Nữ sinh 2007 liên tục gọi điện về nhà xin 300 triệu đồng để đi du học Nhật Bản, gia đình liền báo công an

Nữ sinh bị thao túng tâm lý

Ngày 10/7, Công an phường Hương Trà phát hiện 1 nữ sinh viên đang theo học tại 1 trường Cao đẳng trên địa bàn liên tục gọi điện về gia đình để xin chuyển số tiền lớn.

Vào cuộc xác minh, công an phường xác định, sinh viên T.H.L (SN 2007, trú xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa), bị một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an gọi điện. Đối tượng thông báo rằng: “L liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và yêu cầu em phải chứng minh mình không liên quan đến vụ việc, nếu không sẽ bị phạt 300 triệu đồng.





Cán bộ Công an phường Hương Trà làm việc với em L.

Theo đối tượng, nếu muốn chứng minh mình không liên quan vụ án, L phải làm theo hướng dẫn của. “Công an giả” cũng cảnh báo nghiêm ngặt L tuyệt đối không được tiết lộ nội dung cho bất kỳ ai, kể cả người nhà, nếu không sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng”.

Đối tượng liên tục đe dọa, gây áp lực khiến L hoang mang, lo sợ và cảm thấy bị khống chế về mặt tinh thần. Đối tượng yêu cầu L thuê một khách sạn tốt nhất để làm việc qua mạng với phía “Công an”. Theo đó, L đã đến thuê một phòng tại khách sạn M.T để tham gia cuộc làm việc online qua Zoom.

Trong buổi làm việc kéo dài nhiều giờ, có khoảng 6-7 người mặc trang phục công an tham gia, liên tục gây áp lực và đe dọa tinh thần em. Qua quá trình nói chuyện trực tuyến trên Zoom, các đối tượng yêu cầu L đi vào TP Hồ Chí Minh để gặp một số “công an” khác để làm việc, tuy nhiên, L không đồng ý.

Đồng thời, các đối tượng đã khai thác tâm lý của L khi biết em không muốn tiếp tục học chuyên ngành hiện tại, mà mong muốn chuyển sang học một chuyên ngành khác phù hợp với sở thích cá nhân.

Từ đó, chúng lợi dụng tâm lý này để dụ dỗ, thuyết phục L đi du học tại Nhật Bản và yêu cầu em phải kiếm đủ số tiền 300 triệu đồng để chuyển vào tài khoản thì mới làm visa được.

Các đối tượng yêu cầu L gọi điện cho gia đình để xin tiền và chuyển cho các đối tượng. Bị các đối tượng liên tục đe dọa và dẫn dắt trong cuộc làm việc online, L lo lắng hoảng loạn liên tục gọi điện về gia đình để xin tiền.

Tối ngày 5/10/2025, Công an phường Hương Trà đã tìm được L tại khách sạn M.T (nơi các đối tượng yêu cầu L đến làm việc). Khi đó, tâm trạng L rất lo sợ. Cán bộ Công an Phường Hương Trà đã trấn an tinh thần L, tiếp tục tiến hành xác minh làm rõ sự việc. Hiện Công an phường Hương Trà đã liên hệ để đưa L về với gia đình.

Cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng

Sự việc này thêm một lần cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn của các đối tượng phạm tội trên không gian mạng. Qua đây cũng cảnh báo người dân cảnh giác với tội phạm giả danh cán bộ cơ quan nhà nước (công an, viện kiểm sát…) để thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đây là dạng tội phạm sử dụng chiến thuật tâm lý học tội phạm học rất nguy hiểm, đòi hỏi người dân phải thật tỉnh táo, cảnh giác cao độ. Đối tượng đánh vào tâm lý sợ hãi và thiếu hiểu biết pháp luật, chúng dần “dắt mũi” nạn nhân vào kịch bản được chuẩn bị sẵn: yêu cầu “hợp tác điều tra”.

Chúng nghiên cứu kỹ hành vi, thói quen sử dụng mạng xã hội của nạn nhân, khai thác thông tin cá nhân để tăng độ “thật” của câu chuyện. Trong quá trình liên hệ, tội phạm vừa đe dọa, vừa “vỗ về”, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái sợ hãi – lệ thuộc – tuân phục. Có trường hợp, đối tượng duy trì liên lạc hàng giờ đồng hồ, “kiểm soát tâm lý” đến mức người bị hại tin rằng chỉ cần làm trái yêu cầu là “sẽ bị bắt”.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác, Công an không bao giờ gọi điện, nhắn tin hay yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra. Khi nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn xưng danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án,… người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn.

Mọi thông tin nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan Công an nơigần nhất hoặc gọi đường dây nóng 113 để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.