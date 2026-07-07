Vào mùa hè năm 2026, tại Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc, một kịch bản "dở khóc dở cười" đã diễn ra với Kinh Tinh - nữ sinh trường Trung học Thạch Môn Nam Hải, ngôi trường danh giá bậc nhất vùng. Là một "hạt giống đỏ" luôn đứng đầu khối và được tin chắc sẽ đỗ hai trường đại học danh giá là Thanh Hoa và Bắc Đại, thế nhưng vừa bước ra khỏi phòng thi tốt nghiệp, Kinh Tinh đã suy sụp khóc ròng: "Mẹ ơi, con không đỗ nổi Bắc Đại rồi."

Nửa tháng "sống trong sợ hãi" của cả gia đình

Không phải hờn dỗi hay làm nũng, Kinh Tinh thực sự rơi vào khủng hoảng. Về đến nhà, cô bạn giam mình trong phòng và bắt đầu dò đáp án. Trái với người khác tìm kiếm hy vọng, Kinh Tinh lại tự "tuyên án" chính mình: Câu tự luận toán cuối cùng bị trừ sạch điểm bước làm; Bài văn nghị luận có nguy cơ lạc đề; Các câu trắc nghiệm tiếng Anh phân vân đều tự đánh dấu là sai.

Với nguyên tắc "chỗ nào nghi ngờ đều tính 0 điểm", Kinh Tinh tự chấm cho mình một mức điểm tệ đến mức có khi còn trượt cả trường địa phương.

Suốt nửa tháng sau đó, không khí gia đình cô ảm đạm như có đám. Tiệc chúc mừng hủy bỏ, ai hỏi thăm bố mẹ cũng chỉ dám ậm ừ qua chuyện. Cả nhà tuyệt đối né tránh hai từ "Thanh Hoa", "Bắc Đại" vì sợ chạm vào nỗi đau của con gái. Thậm chí, các bậc phụ huynh còn họp kín để bàn xem nên cho con học lại ở đâu hoặc chọn trường nào làm phương án dự phòng.

Nữ sinh Kinh Tinh

Cú đảo chiều ngoạn mục: Điểm số bị "đóng băng"!

Tối ngày 24/6, cổng tra cứu điểm thi tỉnh Quảng Đông chính thức mở. Trước màn hình máy tính, Kinh Tinh run rẩy không dám bấm nút, phải nhờ mẹ ấn thay. Khi màn hình hiện ra, cô bạn nhắm nghiền mắt ôm mặt. Thế nhưng, mẹ cô lại đứng hình vài giây rồi lay gọi: "Con mở mắt ra nhìn xem thế này là sao?".

Màn hình không hề có một con số cụ thể nào, chỉ hiện vỏn vẹn một dòng thông báo lạnh lùng: "Thành tích của thí sinh đã bị hệ thống chặn (bảo mật)".

Với những ai hiểu rõ quy chế thi cử tại Quảng Đông, đây không phải là lỗi hệ thống. Để tránh tình trạng tung hô "Thủ khoa", tỉnh này áp dụng chính sách bảo mật điểm của Top 50 thí sinh xuất sắc nhất. Điều này đồng nghĩa với việc Kinh Tinh không hề làm bài hỏng, mà ngược lại, cô nằm trong nhóm 50 bộ óc đỉnh cao nhất trong tổng số 780.000 sĩ tử năm nay.

Cuộc chiến giành người gay cấn từ hai đại học danh giá nhất đất nước

Gia đình chưa kịp định thần thì điện thoại đã đổ chuông liên tục. Cuộc gọi đầu tiên đến từ Tổ tuyển sinh Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại) với giọng điệu vồn vã như người thân lâu ngày gặp lại, mời phỏng vấn và hứa hẹn "chọn bất cứ ngành nào tùy thích".

Cuộc gọi này chưa dứt, chiếc điện thoại thứ hai đã reo, lần này là Tổ tuyển sinh Đại học Thanh Hoa với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn không kém. Suốt những ngày sau đó, đại diện hai trường liên tục dội bom điện thoại và gửi yêu cầu kết bạn WeChat kín màn hình. Từ học bổng, suất vào lớp tài năng, lộ trình đào tạo cho đến việc bố trí cố vấn 1-1... tất cả những điều kiện tốt nhất đều được đem ra để thuyết phục cô gái.

Từ chỗ nghĩ mình "trượt đại học" đến chỗ "Thanh Hoa, Bắc Đại xếp hàng chờ lựa chọn" chỉ cách nhau đúng nửa tháng. Bài toán đau đầu của Kinh Tinh giờ đây đã chuyển thành: Nên chọn Thanh Hoa hay Bắc Đại?

Giải mã tâm lý: Tại sao nhiều học sinh xuất sắc luôn nghĩ mình làm bài tệ?

Nhiều người sẽ cho rằng đây là một màn "khoe mẽ ngầm" (Versailles) của học sinh giỏi. Nhưng thực tế, hội chứng "nghĩ mình thi trượt" của các em học sinh xuất sắc là có cơ sở khoa học và năm nào cũng xuất hiện:

Hiệu ứng Dunning-Kruger: Người càng có năng lực lại càng có xu hướng đánh giá thấp bản thân. Người thường thi xong sẽ nghĩ "mình lụi đúng được mấy câu" , còn những em học giỏi chỉ đau đáu "mình bị trừ mất bao nhiêu điểm" .

Định luật Đỉnh - Cuối (Peak-End Rule): Áp lực phòng thi khiến một lỗi sai nhỏ cũng bị phóng đại vô hạn. Chỉ cần một câu trắc nghiệm lưỡng lự hay một bước giải bị khựng lại vài giây, bộ não sẽ tự động ghi nhớ đó là một "thất bại thảm hại", che mờ đi toàn bộ phần làm bài thuận lợi trước đó.

Tự chấm điểm cực đoan: Các em học giỏi luôn cực kỳ khắt khe với chính mình. Khi tự chấm điểm, họ luôn áp mức điểm sàn thấp nhất cho phần tự luận, khiến điểm tự chấm thấp hơn điểm thực tế tới 50 - 60 điểm là chuyện bình thường.

Suy cho cùng, thi đại học là một cuộc đua xếp hạng. Đề khó thì khó chung, chỗ Kinh Tinh bị khựng lại thì người khác có khi còn chưa đặt bút viết nổi bước đầu tiên. Cô nghĩ mình lùi lại vài bước, nhưng thực ra đối thủ đã ngã lùi xa hơn rất nhiều.

Cái kết viên mãn này của Kinh Tinh không đơn thuần là may mắn. Nếu không có nền tảng vững chắc suốt 3 năm học, không có hàng nghìn trang giấy nháp và những đêm thức trắng cày đề để tạo nên "phản xạ cơ bắp", thì điểm số đã không thể lên tiếng thay cô vào phút chót. Đôi khi bạn nghĩ thế giới của mình sắp sụp đổ, thực ra chỉ là vì kết quả cuối cùng chưa xuất hiện mà thôi.