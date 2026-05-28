Thành phố lớn thứ 2 New Zealand "trải thảm đỏ" đón du học sinh Việt bằng loạt học bổng mới

Từ ngày 23 - 27/05, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand – ENZ) phối hợp cùng 13 đơn vị giáo dục và Hiệp hội Giáo dục thành phố Christchurch (Christchurch Educated) tổ chức thành công chuỗi sự kiện đặc biệt tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Theo đó, bên cạnh kết nối sâu với các đối tác giáo dục, phụ huynh và người học tại Việt Nam, các trường TP. Christchurch cũng đồng loạt công bố mở rộng nhiều học bổng cho học sinh Việt.

Christchurch hiện là thành phố lớn thứ hai của New Zealand và là một trong những khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về giáo dục quốc tế. Năm 2025, thành phố ghi nhận 9.810 lượt du học sinh quốc tế, tăng 10% so với năm 2024. Riêng số lượng du học sinh Việt Nam tăng 13% so với năm trước, với mức tăng trưởng mạnh nhất ở khối đại học, học viện kinh doanh, công nghệ và kỹ thuật.

Màn trình diễn đồng phục học sinh thu hút sự chú ý của phụ huynh và học sinh Việt Nam

Trước sự tăng trưởng về số lượng du học sinh Việt cũng như sự quan tâm ngày càng lớn từ các gia đình Việt Nam, trong nhiều năm qua, Hiệp hội Giáo dục TP. Christchurch đã liên tục tổ chức các sự kiện quảng bá giáo dục thường niên tại Việt Nam.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 5 các trường phổ thông, học viện, đại học tại Christchurch trực tiếp kết nối với gần 200 đơn vị tư vấn du học, người học Việt Nam, cập nhật chính sách tuyển sinh quốc tế và chia sẻ thông tin chuyên sâu về các ngành học thế mạnh của khu vực Canterbury - trung tâm giáo dục, đổi mới sáng tạo nổi bật của New Zealand.

Đặc biệt, hội thảo dành cho học sinh và phụ huynh tại TP.HCM ghi nhận sự hưởng ứng tích cực với màn trình diễn đồng phục đặc trưng New Zealand.

Đời sống học đường được thể hiện sinh động qua kiểu dáng, màu sắc đa dạng của đồng phục, cùng sự phối hợp ăn ý giữa thầy cô New Zealand và học sinh Việt Nam, làm nổi bật bề dày lịch sử, cá tính riêng của từng trường.

Tại sự kiện, phụ huynh và người học còn được các giám đốc tuyển sinh quốc tế tư vấn trực tiếp về lộ trình học tập, chương trình đào tạo và học bổng ở mọi bậc học; lắng nghe các chia sẻ thực tế từ các cựu du học sinh người Việt tại Christchurch.

Không chỉ dừng lại ở học thuật, các hoạt động còn khắc họa hình ảnh Christchurch - một “thành phố thông minh” và cửa ngõ hướng đến Nam Cực, nơi mở ra cơ hội nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực tiên phong tại New Zealand.

Bà Caroline Beresford (Đại sứ New Zealand tại Việt Nam) phát biểu tại sự kiện ở Hà Nội

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand, bà Caroline Beresford, nhấn mạnh: “ Giáo dục từ lâu đã là nền tảng vững chắc trong mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và New Zealand. Chúng tôi rất vui khi thấy ngày càng nhiều học sinh và phụ huynh Việt Nam quan tâm đến những điểm đến học tập mang tính đổi mới, an toàn và chú trọng phát triển toàn diện như Christchurch.

Các hoạt động kết nối trực tiếp như chuỗi sự kiện lần này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người học Việt Nam tiếp cận gần hơn với hệ thống giáo dục New Zealand và khám phá những cơ hội học tập, nghề nghiệp trong tương lai ”.