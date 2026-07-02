Một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ chở theo ba trẻ nhỏ trên xe máy, vừa điều khiển xe vừa cầm điện thoại suốt quãng đường đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng hình ảnh ấy khiến không ít người giật mình, bởi phía sau tay lái không chỉ là tính mạng của chính người mẹ mà còn là ba đứa trẻ và những người cùng tham gia giao thông.

Theo hình ảnh được chia sẻ, chiếc xe máy chở tổng cộng bốn người. Một em nhỏ ngồi phía trước người lái, hai em khác ngồi phía sau. Điều khiến nhiều người lo lắng hơn cả là người mẹ vẫn liên tục nhìn vào điện thoại trong lúc xe đang di chuyển trên đường.

Phía dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận bày tỏ sự bức xúc. "Tai nạn rồi lại bảo tại số", một người viết. Người khác thẳng thắn: "Có việc gì quan trọng hơn mạng người mà vừa chạy xe vừa dùng điện thoại như thế?". Không ít ý kiến cũng mong cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý nếu vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn giao thông.

Giữa rất nhiều bình luận gay gắt, câu nói nhận được nhiều sự đồng tình là: "Mẹ thế này sao dạy con?".

Ảnh cắt từ clip

Đó không đơn thuần là lời chỉ trích dành cho một cá nhân mà còn gợi lên câu chuyện lớn hơn về vai trò làm gương của cha mẹ.

Trẻ em không chỉ học qua những lời dạy. Các em học bằng cách quan sát. Một người mẹ có thể nhắc con đội mũ bảo hiểm, tuân thủ luật giao thông hay không được sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Nhưng nếu chính người lớn lại làm điều ngược lại, mọi bài học đều trở nên thiếu sức thuyết phục.

Nhiều nghiên cứu về tâm lý giáo dục cho thấy trẻ nhỏ tiếp thu hành vi bằng cách bắt chước những người gần gũi nhất. Điều đó lý giải vì sao các chuyên gia luôn nhấn mạnh: muốn con hình thành thói quen tốt, trước hết người lớn phải làm gương.

Điện thoại đã trở thành một phần của cuộc sống hiện đại. Không ít người có thói quen tranh thủ trả lời tin nhắn, nghe cuộc gọi hay lướt mạng xã hội ngay cả khi đang lái xe. Thế nhưng chỉ một vài giây rời mắt khỏi mặt đường cũng có thể khiến người điều khiển không kịp xử lý khi gặp tình huống bất ngờ.

Đáng nói hơn, trong trường hợp này, rủi ro không chỉ dừng lại ở một người. Nếu chẳng may xảy ra va chạm, ba đứa trẻ trên xe sẽ là những người chịu hậu quả đầu tiên.

Bởi vậy, điều khiến cộng đồng mạng lo lắng không chỉ là hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe, mà còn là việc chiếc xe đang chở nhiều trẻ nhỏ. Những đứa trẻ ấy hoàn toàn phụ thuộc vào sự cẩn trọng của người lớn.

Ở góc độ pháp luật, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã có những quy định về việc người điều khiển phương tiện phải tập trung quan sát, điều khiển xe an toàn và chấp hành các quy tắc giao thông. Việc sử dụng điện thoại cầm tay khi đang điều khiển xe máy cũng là hành vi có thể bị xử lý theo quy định hiện hành.

Mỗi ngày, vẫn có những vụ tai nạn bắt nguồn từ việc người lái mất tập trung chỉ vài giây. Có người cúi xuống xem tin nhắn, có người nghe điện thoại, có người mải nhìn màn hình định vị. Khoảng thời gian rất ngắn ấy đôi khi đủ để tạo nên một tai nạn không thể cứu vãn.

Làm cha mẹ không có nghĩa là lúc nào cũng hoàn hảo. Ai cũng có lúc sơ suất. Nhưng khi phía sau tay lái là con mình, sự cẩn trọng không còn là lựa chọn mà là trách nhiệm.

Bởi với trẻ nhỏ, bài học về an toàn giao thông không bắt đầu từ lớp học hay những khẩu hiệu treo trên đường phố. Nó bắt đầu từ hình ảnh mỗi ngày các em nhìn thấy ở chính cha mẹ mình. Một người lớn đặt điện thoại xuống trước khi nổ máy có lẽ còn là bài học mạnh mẽ hơn hàng chục lời nhắc nhở về ý thức tham gia giao thông.