Nữ sinh mồ côi cha từ nhỏ trở thành đồng thủ khoa toàn quốc 2026 với 38,5 điểm

Đặng Quỳnh Trang - Học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên), là một trong hai thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Với tổng điểm 38,5/40 gồm Toán 10, Ngữ văn 8,8, Vật lý 9,8 và Hóa học 10, Quỳnh Trang chia sẻ không ngờ có thể đạt được kết quả cao đến như vậy. Khi tra cứu điểm thi em vừa vui mừng vừa hồi hộp, cảm giác bất ngờ vẫn còn nguyên bởi trước đó em chỉ hy vọng đạt kết quả tốt sau những tháng ngày miệt mài ôn tập.

Với nữ sinh danh hiệu đồng thủ khoa không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để tiếp tục cố gắng trên chặng đường phía trước. Em hiểu rằng thành tích càng cao thì kỳ vọng cũng sẽ lớn hơn, nhưng thay vì lo lắng, em coi đó là cơ hội để hoàn thiện bản thân.

“Thành tích này với em sẽ là động lực để mình tiếp tục cố gắng và chinh phục những mục tiêu mới”, nữ sinh bày tỏ.

Trong suốt 3 năm học THPT, em luôn duy trì là học đều các môn, bám sát bài giảng trên lớp và chủ động bổ sung những phần kiến thức còn yếu.

Đến năm lớp 12, nữ sinh xây dựng kế hoạch ôn tập chi tiết hơn để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Ngoài thời gian học trên lớp, em còn chủ động học qua các nền tảng trực tuyến. Phần kiến thức nào chưa nắm vững, Trang dành thêm thời gian tìm hiểu, luyện tập hoặc hỏi lại thầy cô cho đến khi hiểu rõ.

Trong giai đoạn ôn thi, Trang không chỉ tập trung vào những môn có thế mạnh mà cố gắng phân bổ thời gian hợp lý cho tất cả các môn. Mặc dù đạt số điểm tuyệt đối ở môn Toán, nhưng đây từng là môn học khiến Trang rất áp lực vì tiến độ học của mình chưa theo kịp bạn bè.

“Có giai đoạn em thấy mình bị bỏ khá xa bạn bè nên rất lo. Sau này em điều chỉnh lại cách học, bám sát hướng dẫn của thầy cô và cố gắng từng bước. Em nghĩ điều quan trọng là phải có mục tiêu rõ ràng để kiên trì theo đuổi”, Trang nói.

Không chỉ môn Toán, Vật lý cũng từng là thử thách với nữ sinh Điện Biên. Theo em, phần khó nhất không phải những bài tính toán mà là hệ thống kiến thức lý thuyết, đòi hỏi phải hiểu bản chất và ghi nhớ khoa học.

Thay vì so sánh bản thân với thành tích của người khác, Trang lựa chọn tập trung vào những điểm còn hạn chế của chính mình. Mỗi lỗi sai trong quá trình học đều được em xem là cơ hội để cải thiện, miễn là không bỏ cuộc và luôn giữ kỷ luật với kế hoạch đã đặt ra.

“Trong quá trình ôn tập, có hôm sức khoẻ không được tốt em sẽ học ít hơn, nhưng hôm sau em lại tiếp tục theo đúng kế hoạch. Em nghĩ nghỉ ngơi đúng lúc không phải là lười học mà giúp mình có thêm năng lượng để học hiệu quả hơn” , Trang tâm sự.

Bên cạnh việc học trên lớp, Trang còn chủ động tìm kiếm tài liệu và học qua Internet. Theo nữ sinh, học trực tuyến chỉ phát huy hiệu quả khi người học có tính tự giác và kỷ luật.

Mỗi buổi học, em cố gắng tập trung hoàn toàn vào bài giảng, hạn chế sử dụng điện thoại cho những việc không cần thiết. Sau mỗi lần làm đề, Trang đều xem lại những câu sai, ghi chép cẩn thận và làm lại để tránh lặp lại lỗi cũ. Theo em, hiểu vì sao mình sai quan trọng hơn việc làm thật nhiều đề.

Quỳnh Trang dự định sẽ đăng ký xét tuyển vào khối ngành sư phạm Toán hoặc Hóa học, đây đều là những môn học em yêu thích và có kết quả cao nhất trong kỳ thi vừa qua.

Đằng sau bảng điểm gần như tuyệt đối là một hành trình nhiều nghị lực. Trang mất cha khi mới 2 tuổi. Từ đó, ba mẹ con nương tựa vào nhau. Chính sự hy sinh thầm lặng của mẹ cũng là động lực để Quỳnh Trang không ngừng nỗ lực, từng bước chinh phục những mục tiêu trên con đường học tập.