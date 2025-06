Nữ sinh Huế được mẹ "nắn chân" từ nhỏ để thi Hoa hậu: Học hành giỏi giang, vững vàng trước thử thách nhờ một câu nói

Từ khi còn rất nhỏ, ký ức đẹp nhất của Nguyễn Phương Nhi (2003), sinh viên năm 4 khoa Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) là những buổi tối được mẹ ân cần vuốt thẳng chân vì thấy con gái mình có đôi chân dài hơn bạn bè cùng trang lứa, hy vọng một ngày nào đó, con sẽ tự tin sải bước trên sân khấu của một cuộc thi nhan sắc.

"Mẹ từng nói: Con gái mẹ rồi sẽ bước đi thật vững vàng và kiêu hãnh", Nhi kể. Là con gái, mẹ dặn phải đẹp, nhưng vẻ đẹp quan trọng hơn cả là sự tự tin và bản lĩnh toát ra từ bên trong, từ chính cốt cách của mình.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, Phương Nhi càng thấm thía những điều giản dị mà sâu sắc ấy. Suốt nhiều năm qua, em không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân cả về trí tuệ lẫn hình thể. Những thành tích trong học đường, các cuộc thi hùng biện, tài năng và sắc đẹp là minh chứng cho hành trình bền bỉ.

Sắp tới, Nhi là một trong những thí sinh trình diễn tại vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024.

Nguyễn Phương Nhi

Thành tích đáng nể của Phương Nhi: Phó chủ nhiệm CLB Tuổi Hoa Niên trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền - Thừa Thiên Huế) IELTS 7.5 Writing ( Reading 9.0) Á Khôi 2 Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2023 Top 10 Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam 2023 Giải Ba Học sinh giỏi Văn học cấp Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Giải Ba sinh viên Nghiên cứu Khoa học khoa Kinh Doanh Quốc Tế năm 2024. Được tuyển thẳng khoa Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh tế Đà Nẵng dựa trên thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ vào chương trình cử nhân chính quy. Sinh viên dự phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Đại sứ sinh viên Global Volunteer - Chương trình Tình nguyện quốc tế của AIESEC năm 2025 Đại sứ truyền thông chiến dịch quảng bá Global Volunteer - Chương trình Tình nguyện Quốc tế của AIESEC năm 2024 Đại sứ truyền thông Dự Án Vải Vụn phòng chống xâm hại cho trẻ em vùng cao năm 2024 Tổ chức công tác thiện nguyện "Xuân Yêu Thương" tại bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng năm 2024 . Giải Thí sinh được yêu thích nhất Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2023 Đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực biên đạo và nhảy, tiêu biểu như: Giải Nhất dân vũ cấp huyện (2021, 2018), Giải Nhất biên đạo Flashmob và dân vũ cấp trường (2021), cùng các giải Nhì và Ba trong các cuộc thi biên đạo và văn nghệ cấp trường và khoa (2019, 2020, 2024).

Yêu thơ văn nhờ ông nội truyền cảm hứng

Không chỉ học giỏi đều các môn, Phương Nhi đặc biệt yêu thích và thể hiện thế mạnh ở môn Văn và Tiếng Anh. Em bắt đầu tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Văn từ năm lớp 4 và duy trì nằm trong đội tuyển đến hết lớp 12. Riêng môn tiếng Anh, em được chọn vào đội tuyển từ lớp 7.

Đến cấp 3, khi theo học tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế), Nhi được tham gia cả hai đội tuyển Văn và Anh của trường để thi học sinh giỏi cấp Tỉnh. Em vinh dự đạt Giải Ba môn Ngữ văn năm đó.

Tình yêu với môn Văn bắt đầu từ những buổi chiều thơ bé, khi Nhi được nghe ông nội đọc thơ. Ông là nhà thơ với bút danh Thanh Tùng, một cây bút tiêu biểu của Hội thơ Tam Giang – Huế. Chính ông là người thầm lặng đặt vào tay em những dòng thơ đầu tiên, dạy em cách cảm, cách nghĩ sâu sắc về con người và cuộc sống. Cho đến tận hôm nay, ông vẫn là người đồng hành cùng em trong hành trình chuẩn bị cho đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam, lặng lẽ hỗ trợ em luyện tập phần thi ứng xử.

Phương Nhi lọt top 25 thí sinh vào vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024.

"Ông dạy em cách đọc thơ không chỉ bằng mắt, mà bằng trái tim. Mỗi bài văn ông chấm giúp đều đi kèm một lời nhắn nhỏ về cuộc sống. Em nghĩ, nhờ ông, em học Văn không chỉ để thi, mà để biết sống sao cho sâu sắc và tử tế," Nhi nói.

Nếu Văn giúp em nuôi dưỡng tâm hồn, thì tiếng Anh lại là nơi hun đúc sự tự tin và bản lĩnh. Từ lớp 7, Nhi đã được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường. Kết quả IELTS 7.5 (trong đó Reading đạt 9.0) là thành quả của một hành trình dài tự học, tích lũy từng chút một qua mỗi trang sách, mỗi lần nghe podcast và cả những lần sai sót. Nhi cảm thấy may mắn khi cả hai môn học đều giúp bản thân trưởng thành theo cách rất riêng, cả về trí tuệ lẫn tâm hồn".

