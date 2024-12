Nữ sinh thi lần đầu đạt luôn điểm tuyệt đối 1600 SAT

Phạm Đỗ Thái An học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Con gái đã nhận kết quả thi SAT 2 ngày nhưng anh Phạm Duy Minh vẫn còn nguyên cảm xúc. Anh nhớ tối 20/12, khi Thái An đang thăm thầy chủ nhiệm cùng các bạn thì nhận được email thông báo kết quả kì thi SAT . Với kết quả 3 môn tuyệt đối, 1600, Thái An run lên ôm lấy các bạn.

Nữ sinh Phạm Đỗ Thái An

Em gọi điện thông báo với bố mẹ, mẹ của Thái An còn nói con check lại xem có nhìn nhầm không. Khi nhận được thông tin khẳng định đã kiểm tra, đọc email lại 2 lần và không nhầm, anh Duy Minh và vợ vừa mừng vừa “sốc”. Vì bản thân An và vợ chồng anh Minh chỉ đặt mục tiêu 1500 SAT.

Tuy vậy, anh Minh cho rằng, kết quả con đạt được không phải ngẫu nhiên dù có một phần may mắn. Thái An vốn có tư duy rất tốt môn Toán. Trong lần thi thử SAT, Thái An đã đạt điểm tuyệt đối môn Toán.

Tiếng Anh em cũng có nền tảng vững chắc khi lớp 5 từng đạt giải nhất quận và trong đợt thi IELTS đầu tiên Thái An đã đạt 7.5. Khó khăn với An ở môn còn lại. Dù vậy, em đã cố gắng ôn luyện để đạt được kết quả tốt nhất sau 3 tháng đưa ra quyết định dự thi SAT để lấy chứng chỉ xét tuyển ĐH.

Theo anh Minh, hằng ngày An đi học 20km, từ quận Long Biên đến quận Cầu Giấy. Ban đầu An thích môn Toán, nhưng khi dịch COVID-19 bùng phát, An “bẻ lái” sang ước mơ học Y khoa . Nên khi trúng tuyển lớp chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội , với An là hành trình bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.

Không đặt mục tiêu vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, An lựa chọn các con đường khác để đi đến đích. An đang cố gắng ôn tập tốt các môn của tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) để xét tuyển vào Trường ĐH Y Hà Nội và cũng đặt mục tiêu ngành Y khoa của Vinuni.

Thầy Nguyễn Thành Công ( người thứ hai từ phải sang) cùng Thái An và bố mẹ em!

Anh Minh chia sẻ sau khi con đạt kết quả ngoài mong đợi, anh chị đã trao đổi với An là phía trước còn kì thi không kém phần quan trọng là tốt nghiệp THPT. Kết quả này vừa là động lực nhưng cũng là áp lực với An. Vì vậy, anh chị mong con chuẩn bị tâm thế tốt để bước vào kì thi quan trọng sắp tới.

Không bất ngờ

Thầy Nguyễn Thành Công, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh của An chia sẻ, ngày 20/12, khi các học trò đến thăm thầy điều trị tại bệnh viện, cả thầy và trò đều vui mừng khi An nhận được kết quả thi SAT với điểm số tuyệt đối 1600 điểm.

Thầy Công cho hay, với kết quả 1600 điểm thi SAT, An vào tốp 1% xuất sắc nhất của kì thi (từ 1560 trở lên) và cũng không có nhiều thí sinh đạt được con số tuyệt đối này. Đó là một điểm số vô cùng ấn tượng và tạo ra cho em một cơ hội lớn để xét tuyển vào nhiều trường đại học ở nước ngoài cũng như trong nước.

Theo thầy Công, kết quả mà An đạt được đến từ nhiều khía cạnh khác nhau. Đầu tiên, không thể kể đến là nỗ lực tuyệt vời và phương pháp học khoa học của Thái An. Như em đã chia sẻ, An chỉ bắt đầu ôn thi từ tháng 8 với kế hoạch luyện đề của đơn vị tổ chức kì thi cũng như từ các nguồn uy tín khác.

"Tại sao tôi nói đến nỗ lực tuyệt vời của em bởi nhà An ở Long Biên, cách trường Chuyên Sư phạm 20km, em không ở nội trú. Hàng ngày, em phải dậy rất sớm để đi học đến trường, em bố trí thời gian luyện đề phù hợp và thời gian học các môn khác một cách cân đối. Thứ hai, đó là nền tảng kiến thức, An học trong lớp chuyên Sinh và được học các thầy cô dạy Toán, Khoa học Tự nhiên và Ngôn ngữ rất tốt, phải có “bột mới gột nên hồ” là vậy.

Cùng với kiến thức An được các thầy cô trong và ngoài trường hỗ trợ và quá trình tự học của bản thân, An xây dựng kế hoạch ôn thi, soát lỗi sai một cách khoa học và chỉnh sửa một cách phù hợp, với nền tảng và phương pháp như vậy, đạt điểm cao không phải quá bất ngờ, mà bất ngờ ở con số 1600 – có lẽ cũng cần một chút may mắn", thầy Công nói.

Thầy Công nhận xét, Thái An là một học trò năng động, ngoài việc học An còn tham gia một số câu lạc bộ liên trường để chuẩn bị hồ sơ ngoại khóa ấn tượng phục vụ cho các kế hoạch du học hoặc ứng tuyển vào các trường trong nước. An là thành viên đội Dự tuyển tham dự thi chọn đội tuyển HSG quốc gia của trường. Khi không đạt được mục tiêu vào đội tuyển quốc gia, An xoay hướng ngay với mục tiêu mới. An muốn học Y trong môi trường năng động, quốc tế, … có lẽ đó là mục tiêu trước khi em bước vào môi trường chuyên Sinh của Chuyên Sư phạm, thầy và lớp chỉ cung cấp thêm các thông tin để lựa chọn của em chính xác hơn.

Thầy Công nhớ lại thời điểm mà An và các bạn nhận tin báo điểm, thầy trò đang nói chuyện vui vẻ trong phòng bệnh, các học trò mang đến cho thầy những thông tin rất thú vị và khiến thầy cười nhiều và thầy nói: “mấy đứa làm thầy cười đau cả bụng, đau hơn cả vết mổ”.

Khi An nhận điểm, các bạn khác xúm vào xem điện thoại và xác nhận đúng, bản thân tôi thấy thương học trò vì nếu ở ngoài phòng bệnh chắc các em đã la hét, bùng nổ cảm xúc, … nhưng ở đây không làm được thế, thấy tay An run run lên, mắt ngân ngấn lệ, cả thầy và các bạn đều đến nắm tay thật chặt và chúc mừng bạn.

Quả thực, với người thầy mỗi thành công của học trò dù to hay nhỏ đều là những nét chấm, phá tạo ra bức tranh trong sự nghiệp đào tạo của mình. Bên cạnh Thái An, lớp còn một vài bạn đạt điểm cao 1570 hay 1560 điểm. Những tin vui phụ huynh gửi thầy là liều thuốc động viên to lớn để tôi chóng hồi phục và xuất viện.