ra khỏi vũng bùn sai trái, chứ không phải là nhắm mắt đưa chân, cho mượn tài khoản để tiếp tay cho bạn đi lừa đảo. Sự nể nang mù quáng của Sun không giúp được Li, trái lại còn tự rước vào người bản án tù treo, hủy hoại hoàn toàn lý lịch và danh dự của bản thân khi tuổi đời còn quá trẻ.