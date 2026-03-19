Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 16/3, một trường hợp hiếm gặp vừa được ghi nhận tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một cô gái 18 tuổi nhập viện vì đau bụng dữ dội và được phát hiện có khối u lớn trong ổ bụng, bên trong chứa tới 24 chiếc răng.

Bệnh nhân cho biết cơn đau xuất hiện đột ngột ở vùng bụng dưới bên phải khi đang tập thể dục tại nhà. Cơn đau kéo dài, không thuyên giảm khiến cô phải nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả siêu âm khiến cả bệnh nhân lẫn bác sĩ bất ngờ khi trong bụng cô có một khối u đường kính khoảng 12cm, thậm chí trên hình ảnh còn thấy thấp thoáng cấu trúc giống răng và xương.

Bác sĩ nhận định đây nhiều khả năng là u quái buồng trứng, tên khoa học là “teratoma buồng trứng”. Đây là loại u hình thành từ tế bào sinh dục, có thể chứa nhiều loại mô khác nhau như tóc, răng, xương, thậm chí cả mô mỡ. Dù phần lớn u quái là lành tính, nhưng khi khối u phát triển lớn hoặc có nguy cơ xoắn, vỡ, người bệnh có thể gặp biến chứng nguy hiểm và cần phẫu thuật sớm.

Trong trường hợp của nữ bệnh nhân nêu trên, khối u đã đạt kích thước lớn và gây đau, nguy cơ xoắn buồng trứng rất cao nên bác sĩ chỉ định mổ ngay. Tuy nhiên, cô gái 18 tuổi không khỏi lo lắng, đặc biệt sợ đau và sợ để lại sẹo ảnh hưởng thẩm mỹ. Sau khi đánh giá kỹ, ê-kíp đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi một lỗ qua rốn, một kỹ thuật hiện đại giúp giảm xâm lấn tối đa.

Thông qua một đường rạch nhỏ khoảng 2cm tại rốn - vị trí có nếp gấp tự nhiên - các bác sĩ đã bóc tách và lấy trọn khối u kích thước 12cm ra ngoài. Khi kiểm tra bên trong khối u, chính đội ngũ y tế cũng không khỏi bất ngờ khi phát hiện tới 24 chiếc răng với hình dạng khác nhau, cùng với mô xương có đường kính gần 5cm.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng. Từ trường hợp này, các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo u quái buồng trứng ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng, nhiều trường hợp chỉ phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe. Khi khối u lớn hơn 5cm hoặc xảy ra biến chứng như xoắn, vỡ, người bệnh có thể xuất hiện đau bụng dữ dội và cần can thiệp kịp thời.

Đối với nữ giới tuổi dậy thì, nếu sau 2-3 năm kể từ khi có kinh mà chu kỳ vẫn rối loạn kéo dài, hoặc xuất hiện đau bụng bất thường, cần nghĩ đến khả năng có tổn thương thực thể và nên đi khám sớm để tránh biến chứng đáng tiếc.

U quái buồng trứng là gì?

U quái buồng trứng là một loại khối u hình thành từ tế bào mầm, có khả năng phát triển thành nhiều loại mô khác nhau nên bên trong có thể chứa tóc, răng, xương, thậm chí mô mỡ. Phần lớn u quái là lành tính và tiến triển chậm, thường gặp ở phụ nữ trẻ trong độ tuổi sinh sản.

Tuy nhiên, điều đáng lo là ở giai đoạn đầu, bệnh hầu như không có triệu chứng rõ ràng, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi siêu âm. Khi khối u lớn dần, người bệnh có thể thấy đau âm ỉ hoặc đau đột ngột vùng bụng dưới, cảm giác đầy bụng, rối loạn kinh nguyệt, thậm chí buồn nôn nếu xảy ra biến chứng xoắn buồng trứng. Trường hợp xoắn hoặc vỡ u có thể gây đau dữ dội, cần cấp cứu kịp thời.

Về phòng ngừa, hiện chưa có biện pháp đặc hiệu vì bệnh liên quan đến sự phát triển bất thường của tế bào mầm, không hoàn toàn do lối sống. Tuy vậy, việc duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt là siêu âm ổ bụng hoặc siêu âm đầu dò, được xem là cách quan trọng nhất để phát hiện sớm.

Ngoài ra, chú ý theo dõi những thay đổi bất thường của cơ thể như đau bụng kéo dài, kinh nguyệt rối loạn cũng giúp giảm nguy cơ bỏ sót bệnh. Phát hiện càng sớm, việc điều trị càng đơn giản và ít ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.

Nguồn và ảnh: Sina