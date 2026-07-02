Trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay, Ngữ văn là môn thi bắt buộc với hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc.

Kết quả được Bộ GD&ĐT công bố cho thấy, cả nước chỉ có 8 thí sinh đạt được mức điểm 9,75, và đây cũng là mức điểm cao nhất. Năm nay, không có bài thi nào đạt điểm 10. Và Trang cũng là nữ sinh duy nhất của Hà Nội đạt được mức điểm này ở môn Ngữ văn.

“Em rất bất ngờ, hạnh phúc vì không nghĩ mình đạt điểm cao đến như vậy. Sau khi biết điểm, em đã khoe với gia đình đầu tiên”, Trang nói.

Thi xong Ngữ văn, em cảm thấy hài lòng vì đã thể hiện hết sức, trọn vẹn nhất năng lực của mình. Có lẽ vì áp lực phòng thi, khiến tốc độ viết được cải thiện nên nữ sinh hoàn thành bài thi với 14 mặt giấy trong vòng 120 phút. Em chỉ dành 2 phút cuối giờ để kiểm tra lại thông tin cá nhân và soát lỗi chính tả.

Đinh Thùy Trang, học sinh Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm (Hà Nội) là một trong 8 thí sinh trên toàn quốc đạt điểm 9,75 môn Ngữ văn.

Nhưng sau khi đọc đáp án của Bộ GD&ĐT, Trang thấy sót 1 ý 0,25 điểm nên có phần tiếc nuối, bởi đó cũng là ý em đã nghĩ đến nhưng chưa diễn đạt được một cách đầy đủ, thuyết phục nhất.

Nữ sinh chia sẻ, trước khi bước vào kỳ thi đã chuẩn bị cho mình tâm thế về đề thi mới có nhiều thách thức, ngữ liệu không còn ra trong sách giáo khoa và có tính phân hóa. Quả đúng như vậy, khi cầm đề, em đã mất một lúc bối rối ở câu hỏi nghị luận xã hội về: "Làm thế nào để có những 'Steve Jobs Việt Nam'?” vì từ trước đến nay chưa từng gặp đề áp một hình tượng cụ thể đến như vậy.

Sau phút bối rối, em đã mở rộng góc nhìn và hình dung ‘Steve Jobs Việt Nam là ai?”. Từ đó em hình dung về những người trẻ giỏi công nghệ, có tư duy đổi mới, có tầm nhìn và biết ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển kinh tế và viết về cách khuyến khích, tạo cơ hội cho người tài, muốn cống hiến cho Tổ quốc. Giải pháp được nữ sinh đưa ra theo từng chủ thể, từ cá nhân tới gia đình, nhà trường, xã hội và đất nước.

Ở phần đọc hiểu và nghị luận văn học, nữ sinh nhận xét đề thi không quá xa lạ. Với thời lượng 120 phút, em chia thời gian hợp lý để hoàn thành bài thi. Đọc đề xong em lần lượt làm từ đầu đến cuối.

Riêng phần đọc hiểu, Trang dành khoảng 25 -30 phút để hoàn thành và chỉ khoảng 15-20 phút cho câu nghị luận xã hội nhằm có nhiều thời gian cho bài nghị luận văn học. Bài thi cuối cùng dài tới 14 mặt giấy, điều mà chính Trang cũng không ngờ tới bởi từ trước đến nay chưa bao giờ viết được dài như vậy.

Không học thuộc lòng kiến thức

Ngoài điểm 9,75 môn Ngữ văn, Thùy Trang còn đạt điểm 9 môn Lịch sử và quy đổi IELTS để xét tuyển đại học ở tổ hợp D14 (Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh).

Em tiết lộ, yêu thích ngành truyền thông, báo chí nhưng sẽ dành vài ngày để rà soát, sắp xếp thứ tự các nguyện vọng, trước khi đăng ký lên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Điều quan trọng hơn cả là chọn đúng ngành. Em không giỏi lựa chọn nên sẽ tham khảo thêm ý kiến của thầy cô và bố mẹ.

Thùy Trang (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh cùng gia đình

Thùy Trang theo đuổi các môn thuộc khối xã hội và sớm bộc lộ năng lực ở môn Ngữ văn. Từ khi còn học sinh ở bậc THCS, em được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi của trường. Lên THPT, em cũng là thành viên đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp trường, cấp cụm. Đến lớp 12, tiếp tục chọn học sinh giỏi để dự thi nhưng em từ chối để dành thời gian học đều các môn tốt nghiệp. Và đó cũng là quyết định khiến em có phần tiếc nuối bởi nếu theo đội tuyển lâu dài, kiến thức môn Ngữ văn sẽ hỗ trợ tốt hơn cho kỳ thi tốt nghiệp.

Nữ sinh cho rằng, niềm yêu thích môn Văn học được cô giáo ở trường THPT bồi đắp. Em cũng có cách học khá khác đó là không học thuộc lòng mà cố gắng hệ thống kiến thức theo nhóm các tác giả, tác phẩm; theo chủ đề, giai đoạn văn học; theo thể loại… để các phần kiến thức bổ trợ và kết nối với nhau.

Không học thêm quá nhiều và khi gặp khó khăn, Trang thường tìm đến thầy cô ở trường để được hướng dẫn vì "đó là những người hiểu năng lực học sinh nhất".

Trong quá trình học, Trang cũng tận dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Ví dụ, khi tiếp cận một tác phẩm mới, em có thể nhập tên tác phẩm hoặc tác giả để AI gợi ý các nội dung liên quan. Tuy nhiên, em luôn phải kiểm chứng lại thông tin.

“Theo em, AI có hai mặt lợi và hại. Dẫu AI phát triển rất nhanh nhưng khó có thể thay thế sự sáng tạo, cảm xúc và góc nhìn riêng của con người. Nếu biết sử dụng đúng cách thì AI giúp việc học Văn hiệu quả hơn", Trang nói.

Theo cô Hoàng Thị Lưu Luyến, giáo viên trực tiếp dạy Ngữ văn của Trang suốt ba năm THPT, nữ sinh đã bộc lộ năng lực nổi bật từ lớp 10.

Trang là học sinh có tư duy sắc sảo, biết phát hiện vấn đề và câu chữ mạch lạc. Em có khả năng nhận biết, khái quát vấn đề và đề xuất hướng giải quyết rất tốt. Trong lớp, cô giáo thường gọi Trang phát biểu sau các bạn khác để em lắng nghe quan điểm rồi mới đưa ra ý kiến của mình một cách đầy đủ, trọn vẹn.

Cô Luyến cũng nói rằng, với đề thi năm nay, cô đánh giá phần đọc hiểu không quá khó đối với Trang, còn câu nghị luận xã hội là dạng câu hỏi phát huy đúng thế mạnh tư duy của học trò.

"Trang có thể đạt điểm tối đa ở câu hỏi này. Em có khả năng đưa ra giải pháp hợp lý, lập luận sắc bén và trả lời ngắn gọn, chuẩn xác. Vì vậy, khi em báo tin được 9,75 điểm, tôi không quá bất ngờ", cô Luyến nói.

Cũng theo cô Luyến, mức 9,75 điểm môn Ngữ văn năm nay rất hiếm, chỉ những bài làm thực sự xuất sắc mới có thể đạt được. Với cô, kết quả ấy là phần thưởng xứng đáng cho một học sinh có tư duy độc lập, biết hệ thống kiến thức và luôn nỗ lực tìm tòi cách tiếp cận mới trong học tập.