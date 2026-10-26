Va chạm tại ngã ba Mỹ Liệt - QL10 khiến nữ sinh lớp 11 ở Hải Phòng tử vong.

Khoảng 6h38 ngày 26/10, em T.T.B.L (sinh năm 2010, ở phường Bạch Đằng, TP. Hải Phòng) điều khiển xe đạp di chuyển hướng tổ dân phố Chợ Tổng về quốc lộ 10.

Tới nút giao đường Mỹ Liệt - Quốc lộ 10, thuộc địa phận phường Lưu Kiếm (TP. Hải Phòng), xe đạp của nữ sinh lớp 11 va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 15H-299xx do anh V.V.M (sinh năm 1987, ở phường Bạch Đằng) điều khiển. Va chạm khiến nữ sinh ngã, bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ nữ sinh lớp 11 gặp nạn, tử vong trên quốc lộ 10 sáng 26/10.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Hải Phòng huy động tổ tuần tra xuống hiện trường, phối hợp với Công an phường Lưu Kiếm, Viện KSND khu vực và lực lượng liên ngành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu do tài xế xe tải không chú ý quan sát, gây tai nạn.

Cùng ngày, khoảng 7h30, nam sinh Đ.H.L (sinh năm 2007, ở phường Lê Thanh Nghị) điều khiển xe máy gắn biển kiểm soát 34B1-448xx di chuyển trên quốc lộ 5, hướng Hải Phòng - Hà Nội.



Khi đi tới khu vực Cầu Ghẽ, địa phận xã Mao Điền (TP. Hải Phòng), xe máy của nam sinh va chạm với ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 15H-058xx do anh H.H.H (sinh năm 1987) điều khiển di chuyển phía trước, cùng chiều.

Va chạm khiến nam sinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất thương nặng, được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện cấp cứu và tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn khu vực Cầu Ghẽ, trên quốc lộ 5 (xã Mao Điền) sáng 26/10.

Đội CSGT đường bộ số 5 - Phòng CSGT Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng liên ngành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.