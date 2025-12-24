Nữ sinh chuyên Hóa Ams đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600

SAT (Scholastic Assessment Test) là bài thi chuẩn hóa phổ biến, thường được dùng để xét tuyển vào các đại học ở Mỹ, châu Âu. Bài thi gồm hai phần: Đọc viết và Toán, tổng điểm là 1600. Theo College Board, tổ chức sở hữu bài thi, hàng năm khoảng 2 triệu học sinh trên thế giới thi SAT. Từ mốc 1530 trở lên, người thi lọt top 1% cao nhất thế giới.

Kết quả này nối dài chuỗi thành tích học tập nổi bật của nữ sinh chuyên Hóa. Trước đó, Quỳnh Chi sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5, là á khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội với tổng điểm 48,25; trong đó đạt 10 điểm Toán, 9,75 điểm Tiếng Anh và 9,25 điểm Ngữ văn.

Em cũng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam và từng đỗ vào nhiều trường chuyên khác trên địa bàn Hà Nội, trong đó có các suất học bổng và tuyển thẳng nhờ thành tích học sinh giỏi.

Em Thái Hồng Quỳnh Chi, học sinh lớp 11 Hoá 1 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa xuất sắc đạt điểm SAT tuyệt đối 1600. (Ảnh: NVCC)

Áp lực lớn nhất ở giai đoạn luyện đề

Chia sẻ về khoảnh khắc nhận kết quả SAT, Quỳnh Chi cho biết em rất bất ngờ. Sau buổi thi, em tự đánh giá bài làm diễn ra tương đối trôi chảy và tin rằng kết quả sẽ không thấp, song chưa từng nghĩ tới điểm tuyệt đối.

“Khi nhận điểm, cảm xúc đầu tiên của em là không dám tin. Sau đó là niềm vui và hạnh phúc rất lớn”, Chi nói, đồng thời cho rằng đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình học tập, đặc biệt khi SAT là chứng chỉ cần thiết cho hồ sơ du học trong tương lai.

Theo Quỳnh Chi, giai đoạn áp lực nhất trong quá trình ôn SAT là thời điểm luyện đề nước rút. Trong thời gian này, em phải xử lý khối lượng lớn bài tập và đề thi thử mỗi ngày. “Nhiều lúc em cảm thấy hơi quá tải, nhưng em hiểu rằng luyện đề và sửa kỹ những câu sai là cách hiệu quả nhất để nhận ra thiếu sót và hoàn thiện kỹ năng”, Chi chia sẻ.

Để giữ tinh thần ổn định, em duy trì các khoảng nghỉ ngắn giữa các phần học, giúp não bộ có thời gian hồi phục thay vì làm việc liên tục trong thời gian dài.

Nói về bí quyết đạt điểm SAT 1600, Quỳnh Chi cho rằng luyện đề song hành với tư duy ra đề của College Board là "chìa khoá vàng". Qua đó, thí sinh sẽ làm quen với cấu trúc đề và làm tốt khi bước vào thi chính thức.

Tuy nhiên, em nhấn mạnh việc phân tích sâu những câu làm sai quan trọng không kém. “Không nên chỉ làm thật nhiều bài máy móc, mà cần hiểu mình đã hiểu sai ở đâu, vì sao sai và làm thế nào để tránh lặp lại lỗi đó” , Chi cho biết.

Bên cạnh đó, Chi chú trọng rèn kỹ năng đọc hiểu trọng tâm, biết cách lược bỏ thông tin gây nhiễu, đồng thời xây dựng vốn từ vựng đủ rộng để xử lý các văn bản học thuật trong bài thi.

Khác biệt lớn với các kỳ thi trong nước

Theo Quỳnh Chi, khó khăn lớn nhất khi tiếp cận SAT là sự khác biệt về tư duy so với các kỳ thi trong nước. SAT thiên về phân tích, suy luận và kỹ năng đọc hiểu, ít nặng ghi nhớ lý thuyết.

“ Ban đầu, em thường cố dịch từng câu chữ mà chưa thực sự hiểu mục đích của đoạn văn hay ý chính toàn bài”, Chi kể.

Nhờ sự hướng dẫn của thầy cô và quá trình tự rút kinh nghiệm, em dần học cách đặt mình vào vị trí người ra đề, chủ động đặt câu hỏi khi đọc và phân tích văn bản theo hướng logic hơn.

Hiện Quỳnh Chi ấp ủ kế hoạch du học bậc đại học trong tương lai, song chưa xác định điểm đến cụ thể. Em cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.

Nhìn lại hành trình học tập và thi cử từ bậc THCS đến nay, Quỳnh Chi cho rằng yếu tố then chốt để đạt kết quả cao, không chỉ trong kỳ thi chuẩn hoá SAT mà rộng ra với các kỳ thi khác là hiểu rõ tính chất từng kỳ thi và lựa chọn phương pháp học phù hợp.

“Khi nắm được kỳ thi đánh giá điều gì và cần kỹ năng nào, các bạn sẽ biết cách điều chỉnh việc học để đạt hiệu quả tốt nhất”, nữ sinh chuyên Ams chia sẻ.