Nữ pháp sư Gen Z đang khiến cả cõi mạng phải ồn: Mẹ 1 con nhưng body không thua gì idol

Noh Seulbi đang là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng sau màn xuất hiện ấn tượng tại show tâm linh đang hot Battle of Fates. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên lên sóng, nữ pháp sư Gen Z đã thu hút mọi ánh nhìn với thần thái tự tin, phong thái điềm tĩnh cùng loạt biểu cảm sắc sảo đầy cuốn hút. Được biết, cô đã có 5 năm hành nghề dù tuổi còn khá trẻ.

Không chỉ gây tò mò bởi hình tượng bí ẩn, Noh Seulbi còn ghi điểm nhờ nhan sắc xinh đẹp, đường nét gương mặt hài hòa và vóc dáng quyến rũ. Nhiều khán giả thậm chí còn ví cô như một idol Kpop thế hệ mới nhờ visual nổi bật và khí chất sân khấu ấn tượng.

Noh Seulbi gây ấn tượng với phong tái tự tin cùng ngoại hình sáng tại Battle of Fates. (Nguồn: duyn.duyn3006)

Noh Seulbi chiếm trọn mọi spotlight ngay từ khi xuất hiện với body chuẩn "tam giác ngược" dù đã là mẹ 1 con. Nữ pháp sư 28 tuổi diện trang phục ôm sát với mẫu áo trễ vai cùng quần jeans ống loe, tôn trọn lợi thế hình thể. Bên cạnh đó, kiểu tóc xoăn xoã bồng bềnh cùng lối trang điểm nhẹ nhàng càng giúp giao diện cô thêm phần rạng rỡ, nữ tính. Giao diện hiện đại của cô cũng khác biệt hoàn toàn với các pháp sư khác tham gia chương trình.

Sắc vóc của Noh Seulbi được ví von không thua gì idol Kpop. (Nguồn: TikTok)

Noh Seulbi ghi điểm với visual trong trẻo nhưng vẫn phảng phất nét quyến rũ hiện đại. Cô sở hữu gương mặt nhỏ gọn, đường nét hài hòa cùng làn da mịn màng, căng bóng dưới ánh đèn. Đôi mắt to tròn, long lanh tạo cảm giác vừa ngây thơ vừa cuốn hút, kết hợp với sống mũi thanh tú và đôi môi đầy đặn tăng vẻ nổi bật, cá tính.

Nữ pháp sư chuộng những style makeup tông cam đào để visual thêm phần ngọt ngào, trẻ trung. (Ảnh: IGNV)

Ngoài ra, cô còn sở hữu vóc dáng cân đối và quyến rũ với body thon gọn và vòng eo nhỏ, đường cong mềm mại nhưng vẫn săn chắc, tạo nên tổng thể hài hòa và cuốn hút. Bờ vai thanh mảnh cùng cánh tay gọn gàng càng tôn lên nét nữ tính hiện đại.

Vóc dáng cực chiến của nữ pháp sư dù đã là mẹ 1 con. (Nguồn: IGNV)

Phong cách đời thường của Noh Seulbi thiên về sự quyến rũ, trẻ trung và hiện đại. Cô ưu ái những item ôm sát như váy bodycon, áo hai dây hay crop top kết hợp quần cạp cao để tôn lên vòng eo thon gọn và đường cong mềm mại. Bảng màu trang phục thường xoay quanh các tông trung tính hoặc pastel nhẹ nhàng, giúp tổng thể vừa thời thượng vừa dễ ứng dụng. Không quá cầu kỳ phụ kiện, Noh Seulbi ghi điểm nhờ cách mix & match tinh tế, khoe khéo lợi thế hình thể nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng.