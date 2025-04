Nữ rapper hot nhất nhì hiện nay bị tố kỳ thị châu Á, netizen réo tên Jennie vì 1 lý do gây phẫn nộ

Doechii hiện là nữ rapper được chú ý nhất hiện nay trong làng nhạc US-UK. Anxiety, ca khúc thuộc bản mở rộng của mixtape Alligator Bites Never Heal, là “cú hích” mà Doechii lẫn người hâm mộ cũng không hề ngờ tới. Lấy cảm hứng từ điệu nhảy ngớ ngẩn trong series truyền hình biểu tượng The Fresh Prince of Bel-Air, Anxiety tạo nên làn sóng dancer cover mạnh mẽ trên nền tảng TikTok, có hơn 4,1 triệu lượt video sử dụng phần nhạc nền từ ca khúc này. Sau gần 2 tháng ra mắt, cái tên Doechii và Anxiety vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Doechii hiện là cái tên sáng giá của nền Hip-hop nói riêng và nền nhạc Pop US-UK nói chung

Ca khú tạo nên làn sóng dance cover. "Cha đẻ" điệu nhảy này, Will Smith, cũng "bắt trend" với Doechii

Danh tiếng đi kèm điều tiếng, Doechii mới đây điêu đứng trước loạt nghi vấn phân biệt chủng tộc đang bủa vây xung quanh. Được biết, đoạn video được đăng tải 12 năm trước, khi chính chủ mới chỉ 15 tuổi. Doechii lúc đó đang là 1 vlogger trên YouTube, thường đăng tải những nội dung về cuộc sống xung quanh của 1 cô gái tuổi teen. Qua đoạn cắt từ 1 đoạn video, Doechii đã có thể hiện giọng nói và cách phát âm được cho là nhại lại người châu Á theo 1 cách tiêu cực.

Đoạn video ngắn cáo buộc Doechii chế giễu người châu Á

Từ lâu đã tồn tại 1 định kiến rập khuôn về ngữ điệu người châu Á khi nói tiếng Anh thường không chuẩn chỉnh, thiếu lưu loát, hay nhấn sai trọng âm. Do vậy, Doechii bị cho là cố tình miệt thị, châm biếm người châu Á. Netizen cảm thấy vừa khó hiểu, vừa bức xúc khi bản thân cô cũng là một người da màu, thuộc cộng đồng những người “dễ bị tổn thương” và từng bị kỳ thị suốt một thời gian dài. Vậy mà, nữ rapper lại lấy người châu Á ra làm trò đùa, áp dụng đúng công thức mang tính xúc phạm mà cộng đồng người da màu đã và đang đấu tranh để giành lấy sự bình đẳng và tôn trọng.

Doechii, một người da màu, lại có phát ngôn và cách hành xử phân biệt chủng tộc tới người da vàng

Giữa làn sóng chỉ trích dâng cao, Jennie, một người tưởng chừng như không hề liên quan, lại bị réo tên gay gắt. Gần đây, Jennie, Rosé và Lisa bị cáo buộc sử dụng từ ngữ mang tính phân biệt chủng tộc trong giai đoạn trước khi debut với tư cách là BLACKPINK - cụ thể là dùng một từ lóng phân biệt chủng tộc nặng nề đối với người da màu.

Thời gian qua, các video được ghi lại từ thời kỳ trước khi BLACKPINK chính thức ra mắt (trước năm 2016) đã bị rò rỉ trên mạng, cho thấy 3 thành viên hát và rap các bài hát cover như Swimming Pools (Kendrick Lamar) hay 2 On (Tinashe) có chứa từ nhạy cảm N*****. Các video này được cho là từ các buổi đánh giá hoặc thử giọng nội bộ của YG Entertainment.

3 thành viên BLACKPINK gần đây cũng bị phanh phui sử dụng từ mang hàm ý phân biên chủng tộc tới người da màu

Người dùng MXH, đặc biệt là cộng đồng quốc tế, bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng việc sử dụng từ đó là không thể chấp nhận được, nhất là khi Jennie và Rosé lớn lên ở môi trường nói tiếng Anh (Jennie từng sống ở New Zealand, Rosé sinh ra và lớn lên ở New Zealand và Úc). Một số ý kiến nhấn mạnh rằng họ phải nhận thức được ý nghĩa lịch sử và tính xúc phạm của từ này.

Dù cả 3 đều sử dụng từ cấm đó nhưng Jennie lại là người “đứng mũi chịu sào” là bởi cô hợp tác với Doechii qua ca khúc ExtraL, thuộc album đầu tay Ruby. Từng nhận được cơn mưa lời khen vì sự ăn ý và độ slay ngút ngàn, nay màn collab giữa 2 nữ rapper trẻ nổi tiếng từ 2 thị trường âm nhạc, lại bị chê cười, mỉa mai. Jennie và Doechii đang bị coi là “bộ đôi gây rối”, “kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác”... vì đều có quá khứ phân biệt chủng tộc. Đoạn video cũ của Doechii hiện vẫn đang được truyền tay nhau trên các nền tảng MXH và độ thảo luận vẫn không ngừng tăng.

Jennie và Doechii bị mỉa mai là "bộ đôi gây rối"

Cách đây không lâu, Doechii xuất sắc giành giải Grammy cho Album Rap Xuất sắc nhất năm 2025 với mixtape Alligator Bites Never Heal (2024), trở thành người phụ nữ thứ ba trong lịch sử chiến thắng hạng mục này (sau Lauryn Hill và Cardi B). Màn trình diễn Denial Is a River và Catfish do Doechii thể hiện được ca ngợi là khoảnh khắc bùng nổ nhất tại Lễ trao giải năm nay. Ngoài ra, nữ rapper còn được Billboard vinh danh là Người Phụ Nữ Của Năm tại sự kiện Billboard Women In Music 2025.