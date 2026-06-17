Nữ sinh lớp 8 nuôi ước mơ bác sĩ da liễu và những "hạt giống" Việt nhận học bổng New Zealand

Sáng ngày 14/6, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) vinh danh 34 học sinh Việt Nam xuất sắc nhận học bổng trung học năm 2026. Trong đó, 27 bạn đạt Học bổng Chính phủ (NZSS) và 7 bạn đạt học bổng từ các trường thành viên nhờ cơ chế xét tuyển kép. Sự kiện đánh dấu cột mốc 6 năm triển khai chương trình tại Việt Nam - quốc gia duy nhất trên thế giới được New Zealand ưu tiên áp dụng gói học bổng chính phủ này.

Trẻ hóa độ tuổi và mở rộng bản đồ học bổng

Điểm nhấn lớn nhất của mùa học bổng năm nay chính là sự bứt phá của các ứng viên nhỏ tuổi và sự mở rộng về mặt địa lý. Ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực châu Á của ENZ, cho biết số lượng học sinh lớp 8 trúng tuyển tăng mạnh đầy bất ngờ, điều vô cùng hiếm thấy ở các kỳ trước. Cụ thể, khối lớp 8 chiếm tới 5 suất học bổng chính phủ và gần 50% số lượng học bổng do các trường trao tặng.

Bên cạnh đó, bản đồ học giả không còn bó hẹp tại Hà Nội hay TP.HCM mà đã trải rộng ra nhiều tỉnh thành. Đây là năm đầu tiên chương trình ghi nhận các đại diện ưu tú đến từ Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai và Cần Thơ. Sự đa dạng này song hành cùng số lượng kỷ lục 56 trường trung học New Zealand tham gia hệ thống NZSS để cấp học bổng cho học sinh Việt.

Những câu chuyện truyền cảm hứng từ giảng đường quốc tế

Trong số các gương mặt tiêu biểu, nữ sinh Nguyễn Mạnh Mộc Anh (lớp 8, Trường THCS Đào Duy Anh, TP.HCM) gây ấn tượng với ước mơ trở thành bác sĩ da liễu kiêm dược sĩ bào chế mỹ phẩm. Mộc Anh cũng là thành viên thứ ba trong gia đình chọn New Zealand làm điểm đến du học, nối tiếp hành trình của hai người chị gái.

Một đại diện lớp 8 khác là Trương Quang Thắng (Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn - Quyết Thắng, Đồng Nai) lại sở hữu bảng thành tích toán học quốc tế dày dặn (giải vàng quốc gia HKIMO, giải vàng quốc tế Olympic toán học Thái Lan). Tuy nhiên, Thắng chủ động bước ra khỏi vùng an toàn để chuyển hướng sang học mảng thiết kế khi sang New Zealand.

Sức hút của giáo dục quốc đảo này đang chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025, cộng đồng du học sinh Việt Nam tại New Zealand lần đầu tiên vượt mốc 2.000 người sau 4 năm (đạt khoảng 2.200 học sinh, sinh viên, tăng 14% so với năm trước). Trong đó, khối trung học thu hút lượng người Việt đông thứ hai với 370 học sinh.

Ngay tại buổi lễ, ENZ chính thức thông báo mở cổng nhận hồ sơ ứng tuyển Đợt 2 của năm 2026 với 29 suất học bổng NZSS cùng nhiều học bổng từ các trường thành viên. Chương trình dành cho học sinh vừa hoàn thành lớp 8, 9, 10 trên toàn quốc; cổng đăng ký mở từ ngày 15/6 đến hết ngày 14/8/2026 trên website chính thức (https://nzschoolscholarships.com.vn/).

Để chuẩn bị cho kỳ nhập học tháng 2/2027, hội đồng tuyển sinh áp dụng cơ chế mới "Nộp trước - Xét trước". Hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được thẩm định ngay thay vì chờ đóng cổng, đòi hỏi các ứng viên phải có chiến lược chuẩn bị sớm để tăng lợi thế cạnh tranh.