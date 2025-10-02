Nữ sinh Trung Quốc bị giám khảo kéo lông mi giữa phòng thi vì… quá đẹp

Một câu chuyện hy hữu trong kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật tại Trung Quốc đã khiến dư luận bàn tán sôi nổi, khi một nữ sinh đại học trẻ tuổi bị giám khảo nghi ngờ “xinh đẹp bất thường” và liên tục yêu cầu tẩy trang để xác minh dung mạo thật sự.

Nhân vật chính là Hu Xinyi, sinh viên Đại học Truyền thông Trung Quốc (CUC) ở Bắc Kinh – một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu cả nước về đào tạo phát thanh viên và truyền thông.





Sự việc xảy ra vào tháng 1, trong Kỳ thi tuyển sinh ngành Nghệ thuật của các trường đại học tại thủ đô. Dù để mặt mộc, Hu Xinyi vẫn gây ấn tượng mạnh bởi nhan sắc nổi bật với làn da mịn màng, đôi mắt hai mí rõ rệt và gương mặt thanh tú. Chính điều này khiến ban giám khảo nghi ngờ cô đã trang điểm hoặc can thiệp thẩm mỹ. Họ yêu cầu cô lau mặt đến năm lần để chắc chắn rằng không có lớp trang điểm nào. Không dừng lại ở đó, một giám khảo thậm chí còn kéo lông mi của cô để xác minh chúng có thật.

Tình huống này ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng hoài nghi vẻ đẹp tự nhiên của cô, có người mỉa mai: “Quên đôi mắt đi, bọng mắt kia có thật sự tự nhiên không?”, trong khi số khác tỏ ra ngưỡng mộ: “Cô ấy đẹp đến mức khiến người ta khó tin nổi. Dù có phẫu thuật thì nhiều người cũng không thể đẹp bằng cô ấy”.





Mặc cho những gián đoạn khó xử trong phòng thi, Hu Xinyi vẫn chứng minh được năng lực vượt trội. Cô đạt tổng số điểm 274, đứng hạng nhất thủ đô trong Kỳ thi tuyển dụng phát thanh viên và dẫn chương trình. Không chỉ vậy, cô còn xuất sắc vượt qua kỳ thi chuyên môn của CUC với 83,07 điểm, xếp thứ 17 toàn quốc.

Với thành tích ấn tượng này, Hu chính thức trở thành tân sinh viên của CUC – cái nôi của nhiều MC, biên tập viên nổi tiếng trên truyền hình Trung Quốc. Ngày 13/9, trong lễ khai giảng, cô đã đăng tải hình ảnh cùng chia sẻ ngắn gọn: “Tôi yêu CUC và CUC cũng yêu tôi! Mọi người ở đây đều thân thiện và tài năng”.





Trước những lời đồn đoán không ngớt, Hu Xinyi nhiều lần khẳng định cô chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Trên tài khoản Douyin với hơn 400.000 người theo dõi, cô chia sẻ: “Tôi muốn trở thành một chiếc bánh được làm tốt. Tôi chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, thực sự là chưa, xin đừng hỏi nữa”. Sự xuất hiện của loạt ảnh thời thơ ấu càng củng cố cho lời khẳng định của cô. Trong những bức ảnh này, đường nét gương mặt của Hu đã nổi bật từ nhỏ, với đôi mắt sáng, khuôn mặt nhỏ gọn và sống mũi cao. Điều này giúp cô nhận thêm nhiều sự cảm thông và khen ngợi từ cư dân mạng.

Một người bình luận: “Những ai chỉ trích cô ấy chắc chắn cũng không thể đạt đến vẻ đẹp này, ngay cả khi đã phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng là ghen tị thật sự”. Một người khác động viên: “Vẻ đẹp của cô ấy là hiển nhiên, không gì có thể phủ nhận”.





Dù nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, Hu Xinyi vẫn khẳng định bản thân không có ý định lấn sân sang lĩnh vực giải trí hay điện ảnh. Cô muốn tập trung vào chuyên ngành phát thanh, giữ vững phong thái điềm tĩnh. Đáp trả lại những công kích, cô viết: “Những tin đồn từng khiến tôi mất ngủ giờ đã trở thành một phần trong tiếng vang giọng nói của tôi. Món quà trưởng thành này sẽ mãi đồng hành trong từng lời tôi cất lên”.

Từ một nữ sinh “bị nghi ngờ vì quá đẹp”, Hu Xinyi không chỉ chứng minh vẻ đẹp tự nhiên mà còn cho thấy năng lực học thuật, sự bản lĩnh và định hướng rõ ràng cho tương lai. Câu chuyện của cô là lời nhắc nhở rằng, đôi khi cái đẹp có thể mang đến áp lực, nhưng bản lĩnh và tài năng mới là yếu tố then chốt để khẳng định giá trị bản thân.

Theo SCMP