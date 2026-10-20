Nữ sinh FPTU khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực công nghệ

Bùi Hồ Ngọc Hân: Công nghệ không dành cho những người đi theo khuôn mẫu

Bùi Hồ Ngọc Hân, sinh viên K19 chuyên ngành Hệ thống thông tin tại FPTU cơ sở TP.HCM, giành giải VPBank Hackathon Star Award 2025 – Senior Track. Cô còn là Quán quân Tài năng MC FPTU 2025, nhận học bổng 70% toàn khóa và tham gia chương trình AWS She Builds Program 2025 với vai trò mentee.

Từng học chuyên Pháp tại Trường THPT Chuyên Thăng Long (Đà Lạt, Lâm Đồng), Hân có thế mạnh ngoại ngữ và yêu thích các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Dù có nhiều lựa chọn, cô quyết định theo đuổi công nghệ thông tin nhờ ảnh hưởng từ gia đình, nơi có nhiều thành viên làm trong ngành IT, cùng câu chuyện truyền cảm hứng từ chị gái từng học tại FPTU.

Tại VPBank Hackathon 2025, Hân cùng nhóm phát triển dự án ứng dụng AI giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp, hướng đến tối ưu quy trình và giảm thao tác thủ công. Trong vai trò Phó quản lý dự án, cô phụ trách nghiên cứu giải pháp, tổng hợp thông tin, xây dựng tài liệu và thuyết trình sản phẩm trước ban giám khảo.

Chương trình AWS She Builds Program 2025 giúp Hân tiếp cận cách phát triển sản phẩm, quy trình làm việc chuyên nghiệp và công nghệ điện toán đám mây. Qua việc học hỏi từ chuyên gia và thực hành dự án, cô rèn luyện khả năng phân tích, trình bày đề xuất và giải quyết vấn đề.

Bên cạnh chuyên môn, Hân vẫn tích cực tham gia hoạt động MC và truyền thông. Theo cô, kỹ năng giao tiếp giúp truyền tải ý tưởng công nghệ hiệu quả, trong khi tư duy logic và tính kỷ luật hỗ trợ công việc sáng tạo. Với nữ sinh, phát triển đa dạng kỹ năng chính là cách bổ trợ cho con đường đã lựa chọn.

Bùi Hồ Ngọc Hân

Vũ Thị Khánh Huyền: Dùng AI để bảo vệ dữ liệu

Vũ Thị Khánh Huyền, sinh viên K19 chuyên ngành Hệ thống thông tin, cùng nhóm nghiên cứu giành Giải Nhất FPT Edu ResFes 2025 với đề tài “Securing the Future: Enhancing Text-to-SQL Systems for Secure and Efficient Database Querying”. Cô còn nhận học bổng Nitori International Scholarship và Giải Nhì VNPT AI Hackathon 2025.

Đề tài tập trung phát triển cơ chế kiểm duyệt tự động, đóng vai trò như “người gác cổng” giám sát các câu lệnh do AI tạo ra trước khi truy cập cơ sở dữ liệu. Hệ thống hướng đến phát hiện, ngăn chặn yêu cầu bất thường hoặc nguy hiểm, giúp doanh nghiệp khai thác AI hiệu quả mà vẫn giảm thiểu rủi ro an ninh mạng.

Để hoàn thành nghiên cứu, Huyền chủ động tự học, đọc tài liệu chuyên sâu và tham gia các cuộc thi hackathon. Tại câu lạc bộ FPTU Data Science Club, cô có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ những thành viên đi trước và rèn luyện tư duy khoa học trong môi trường cởi mở.

Theo Huyền, sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng thấu hiểu người dùng là những lợi thế hữu ích khi phát triển sản phẩm công nghệ. Rào cản đôi khi đến từ định kiến xã hội và sự tự ti hơn là năng lực chuyên môn. Cô mong muốn tiếp tục nghiên cứu về dữ liệu, AI và tham gia thêm các sân chơi học thuật trong nước, quốc tế.

Vũ Thị Khánh Huyền (ngoài cùng bên phải ảnh)

Lê Ngọc Anh Thư: Được vinh danh tại Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025

Lê Ngọc Anh Thư, sinh viên K18 chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, là một trong 20 gương mặt được vinh danh tại Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025, vượt qua hơn 130 hồ sơ từ 45 trường đại học, học viện trên cả nước.

Ban đầu, Anh Thư lựa chọn ngành Kỹ thuật phần mềm và giành học bổng 70% toàn khóa. Sau học kỳ đầu tiên, sức hút của AI khiến cô quyết định chuyển chuyên ngành, mở ra cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học.

