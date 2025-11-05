Thời gian này, mạng xã hội không khỏi phẫn nộ khi theo dõi đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn quây đánh dã man trong tiếng hò reo cổ vũ của nhiều học sinh xung quanh. Sự việc xảy ra vào ngày 31/10 vừa qua tại Trường THCS A.Đ, phường Long Nguyên, TPHCM. Nạn nhân bị đánh hội đồng là nữ sinh học lớp 8 (trú ở phường An Tây, TPHCM).

Theo nội dung clip, nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn quây vào phòng vệ sinh rồi bị tát, đạp vào mặt, đạp vào bụng, đồng thời còn túm tóc quăng quật nữ sinh xuống đất. Không chỉ vậy, nhóm này liên tục chỉ tay vào mặt nạn nhân, tra hỏi và dùng lời lẽ thô tục để xúc phạm. Sự việc kéo dài trong khoảng hơn 2 phút. Hành vi đánh hội đồng chỉ dừng lại khi có tiếng quát của một thầy giáo.

Hình ảnh bạo lực khiến dư luận phẫn nộ. (Ảnh cắt từ clip)

Sau sự việc, gia đình nữ sinh lớp 8 đã đưa con đến bệnh viện để được chăm sóc. Bước đầu xác định, cháu bị đa chấn thương, rạn nứt 3 xương sườn, tâm lý bị hoảng sợ. Thông tin trên báo Lao Động, sự việc xảy ra vào ngày 31/10 thế nhưng đến tối 4/11, gia đình mới biết con bị đánh hội đồng ở trường sau khi theo dõi clip trên mạng xã hội.

Được biết, nữ sinh bị đánh mới xin chuyển lớp. Nhóm đánh hội đồng nữ sinh, học ở nhiều lớp khác nhau. Gia đình và các học sinh đánh hội đồng đã xin lỗi nữ sinh bị đánh.

Thông tin trên Dân Trí, UBND phường Long Nguyên cho biết đã nắm được thông tin và chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ. Khi có kết quả cụ thể, chính quyền sẽ thông tin đến báo chí.