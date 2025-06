Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Choo Ja Hyun trong bộ phim lãng mạn sắp chiếu Head Over Heels đã được hé lộ, thu hút nhiều sự chú ý. Ở tuổi U50, Choo Ja Hyun vẫn trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ, đồng thời khoe thần thái bí ẩn, cuốn hút vô cùng.

Head Over Heels là bộ phim có kịch bản được chuyển thể từ webtoon, xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Bae Gyeon U (Choo Young Woo) - một chàng trai mang định mệnh phải chết và nữ pháp sư trẻ Park Seong A (Cho Yi Hyun) - người đã phải lòng Bae Gyeon U ngay từ giây phút đầu gặp mặt nên quyết định phải giúp anh chống lại số phận.

Ở phim Head Over Heels, Choo Ja Hyun sẽ có màn hóa thân thành một nữ pháp sư có tiếng trong giới.

Được biết, trong phim Head Over Heels, Choo Ja Hyun đảm nhận vai Yeom Hwa, một pháp sư có tiếng trong giới. Mỗi khi nhìn vào cô, họ sẽ cảm thấy đây là một người phụ nữ dịu dàng và hiền hậu. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài đó, Yeom Hwa dường như che giấu những bí ẩn, nụ cười vô cảm của cô mang lại cảm giác rợn người. Những điều này làm dấy lên sự tò mò về những tác động mà cô sẽ mang tới đối với mối tình của cặp đôi chính. Không chỉ vậy, trong một tấm poster, ánh mắt sắc lạnh khi Yeom Hwa nhìn Park Seong A cho thấy giữa họ có một mối liên hệ đặc biệt nào đó.

Chia sẻ về vai diễn lần này, Choo Ja Hyun cho biết cô bị cuốn hút bởi Yeom Hwa – một nhân vật không có trong nguyên tác: "Tôi rất háo hức được thể hiện một nhân vật pháp sư theo cách của riêng mình. Là một diễn viên, tôi rất mong muốn tạo ra một nhân vật pháp sư mang dấu ấn cá nhân".

Những hình ảnh đầu tiên của Choo Ja Hyun trong phim Head Over Heels.

Đây hứa hẹn sẽ là một vai diễn đáng mong chờ của nữ diễn viên sinh năm 1979.

Miêu tả nhân vật của mình, Choo Ja Hyun nói: "Yeom Hwa là người dấn thân vào địa ngục và sống bằng cách tự hủy hoại bản thân. Những vết thương sâu sắc bên trong khiến cô trở nên phức tạp và bi kịch hơn... Khi khán giả theo dõi Yeom Hwa, người không còn lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận số phận bi thảm của mình, tôi tin rằng họ sẽ vừa cảm thấy xót xa vừa hồi hộp".

Nói thêm về Choo Ja Hyun, cô là một nữ diễn viên người Hàn Quốc nhưng lại được nhiều khán giả nhớ tới với các vai diễn trên màn ảnh Hoa ngữ. Cô từng có những tạo hình cổ trang ấn tượng, nổi bật phải kể đến nhân vật Thạch Quan Âm trong tác phẩm kiếm hiệp Tân Sở Lưu Hương.

Những năm gần đây, Choo Ja Hyun vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, tham gia đóng một số bộ phim như Hội Những Bà Mẹ Xanh, Gia Đình Xa Lạ Của Tôi hay While You Were Sleeping - phim điện ảnh chiếu năm 2024, kết hợp cùng Lee Moo Saeng.

Bộ phim Head Over Heels có sự tham gia của Choo Ja Hyun phát sóng vào các ngày thứ Hai và thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ 23/6.