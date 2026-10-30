Ngọc Trinh tiết lộ cách rèn cháu gái giữ nhà cửa gọn hàng, phụ huynh ai nấy đều cười bò

Mới đây, Ngọc Trinh đã đăng tải đoạn clip hướng dẫn các bậc phụ huynh rèn con cái giữ nhà cửa gọn gàng.

Thấy cháu gái - bé He bày bừa ra nhà với nhiều đồ chơi, cặp sách, người đẹp đã mang túi rác đến để chuẩn bị thu dọn.

Ngay lập tức, bé He đã mang đồ chơi, đồ dùng cá nhân cất đúng nơi quy định. Vậy là sau vài động tác, Ngọc Trinh đã rèn cháu gái giữ nhà cửa gọn gàng.

Ngọc Trinh khiến nhiều người thích thú đăng tải clip hướng dẫn các bậc phụ huynh rèn con cái giữ nhà cửa gọn gàng.

Nhiều phụ huynh bật cười trước cách xử lý dứt khoát của Ngọc Trinh và cho biết, ở nhà họ cũng thường phải dọa sẽ vứt hết đồ chơi thì con mới chịu dọn dẹp nhà cửa.

"Bé He cưng quá à! Nhà tôi cũng phải làm vậy con mới chịu dọn dẹp đó", một người dùng mạng bình luận.

Ngọc Trinh bắt đầu nhận nuôi và chăm sóc bé He - con gái út của anh trai - như con ruột từ đầu năm 2023. Kể từ đó, cuộc sống của nữ người mẫu có thêm nhiều thay đổi khi cô dành phần lớn sự quan tâm cho cô cháu gái nhỏ.

Không chỉ chăm lo những nhu cầu thiết yếu hằng ngày, Ngọc Trinh còn chú trọng đầu tư cho việc học tập, rèn luyện và sự phát triển của bé.

Ngọc Trinh nhận nuôi cháu gái ruột - bé He từ năm 2023.

Hiện tại, bé He sống cùng cô út trong căn biệt thự trị giá gần 60 tỷ đồng tại TP.HCM và được theo học tại một trường quốc tế với mức học phí được tiết lộ khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.

Trong quá trình nuôi dạy cháu, Ngọc Trinh cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong thói quen sinh hoạt cũng như cách chi tiêu. Nếu trước đây, cô thường thoải mái mua sắm cho bản thân, thì khi có bé He bên cạnh, nữ người mẫu bắt đầu cân nhắc nhiều hơn và quan tâm đến việc hình thành cho cháu những thói quen tốt.

Bé He càng lớn càng xinh xắn, sở hữu nhiều nét đẹp giống Ngọc Trinh.

Cô không chỉ tạo điều kiện để bé có cuộc sống đầy đủ mà còn muốn dạy cháu biết trân trọng những gì mình đang có, hiểu giá trị của sự chăm chỉ và có ý thức trong học tập.

Bên cạnh việc học văn hóa, bé He còn được cô hướng dẫn tập catwalk trong một số dịp, khiến nhiều người tò mò liệu cô bé có nối nghiệp người mẫu của Ngọc Trinh trong tương lai hay không.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là tình cảm gần gũi giữa hai cô cháu. Ngọc Trinh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bé He, từ những chuyến đi chơi, nghỉ dưỡng đến các hoạt động sinh hoạt trong nhà.

Ngọc Trinh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bé He, từ những chuyến đi chơi, nghỉ dưỡng đến các hoạt động sinh hoạt trong nhà.

Bé He cũng tỏ ra rất quấn quýt cô út và nhiều lần thể hiện tình cảm bằng những hành động nhỏ nhưng đáng yêu. Đặc biệt, bức thư tay với nét chữ còn non nớt của bé từng khiến Ngọc Trinh xúc động.

Việc đồng hành cùng bé He cũng mang đến cho Ngọc Trinh nhiều trải nghiệm và cảm xúc mới. Từ một người phụ nữ từng có cuộc sống khá tự do, nữ người mẫu dần quen với việc quan tâm đến lịch sinh hoạt, chuyện học hành và những thay đổi trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ.

Cô từng chia sẻ rằng việc chăm sóc cháu khiến bản thân có thêm mong muốn được làm mẹ. Ngọc Trinh cũng từng nhắc đến dự định sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trong tương lai.



