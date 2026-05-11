Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở vừa nhận được báo cáo từ các trường liên quan vụ một nữ sinh bị đánh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm học sinh dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt tại một đoạn đường vắng ở tỉnh Quảng Trị.

Theo báo cáo của Trường TH&THCS Hải Thọ (xã Diên Sanh, Quảng Trị), khoảng 18h ngày 9/5, tại xã Vĩnh Định xảy ra vụ xô xát giữa học sinh Trường TH&THCS Hải Thọ, Trường TH&THCS Bùi Dục Tài (xã Diên Sanh) và Trường TH&THCS Hải Ba (xã Vĩnh Định).

Nữ sinh bị đánh đến mức phải nhập viện.

Thông tin ban đầu cho thấy, 3 học sinh lớp 8 của Trường TH&THCS Hải Thọ cùng một học sinh lớp 8 của Trường TH&THCS Bùi Dục Tài có mâu thuẫn cá nhân với học sinh Trường TH&THCS Hải Ba nên hẹn gặp tại xã Vĩnh Định để giải quyết, dẫn đến đánh nhau.

Sự việc xảy ra ngoài giờ học và ngoài khuôn viên nhà trường.

Theo báo cáo của Trường TH&THCS Bùi Dục Tài, học sinh của trường liên quan đến vụ việc là em H.N.M.T. Nữ sinh bị đánh là em H., học sinh lớp 7 Trường TH&THCS Hải Ba.

Gia đình đưa em H. vào Bệnh viện Trung ương Huế kiểm tra sức khỏe. Nhà trường cũng hướng dẫn phụ huynh các học sinh liên quan đến thăm hỏi, động viên gia đình nữ sinh bị đánh.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Định cho biết công an đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại Đà Nẵng, ngày 30/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút, nữ sinh bị hành hung trong trạng thái hoảng loạn, liên tục dùng hai tay ôm chặt vùng đầu khi bị đánh tới tấp. Sau khi clip được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý.

Theo tìm hiểu, nữ sinh bị đánh hội đồng tên T. (14 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).