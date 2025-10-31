Được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip dài 42 giây khi lại cảnh một người đàn ông vào sảnh chung cư Hà Nội nói chuyện với một nữ sinh khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Theo nội dung bài chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 19h tối ngày 30/10 tại sảnh chung cư 17T2 Trung Văn (đường Cương Kiên, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội).

"Cháu V.H.G - học sinh lớp 10 cư dân toà nhà, sau khi đi học về tới sảnh chung cư thì bị một đối tượng giả danh công an theo từ ngoài sân tới vào tận sảnh chung cư dụ dỗ, yêu cầu đi theo.

Rất may cháu tỉnh táo quyết liệt không theo kẻ lừa đảo, nếu không thì hiện nay không rõ tính mạng và an toàn thế nào. Hiện gia đình đã liên hệ đề nghị Ban Quản lý và cả Ban Quản trị nhập cuộc đưa vụ việc ra Công an phường để làm rõ.

Qua đây cũng cảnh báo tới toàn thể cư dân khu: Cảnh giác trông nom đưa đón con em mình mọi lúc mọi nơi; đào tạo cho con em mình đặc biệt là các cháu gái về các thủ đoạn lừa đảo, các hình thức bắt cóc cả online và offline. Cũng mong muốn Ban Quản lý tiếp tục có biện pháp siết chặt quản lý an ninh toàn khu đặc biệt là bảo vệ các cháu nhỏ", bài chia sẻ gây chú ý.

Hình ảnh người đàn ông trao đổi với nữ sinh lớp 10. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin trên báo Lao Động, ông Phan Đình Dương - Trưởng Ban quản lý tòa nhà 17T1 và 17T2 Trung Văn cho biết, qua trích xuất camera an ninh và làm việc với các bên liên quan, thì sự việc “bắt cóc” không có thật.

Theo ông Dương, chiều 30/10, một người đàn ông là cư dân tòa nhà bên cạnh bị kẹt kính ô tô nên đã nhờ cháu bé hỗ trợ. Do lo cháu không tin tưởng, người này đã xuất trình thẻ ngành của mình, tuy nhiên cháu bé không đồng ý. Một số người dân chứng kiến cảnh này từ xa nên hiểu nhầm là hành vi bắt cóc, sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

“Người đàn ông này cho biết cửa xe bị kẹt, tay người lớn không thể luồn vào mở khóa, nên nhờ cháu bé giúp vì tay cháu nhỏ hơn. Việc nhờ không đúng hoàn cảnh đã khiến nhiều người hiểu lầm”, ông Dương chia sẻ trên báo Lao Động.

Được biết, gia đình cháu bé đăng thông tin với mục đích cảnh báo, hướng dẫn cách xử lý khi gặp tình huống tương tự, chứ không có vụ bắt cóc nào xảy ra.

Bên cạnh đó, thông tin trên báo Dân Việt, đại diện Công an phường Đại Mỗ (Hà Nội) xác nhận đã nắm bắt được vụ việc, tuy nhiên đây không phải là trường hợp bắt cóc trẻ em. Đại diện Công an phường cho hay người đàn ông trong clip là công an thật, không phải giả danh và là cư dân sinh sống trong toà nhà.