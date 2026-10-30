Nữ phụ phản diện khiến Điền Hi Vi lép vế trong Gả Kim Thoa: Chuyên trị vai ác, không cần gào thét vẫn đáng sợ

Sau khi Gả Kim Thoa lên sóng, Điền Hi Vi gây chú ý khi cùng lúc đảm nhận 3 vai diễn với những tính cách khác biệt. Tuy nhiên, màn thể hiện của nữ diễn viên trong vai phản diện Quân Đại lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Những cảnh nổi giận với biểu cảm cường điệu, liên tục gào thét khiến cô bị chê thiếu chiều sâu, chưa tạo được cảm giác đáng sợ cần có ở một nhân vật độc ác. Trong khi đó, Mao Lâm Lâm dù chỉ đảm nhận vai nữ phụ Chu Phù lại chiếm được sự chú ý nhờ lối diễn tiết chế, lạnh lùng và đầy cuốn hút.

Chu Phù vốn là mẹ của nữ chính Ngụy Nhiêu (Điền Hi Vi). Đây là một phi tần được hoàng đế sủng ái, từng bỏ lại con gái để tái giá vào cung sau khi chồng qua đời. Nhiều năm sau, 2 mẹ con gặp lại nhưng Chu Phù không nhận ra con ruột, thậm chí còn dùng những lời lẽ cay nghiệt và quyền lực của mình để chèn ép cô.

Ngay từ những lần xuất hiện đầu tiên, Chu Phù đã cho thấy sự tàn nhẫn của một người phụ nữ quen đứng trên kẻ khác. Khi đối diện Ngụy Nhiêu, bà dùng giọng điệu lạnh lùng để sỉ nhục đối phương, sau đó còn ra lệnh trừng phạt cô bằng những thủ đoạn khắc nghiệt. Nhân vật không cần liên tục gào thét hay làm những biểu cảm dữ tợn vẫn khiến người xem cảm nhận được sự nguy hiểm.

Điểm mạnh trong diễn xuất của Mao Lâm Lâm nằm ở khả năng kiểm soát biểu cảm. Ánh mắt lạnh lẽo, cách nhấn nhá từng câu thoại và thái độ cao ngạo được cô kết hợp vừa đủ, tạo nên hình ảnh một người phụ nữ có quyền thế, quen dùng địa vị để áp đảo người khác. Thay vì phô bày sự độc ác bằng những phản ứng thái quá, nữ diễn viên khiến nhân vật đáng sợ từ chính vẻ bình thản khi đưa ra những quyết định tàn nhẫn.

Đáng chú ý, Chu Phù không đơn thuần là một người mẹ độc ác. Bà từng chịu nhiều ấm ức vì xuất thân thấp kém, phải tìm cách bước chân vào cung để thay đổi số phận. Nhưng khi có được địa vị, Chu Phù lại dần sử dụng chính những quy tắc từng chèn ép mình để phán xét người khác. Sự kiêu ngạo, tham vọng và nỗi ám ảnh về thân phận khiến nhân vật trở nên phức tạp hơn một phản diện thông thường.

Mao Lâm Lâm còn thể hiện được những mâu thuẫn trong tâm lý Chu Phù qua các chi tiết nhỏ. Trong cảnh đối đầu với Ngụy Nhiêu, nhân vật vẫn tỏ ra quyết liệt nhưng ánh mắt lại thoáng dao động, thậm chí rơi nước mắt. Theo cách lý giải của Mao Lâm Lâm, cảm xúc và phản ứng cơ thể của Chu Phù đã nhận ra con gái trước cả lý trí. Chính những khoảnh khắc giằng xé ấy giúp nhân vật có thêm chiều sâu, đồng thời khiến bi kịch mẹ con trở nên day dứt hơn.

Mao Lâm Lâm từ lâu đã được xem là một trong những sao nữ chuyên trị vai phản diện của màn ảnh Hoa ngữ. Cô từng gây ấn tượng với Trịnh Nhi trong Lan Lăng Vương, nhân vật vì tình yêu không được đáp lại mà dần trở nên tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn. Vai diễn này nổi tiếng đến mức sự căm ghét của một bộ phận khán giả dành cho Trịnh Nhi từng lan sang cả Mao Lâm Lâm ngoài đời.

Sau đó, Mao Lâm Lâm tiếp tục ghi dấu với những nhân vật có tính cách phức tạp, trong đó có Tiểu Tần thị trong Minh Lan Truyện. Đây đều là những người phụ nữ sẵn sàng dùng mưu kế để đạt mục đích, nhưng mỗi nhân vật lại có động cơ và hoàn cảnh riêng. Khả năng thể hiện vẻ ngoài dịu dàng nhưng ẩn chứa sự tính toán giúp Mao Lâm Lâm tạo được dấu ấn trong dòng vai phản diện.

Với Chu Phù trong Gả Kim Thoa, cô tiếp tục phát huy thế mạnh ấy, đồng thời bổ sung những sắc thái như sự giằng xé, day dứt và mâu thuẫn trong tình mẫu tử. Nhân vật có thể gây phẫn nộ vì những lựa chọn ích kỷ, nhưng vẫn khiến người xem muốn tìm hiểu điều gì đã đẩy bà đến con đường đó.

Sự đối lập giữa Mao Lâm Lâm và Điền Hi Vi cũng trở thành một trong những điểm đáng chú ý của Gả Kim Thoa. Một người tạo nên phản diện đáng sợ bằng sự tiết chế và chiều sâu tâm lý, người còn lại vẫn gây tranh cãi vì cách thể hiện cảm xúc quá mạnh. Với kinh nghiệm nhiều năm đảm nhận những vai diễn gai góc, Mao Lâm Lâm một lần nữa cho thấy vì sao cô luôn là gương mặt được nhớ đến khi màn ảnh Hoa ngữ cần một nữ phản diện đủ sức khiến khán giả vừa căm ghét vừa không thể rời mắt.