Muốn giảm cân mà không cần nhịn đói? Học ngay "phương pháp ăn kiêng 963" của Bạch Lộc giúp giảm 1.4kg trong 3 ngày

Trong giới giải trí, việc duy trì vóc dáng không chỉ là sở thích mà còn là yêu cầu bắt buộc đối với các diễn viên để phù hợp với hình tượng nhân vật. Ngày 16/3 vừa qua, trong một livestream, nữ diễn viên Bạch Lộc (Trung Quốc) đã gây chú ý khi tiết lộ bản thân từng giảm được 1.4kg chỉ trong vòng 3 ngày nhờ một chế độ ăn uống đặc biệt, không nhịn ăn hay ép cân quá tiêu cực.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng nể phục hơn cả chính là quan điểm giảm cân lành mạnh của cô. Thay vì chạy theo sự gầy gò thái quá, cô luôn nhấn mạnh rằng sức khỏe, trạng thái hạnh phúc và sự tự do trong tâm hồn mới là điều quý giá nhất. Bạch Lộc cũng nhấn mạnh rằng giảm cân và kiểm soát vóc dáng với diễn viên là cần thiết, nhưng điều này không có nghĩa là những cô gái bình thường khác phải chạy theo tiêu chuẩn của họ, do đặc thù công việc khác nhau.

Bạch Lộc từng gặp vấn đề sức khoẻ và tinh thần khi sụt cân nghiêm trọng

Trước khi tìm thấy sự cân bằng với phương pháp 963, Bạch Lộc từng trải qua giai đoạn giảm cân tiêu cực đến mức tuyệt vọng. Để chuẩn bị cho vai diễn trong phim "Mo Li", cô từng sụt cân nghiêm trọng dẫn đến mất hoàn toàn cảm giác thèm ăn và bị những cơn đau nửa đầu hành hạ. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc ép cân quá mức sẽ tàn phá hệ thần kinh và làm suy giảm hệ miễn dịch. Chính những trải nghiệm đau đớn đó đã khiến cô hiểu rằng, một phương pháp ăn uống đúng đắn phải dựa trên sự lắng nghe và trân trọng cơ thể mình.

"Phương pháp ăn kiêng 963" của Bạch Lộc có gì đặc biệt?

Cốt lõi của phương pháp 963 nằm ở việc điều chỉnh lượng thức ăn nạp vào dựa trên mức độ trao đổi chất tự nhiên của cơ thể tại các thời điểm khác nhau trong ngày. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn một nhóm chất nào đó, phương pháp này tập trung vào việc kiểm soát độ no để cơ thể vẫn đủ năng lượng hoạt động mà không bị tích tụ mỡ thừa. Điều này giúp người thực hiện không rơi vào trạng thái mệt mỏi hay mất ngủ do quá đói, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển hóa diễn ra trơn tru.

Cụ thể như sau:

1. Quy tắc 9

Bữa sáng no 90% để kích hoạt năng lượng. Bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất để khởi động ngày mới. Theo quy tắc 9, bạn có thể ăn no đến mức 90% với đầy đủ các thành phần dinh dưỡng. Việc bổ sung lượng tinh bột vừa phải cùng protein từ trứng, ức gà hoặc sữa giúp cung cấp các dưỡng chất thiết yếu như kẽm và sắt cho cơ thể. Khi bữa sáng được cung cấp đủ đầy, cảm giác thèm ăn vào các bữa sau trong ngày sẽ giảm xuống đáng kể, giúp bạn duy trì sự tỉnh táo và tập trung cao độ cho công việc.

"Phương pháp ăn kiêng 963" của Bạch Lộc tập trung vào kiểm soát lượng thức ăn theo thời điểm thay vì nhịn ăn tiêu cực

2. Quy tắc 6

Bữa trưa no 60% với nguồn đạm chất lượng cao. Đến giữa ngày, khi tốc độ trao đổi chất bắt đầu ổn định, quy tắc 6 yêu cầu bạn chỉ nên ăn no đến mức 60%. Thành phần chính của bữa trưa nên là carbohydrate phức hợp kết hợp với protein chất lượng cao để đảm bảo năng lượng cho buổi chiều. Việc bổ sung thêm các loại rau xanh đậm trong bữa ăn này còn cung cấp thêm axit folic, hỗ trợ quá trình lưu thông máu và làm đẹp da. Việc không ăn quá no vào buổi trưa cũng giúp tránh được tình trạng buồn ngủ và uể oải sau khi ăn.

3. Quy tắc 3

Bữa tối no 30% để hệ tiêu hóa nghỉ ngơi. Vào cuối ngày, khi cơ thể ít vận động và chuẩn bị vào trạng thái nghỉ ngơi, quy tắc 3 khuyên bạn chỉ nên ăn no khoảng 30%. Bữa tối nên tối giản tối đa, ưu tiên các loại súp rau loãng hoặc rau luộc và tuyệt đối tránh các loại thực phẩm chính chứa nhiều tinh bột hay chất béo bão hòa. Việc ăn nhẹ nhàng vào buổi tối giúp dạ dày không phải làm việc quá tải, hỗ trợ chất lượng giấc ngủ tốt hơn và ngăn chặn hiệu quả việc hình thành mỡ bụng trong khi ngủ.

Nên làm gì để áp dụng "phương pháp ăn kiêng 963" hiệu quả khi giảm cân?

Để phương pháp 963 đạt hiệu quả tối ưu, bạn cần kết hợp giấc ngủ chất lượng và vận động hợp lý. Việc ngủ đủ 8 tiếng và nghỉ ngơi trước 23 giờ giúp cơ thể sản sinh hormone kiểm soát cơn thèm ăn, thúc đẩy tái tạo tế bào và đào thải độc tố tự nhiên. Song song đó, Bạch Lộc cũng cho biết cô còn tập luyện kết hợp. Không cần tập quá nặng, các bài tập nhẹ nhàng như yoga hay đi bộ nhanh sẽ giúp duy trì khối lượng cơ bắp, đảm bảo cơ thể săn chắc và tránh tình trạng chảy xệ sau khi giảm mỡ.

Ngoài ăn kiêng theo phương pháp trên, Bạch Lộc cho rằng vận động kết hợp cũng rất quan trọng khi giảm cân

Giảm cân thực chất là hành trình học cách lắng nghe và tự yêu thương chính mình thay vì chạy theo những con số ảo. Nếu không có yêu cầu cấp thiết về công việc, hãy áp dụng chế độ này như một cách làm sạch hệ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe bền vững. Một trạng thái tinh thần tự do, hạnh phúc mới là đích đến cuối cùng của cái đẹp, giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng mà không phải đánh đổi bằng sự kiệt quệ về thể chất.

Nguồn và ảnh: QQ, Top Beauty, Health GVM