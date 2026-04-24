Nữ sinh Nghệ An gây bão MXH gần đây bất ngờ nhận phải loạt bình luận so sánh tiêu cực: Công nhận người khác khó đến thế sao?

Những ngày gần đây, Bùi Hà Vy, học sinh lớp 11 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh thu hút sự chú ý khi phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng B í thư Hà Huy Tập. Nữ sinh nhận nhiều lời khen nhờ thần thái tự tin, phong cách trình bày mạch lạc.

Ở tuổi 17, đứng trước đông đảo đại biểu, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao, việc giữ được sự bình tĩnh, nói trôi chảy, không phụ thuộc giấy tờ đã là điều không dễ. Chưa kể, Hà Vy còn sở hữu thành tích học tập đáng nể cùng sự năng nổ trong hoạt động Đoàn, rõ ràng xứng đáng nhận được sự ghi nhận.

Thế nhưng, như một "kịch bản quen thuộc" của mạng xã hội, bên cạnh những lời khen, không ít bình luận lại đi theo hướng ngược lại: so sánh thành tích của Hà Vy với những học sinh khác, đặt câu hỏi vì sao em được chọn phát biểu, thậm chí phủ nhận năng lực chỉ vì… cho rằng "còn nhiều bạn giỏi hơn".

Thói quen "phủ nhận người khác"

Câu chuyện này không mới. Gần như mỗi lần xuất hiện một cá nhân nổi bật, sẽ luôn có một nhóm người tìm cách vạch lá tìm sâu. Khi người ta chưa kịp khen đủ, đã vội tìm điểm để chê. Khi một bạn trẻ thể hiện tốt, thay vì nhìn vào nỗ lực và hoàn cảnh cụ thể, một số người lại chọn cách đặt lên bàn cân so sánh với những "ứng viên tưởng tượng" khác.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: một cá nhân được lựa chọn đại diện chưa bao giờ chỉ dựa trên một tiêu chí duy nhất. Đó không chỉ là thành tích học tập mà còn là sự phù hợp tổng thể từ kỹ năng trình bày, bản lĩnh sân khấu, thần thái, đến khả năng truyền tải thông điệp. Một học sinh có thể không phải là "top 1 tuyệt đối" về giải thưởng, nhưng lại là người hội tụ nhiều yếu tố phù hợp nhất cho vai trò đại diện. Điều này hoàn toàn bình thường trong mọi môi trường, không riêng gì giáo dục.

Việc liên tục so sánh và phủ nhận như vậy, suy cho cùng không giúp nâng cao tiêu chuẩn chung, mà dễ tạo ra một môi trường nơi người ta ngại thể hiện. Bởi lẽ, khi bất cứ ai bước ra ánh sáng cũng có thể bị soi xét, bị kéo xuống bằng những tiêu chí khắt khe quá mức, thì sự tự tin và tinh thần dấn thân của người trẻ sẽ dần bị bào mòn.

Mạng xã hội có thể là ảo, nhưng cảm xúc và cách hành xử của con người là thật. Những bình luận tiêu cực, dù chỉ là vài dòng chữ, vẫn phản ánh phần nào cách chúng ta nhìn nhận người khác. Việc không thể công nhận thành công của người khác, đôi khi không nằm ở đối tượng được nói tới mà nằm ở chính người nói.

Thực tế, việc khen một ai đó không làm chúng ta mất đi điều gì. Ngược lại, đó là cách tạo ra một môi trường tích cực, nơi nỗ lực được ghi nhận và lan tỏa. Một lời công nhận đúng lúc có thể trở thành động lực rất lớn, đặc biệt với những người trẻ đang trong quá trình hoàn thiện bản thân.

Không ai phủ nhận rằng ngoài Hà Vy, có thể còn nhiều học sinh khác giỏi giang. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em không xứng đáng với cơ hội của mình. Mỗi người có một thế mạnh riêng, và khi một bạn trẻ làm tốt phần việc được giao, điều đơn giản nhất là ghi nhận.

Trong một không gian mà ai cũng dễ dàng cất tiếng nói, lựa chọn cách nói như thế nào lại càng quan trọng. Thay vì quen với việc soi và "dìm", có lẽ chúng ta cần học cách nhìn nhận công bằng hơn: thấy được nỗ lực, ghi nhận điểm tốt và nếu có góp ý, cũng nên xuất phát từ tinh thần xây dựng.

Bởi sau tất cả, mỗi lần chúng ta chọn cách phản ứng trước thành công của người khác cũng chính là lúc chúng ta bộc lộ rõ nhất con người mình. Và đôi khi, điều đáng để nhìn lại không phải là cô bé trên sân khấu hôm ấy, mà là cách người lớn chúng ta đang đối diện với sự tỏa sáng của người khác.