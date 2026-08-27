Khi con chuẩn bị bước vào đời, nhiều phụ huynh vẫn có tâm lý muốn lựa chọn thay con những điều mà họ cho là an toàn nhất. Từ chuyện học trường nào, làm công việc gì đến việc sống ở đâu, không ít cha mẹ luôn nghĩ rằng mình có nhiều kinh nghiệm hơn nên biết điều gì tốt cho con.

Nhưng khi đứa trẻ đã trưởng thành, điều từng được gọi là "bảo vệ" đôi khi lại trở thành sự kiểm soát. Một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây đã gây chú ý khi một nữ sinh mới tốt nghiệp đứng trước cơ hội nhận việc với mức lương 9.000 NDT/tháng (khoảng 34,2 triệu đồng), nhưng cuối cùng lại phải từ bỏ vì sự phản đối quyết liệt của mẹ.

Theo câu chuyện được chia sẻ, nữ sinh đến từ Hà Bắc (Trung Quốc), vừa tốt nghiệp và nhận được cơ hội làm việc tại một doanh nghiệp ở Quảng Châu. Công việc có mức lương 9.000 NDT/tháng, đi kèm chế độ phúc lợi và triển vọng phát triển được đánh giá khá tốt đối với một sinh viên mới ra trường.

Cô gái rất hào hứng với cơ hội này và muốn rời quê nhà để bắt đầu cuộc sống độc lập. Tuy nhiên, mẹ cô lại không đồng ý chỉ vì Quảng Châu quá xa nhà. Người mẹ cho rằng con gái nên tìm một công việc ở quê, ở gần gia đình thay vì đi xa hàng nghìn km.

Vì không muốn con gái đi làm quá xa nhà, người mẹ đã bắt ép con phải bỏ công việc này cho bằng được (Ảnh minh họa)

Đến ngày nữ sinh chuẩn bị đăng ký nhận việc, người mẹ gọi điện và liên tục phản đối. Thay vì cùng con phân tích công việc, khoảng cách, mức lương hay những khó khăn khi sống xa nhà, bà kịch liệt yêu cầu con từ bỏ cơ hội này. Thậm chí, người mẹ còn nói nếu con nhất quyết đến Quảng Châu thì bà sẽ không nhận cô là con nữa.

Cuộc điện thoại khiến cô gái suy sụp và bật khóc. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Để ngăn con gái đi làm xa, người mẹ còn trực tiếp liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của cô, tìm cách yêu cầu giáo viên không đồng ý cho nữ sinh đăng ký công việc.

Một bên là cơ hội việc làm mà cô gái đã rất nỗ lực mới có được, một bên là sự phản đối của chính mẹ ruột. Nữ sinh sau đó đã cố gắng giải thích, thậm chí chủ động xin lỗi giáo viên và tìm cách bảo vệ lựa chọn của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi tình hình.

Do sự phản đối của gia đình, giáo viên đã từ chối đơn đăng ký. Cơ hội việc làm mà cô gái mong chờ vì thế cũng vuột khỏi tay.

Khi "mẹ chỉ muốn tốt cho con" trở thành sự kiểm soát

Điều khiến câu chuyện gây tranh luận không chỉ là mức lương khởi điểm khá hấp dẫn cô gái nhận được mà còn là việc một cơ hội nghề nghiệp của người trẻ lại bị quyết định bởi nỗi lo của cha mẹ, cùng câu hỏi quen thuộc trong nhiều gia đình: Khi con đã trưởng thành, cha mẹ nên quyết định thay con đến đâu?

Cha mẹ lo con đi xa có thể gặp khó khăn, lo công việc không phù hợp, lo con chưa đủ kinh nghiệm để tự chăm sóc bản thân. Những nỗi lo ấy hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng giữa việc đưa ra lời khuyên và trực tiếp quyết định thay con là một khoảng cách rất lớn.

Một công việc ở thành phố khác có thể không phải lựa chọn tốt nhất. Con có thể gặp khó khăn khi sống xa nhà, mức lương cao cũng không đồng nghĩa với môi trường làm việc hoàn hảo. Nhưng đó là những vấn đề mà một người trưởng thành cần được tự mình tìm hiểu, cân nhắc và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Nếu cha mẹ không đồng ý, họ có thể cùng con đặt lên bàn cân những yếu tố như mức lương, chi phí sinh hoạt, cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc, khoảng cách với gia đình và kế hoạch trong vài năm tới. Con cái có thể nghe lời khuyên, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nên thuộc về người sẽ trực tiếp sống với lựa chọn đó.

Một trong những thay đổi khó khăn nhất đối với cha mẹ là nhận ra con mình đã không còn là đứa trẻ cần người lớn quyết định mọi thứ (Ảnh minh họa)

Con lớn lên, cách cha mẹ đồng hành cũng cần thay đổi

Khi còn nhỏ, cha mẹ cần quyết định thay con rất nhiều chuyện. Nhưng khi con bước vào đại học và đi làm, việc tiếp tục kiểm soát mọi lựa chọn có thể khiến trẻ khó hình thành khả năng tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Thay vì nói "Bố mẹ không cho con đi", cha mẹ có thể hỏi "Con đã tìm hiểu công việc này kỹ chưa?", "Nếu sống xa nhà thì con đã tính chi phí thế nào?" hoặc "Nếu công việc không phù hợp, con có phương án nào khác?". Những câu hỏi này vẫn giúp con có thêm điểm tựa, nhưng không tước đi quyền lựa chọn.

Một cơ hội có thể tốt hoặc không, một quyết định có thể đúng hoặc sai. Điều quan trọng là khi con đã trưởng thành, cha mẹ nên trở thành người đứng phía sau để hỗ trợ thay vì người đứng trước để chặn lại.Yêu con không có nghĩa là chọn thay con cả đời. Đôi khi, cách bảo vệ tốt nhất là để con được tự bước đi và biết rằng gia đình vẫn luôn là nơi có thể quay về.