Học hành giỏi giang nhưng Nhi cũng tự lập sớm. Em bắt đầu đi dạy kèm, phụ quán ăn... từ khoảng những năm đầu cấp 3. Khi ấy, em hiểu rằng nếu muốn theo đuổi những ước mơ lớn hơn như học đại học, tham gia các hoạt động ngoại khóa hay sau này là các cuộc thi nhan sắc, em cần chủ động về tài chính và thời gian.

Việc cân bằng giữa học tập, làm thêm và theo đuổi đam mê nghệ thuật chưa bao giờ dễ dàng. Có những ngày, em rời lớp học vội vã để kịp đến ca làm, rồi tối lại miệt mài ôn bài, chuẩn bị bài giảng, hay luyện catwalk cho cuộc thi sắp tới. "Khó khăn dạy em tính kỷ luật và khả năng sắp xếp thời gian. Nhưng điều lớn nhất em học được là luôn giữ lòng yêu thương với chính mình – không ngừng cố gắng, nhưng cũng biết bao dung với những mỏi mệt của bản thân", Nhi chia sẻ.

Phía sau hành trình ấy là mẹ – người phụ nữ tảo tần nuôi Nhi khôn lớn bằng tình yêu thương âm thầm. Là ông – người vẫn lặng lẽ đồng hành, sửa từng câu ứng xử cho em trước thềm đêm chung kết.

"Động lực lớn nhất để em không ngừng cố gắng chính là gia đình, là mẹ và ông nội. Mẹ là người phụ nữ tảo tần đã nuôi em lớn bằng tất cả yêu thương. Còn ông, bằng thơ và bằng sự tận tâm đã truyền cho em khát vọng tri thức và tinh thần nghệ thuật. Mỗi lần mệt mỏi, em lại nhớ đến ánh mắt đầy hy vọng của mẹ, đến những trang thơ ông viết cho em, và tự nhắc mình: "Nếu dừng lại, những nỗ lực ngày qua sẽ thành vô nghĩa".

Thời điểm biết con thi Hoa hậu, cảm nhận được nỗi lo của con, mẹ Nhi chỉ nói một câu khiến em không bao giờ quên: "Cứ sống thật với con người của con. Tỏa sáng không phải để ai công nhận, mà để con nhận ra mình đã trưởng thành đến chừng nào".

Chính niềm tin đó đã dẫn Nhi đi qua những ngày gian khó. Từ giảng đường đến sân khấu, từ lớp học đến chuyến đi thiện nguyện, hành trình ấy không chỉ rèn cho em sự kỷ luật, mà còn là bản lĩnh và tinh thần cầu tiến – những điều em mang theo khi bước vào Hoa hậu Việt Nam.

"It's just a bad day, not a bad life"

Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Nhi mang theo không chỉ là ước mơ thuở bé, mà còn là hành trang tri thức và nhân cách được bồi đắp suốt nhiều năm. Em không nghĩ mình đã là người hoàn hảo, nhưng tin rằng mỗi ngày đều có thể trở nên tốt hơn, bằng nỗ lực, kỷ luật, và sự tử tế với chính mình.

Nhi cho rằng, mỗi người trong chúng ta đều có những ngày mệt mỏi đến mức chỉ muốn từ bỏ mọi thứ. Khi bài vở dồn dập, ca làm thêm kéo dài đến khuya, khi biến cố kéo đến, còn đam mê thì dường như ngày càng xa vời… Đôi lúc, chúng ta cảm thấy bất lực và tự hỏi: "Mình đang làm tất cả những điều này để làm gì?".

Nhưng, điều cô muốn nhấn mạnh đến các bạn trẻ đang gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa học tập, làm thêm và đam mê cá nhân là: "It's just a bad day, not a bad life" - "Hôm nay có thể tệ, nhưng cả cuộc đời bạn thì không như thế đâu".

Mọi hành trình đều có ý nghĩa, kể cả những bước đi chậm chạp và lặng lẽ. Đôi khi, chính những khó khăn, bấp bênh ấy lại dạy cho ta cách trưởng thành một cách sâu sắc nhất, bằng sự bền bỉ, lòng yêu thương bản thân và cả những giấc mơ chưa bao giờ tắt.

Hãy cho phép mình chậm lại để lắng nghe chính mình, tử tế với cảm xúc của mình, và kiên định với điều mình yêu. Đừng vội so sánh mình với ai cả, bởi mỗi người có một mùa nở hoa khác nhau. Quan trọng là bạn vẫn đang chăm sóc cho “gốc rễ” của mình mỗi ngày.

Phương Nhi là một trong 25 thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc. Đứng trên sân khấu, phía sau nụ cười rạng rỡ là hành trình của một cô gái bình dị, vươn lên bằng học tập, bằng nghị lực và lòng biết ơn.

"Với em, vẻ đẹp trí tuệ không nằm ở việc nói ra những điều quá cao siêu, mà ở chỗ biết lắng nghe, thấu cảm, và đưa ra lựa chọn đúng trong những thời điểm khó khăn. Hãy tin vào bản thân, và tin vào đứa con của mình, như cách mẹ em đã luôn âm thầm tin vào em vậy", Nhi chia sẻ.