Nữ sinh từng đạt Giải Nhì F-Hacker 2023, Giải Nhất Autonomous 2023, Giải Nhì AutoRace 2024 và Giải Khuyến khích FPT Edu ResFes 2024. Đáng chú ý, cô có bốn bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống Springer Nature và ScienceDirect, gồm hai bài thuộc nhóm Q1 và hai bài thuộc nhóm Q2. Trong đó, một bài báo Q1 do cô đảm nhiệm vai trò tác giả chính.

Quá trình nghiên cứu đòi hỏi Anh Thư chủ động bổ sung kiến thức, trau dồi ngoại ngữ và tìm đọc các công trình quốc tế. Từ xây dựng ý tưởng, thử nghiệm đến hoàn thiện bản thảo, mỗi bước đều yêu cầu sự kiên trì và khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn chuyên môn khắt khe.

“Nghiên cứu khoa học khó nhưng có thú vị riêng. Nhiều lúc mình bế tắc, nản lòng, nhưng khi tìm ra đáp án và giải mã được vấn đề thì cảm giác rất vui”, cô chia sẻ.

Công trình Q1 do Anh Thư làm tác giả chính tập trung vào thị giác máy tính, hướng đến nhận diện và phân vùng hình ảnh vật cản. Kết quả nghiên cứu có tiềm năng hỗ trợ các thiết bị tự hành như robot nhận biết chướng ngại vật và hạn chế va chạm. Với cô, danh hiệu năm 2025 là động lực để tiếp tục theo đuổi những bài toán AI có giá trị ứng dụng thực tiễn.

Lê Ngọc Anh Thư được vinh danh tại giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam

Trần Lê Minh Thư: “Mình muốn chứng minh năng lực không phân biệt giới tính”

Trần Lê Minh Thư, sinh viên K19 chuyên ngành An toàn thông tin, lựa chọn lĩnh vực bảo mật vì yêu thích những bài toán đòi hỏi suy luận và khám phá.

Tháng 7/2025, cô lọt Top 5 cuộc thi Capture The Flag (CTF) dành cho nữ dưới 26 tuổi khu vực ASEAN, đồng thời là một trong ba đại diện Việt Nam đạt thành tích cao nhất. Cuộc thi gồm các thử thách chuyên sâu về an ninh mạng, mật mã học, dịch ngược và điều tra số.

Bắt đầu với tinh thần thử sức, Minh Thư dần mở rộng kiến thức từ hai sở trường là dịch ngược (Reverse Engineering) và điều tra số (Forensics). Các đề thi giúp cô vận dụng kiến thức trên lớp, nhận diện điểm còn thiếu và tiếp cận những vấn đề mới. Một thử thách yêu cầu khôi phục tệp bị mã hóa trong bản sao ổ đĩa của máy chủ nhiễm mã độc để tìm thông điệp ẩn đã để lại ấn tượng sâu sắc với nữ sinh, dù cô chưa thể giải thành công.

Đầu năm 2025, Minh Thư giành Giải Bạc Cisco NetAcad Riders khu vực châu Á – Thái Bình Dương và nằm trong Top 100 sinh viên xuất sắc của trường ba kỳ liên tiếp. Cô đồng thời giữ vai trò Trưởng ban Nhân sự Câu lạc bộ FIA, nơi kết nối những sinh viên cùng đam mê an toàn thông tin.

Minh Thư từng cảm thấy choáng ngợp trước lượng kiến thức lớn và những định kiến dành cho nữ giới trong ngành. Tuy nhiên, cô xem đó là động lực để chứng minh năng lực không phụ thuộc giới tính. Theo nữ sinh, chương trình học gắn với dự án thực tế, cơ hội trải nghiệm doanh nghiệp và việc rèn luyện kỹ năng mềm tại FPTU giúp cô chuẩn bị tốt hơn cho môi trường làm việc.

Trần Lê Minh Thư

Từ nghiên cứu AI, khoa học dữ liệu đến an toàn thông tin, bốn nữ sinh FPTU đang theo đuổi những hướng đi khác nhau nhưng cùng thể hiện tinh thần chủ động học hỏi, kiên trì trước thử thách và sẵn sàng biến kiến thức thành kết quả cụ thể.

Những thành tích của họ cho thấy công nghệ không phải lĩnh vực dành riêng cho nam giới. Với môi trường học tập phù hợp, cơ hội thực hành và tinh thần dám thử sức, mỗi sinh viên đều có thể phát huy thế mạnh, theo đuổi đam mê và đóng góp vào sự phát triển của tương lai số.