Một bức ảnh chụp trong hành lang bệnh viện khiến hàng triệu phụ huynh chết lặng

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh, những khoảnh khắc đời thường của gia đình ngày càng được chia sẻ rộng rãi. Mới đây, một phụ huynh đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một cậu bé đang ngồi trong hành lang bệnh viện, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Cậu bé khoảng tuổi tiểu học, ngồi yên trên ghế, hai tay cầm ngang điện thoại - tư thế quen thuộc của việc chơi game. Sự tập trung cao độ khiến cậu gần như tách biệt khỏi không gian xung quanh. Điều đáng chú ý là khoảng cách giữa mắt và màn hình khá gần, cho thấy mức độ “nhập tâm” vào thiết bị.

Hình ảnh cậu nhóc dán mắt vào màn hình điện thoại khiến nhiều phụ huynh giật mình

Với nhiều phụ huynh, hình ảnh này không xa lạ. Không ít người lo ngại rằng việc trẻ tiếp xúc sớm và thường xuyên với game có thể kéo theo nhiều hệ lụy: dễ mất tập trung trong học tập, ảnh hưởng thị lực, hoặc hình thành thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Chính vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn cách hạn chế thời gian sử dụng thiết bị từ sớm.

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc “có nên cho con chơi game hay không”. Trong trường hợp này, bối cảnh bệnh viện là một yếu tố đáng chú ý. Khi cha mẹ bận chờ khám hoặc điều trị, trẻ thường không được giám sát chặt chẽ. Và khi không có sự kiểm soát từ bên ngoài, hành vi của trẻ phần nào phản ánh khả năng tự điều chỉnh bên trong.

Một số ý kiến trên mạng cho rằng, điều khiến họ suy nghĩ không phải chỉ là việc cậu bé chơi điện thoại, mà là việc em hoàn toàn “thả trôi” khi không có người nhắc nhở. Đây được xem như dấu hiệu của việc trẻ chưa hình thành thói quen tự kiểm soát hành vi.

Thực tế, trong quá trình trưởng thành, khả năng tự kỷ luật đóng vai trò quan trọng không kém kiến thức. Một đứa trẻ biết tự quản lý thời gian, cân bằng giữa học tập và giải trí thường có lợi thế hơn trong môi trường học đường cũng như sau này. Ngược lại, nếu phụ thuộc hoàn toàn vào sự giám sát, trẻ có thể gặp khó khăn khi phải tự đưa ra quyết định.

Nói cách khác, giáo dục không chỉ là việc đặt ra giới hạn, mà còn là quá trình giúp trẻ hiểu và tự thiết lập giới hạn cho chính mình. Một đứa trẻ có tính tự giác thường biết khi nào nên dừng lại, khi nào cần tập trung, thay vì bị cuốn theo những yếu tố gây xao nhãng.

Từ câu chuyện nhỏ trong hành lang bệnh viện, nhiều phụ huynh cho rằng đây là lời nhắc nhở về cách nuôi dạy con trong bối cảnh hiện đại. Thay vì chỉ cấm đoán, việc xây dựng quy tắc rõ ràng, làm gương trong hành vi và tạo môi trường phù hợp có thể giúp trẻ từng bước hình thành khả năng tự quản lý.

Bởi suy cho cùng, khi không còn sự giám sát thường xuyên từ gia đình, chính tính tự giác mới là “hàng rào” bền vững nhất giúp trẻ định hướng hành vi của mình.