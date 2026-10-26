Đến sáng 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai vẫn đang phối hợp với Viện kiểm sát, Công an xã Hưng Thịnh điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ án (ảnh: Người dân cung cấp)

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an cũng đã tạm giữ H.M.D. (sinh năm 1987, ngụ ấp Thái Hòa, xã Hưng Thịnh) để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, H.M.D. và chị N.T.H.T. (sinh năm 1989) là vợ chồng, sinh sống tại địa chỉ trên. Thời gian gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, chị T. thường xuyên bỏ về nhà bố mẹ ruột. D. can ngăn và khuyên vợ quay về nhưng chị T. vẫn không đồng ý.

Chiều muộn 25/10, D. đi mua đồ về đến nhà thì thấy chị T. lấy xe máy rời khỏi nhà. Lúc này, D. khuyên can, yêu cầu vợ ở nhà nhưng chị T. vẫn phóng xe đi.

Thấy vợ không nghe lời, D. vào bếp lấy một con dao rồi điều khiển xe máy đuổi theo. D. chặn xe chị T. lại nói chuyện và tiếp tục khuyên can, yêu cầu vợ quay về nhà.

Khi thấy chị T. vẫn cương quyết rời đi, D. đã dùng dao tấn công vợ khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, D. đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Tối cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.