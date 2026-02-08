5 mỹ nhân Gen Z đẹp nhất Việt Nam: Khả Ngân xếp thứ 2, hạng 1 nhan sắc vạn người mơ ước

Gần đây, nền tảng Threads bất ngờ chia sẻ rầm rộ một bài đăng về 5 mỹ nhân Gen Z đẹp nhất Việt Nam. BXH này hiện thu hút lượng tương tác siêu khủng, với gần 1000 bình luận bàn tán sôi nổi. Với khoảng thời gian được sinh ra từ năm 1997 - 2012, đây là 5 cái tên đại diện nhan sắc cho màn ảnh Việt thế hệ mới.

1. Lan Thy

Lan Thy là gương mặt thường xuyên được nhắc đến khi nói về nhan sắc Gen Z của màn ảnh Việt. Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, mong manh cùng đường nét gương mặt hài hòa, Lan Thy mang đến cảm giác rất điện ảnh. Ở cô có sự pha trộn giữa nét ngây thơ, dịu dàng và chút trầm lắng, khiến hình ảnh Lan Thy dễ gợi liên tưởng đến những nàng thơ phim ảnh mang nhiều chiều sâu cảm xúc. Chính khí chất này giúp cô luôn nổi bật dù không cần tạo hình quá cầu kỳ.

Thời gian qua, Lan Thy liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh như Công Tử Bạc Liêu, Âm Dương Lộ và Nhà Ma Xó, Tiệm Ăn Của Quỷ... cho thấy sự chủ động làm nghề và tinh thần không ngại thử sức ở nhiều thể loại khác nhau, từ cổ trang, tâm linh đến kinh dị. Sở hữu gương mặt hài hòa, khí chất điện ảnh và nét đẹp mang màu sắc cổ điển lẫn ma mị, Lan Thy thường được giao những vai diễn thiên về cảm xúc, nội tâm.

2. Khả Ngân

Sở hữu gương mặt sáng, đường nét hài hòa cùng nụ cười có sức hút tự nhiên, Khả Ngân (sinh năm 1997) là một trong những mỹ nhân Gen Z được nhắc đến nhiều nhất của màn ảnh Việt. Vẻ đẹp của cô trẻ trung, khỏe khoắn nhưng vẫn đủ nữ tính, rất hợp với những hình tượng nữ chính gần gũi với khán giả đại chúng. Qua thời gian, Khả Ngân cho thấy sự thay đổi rõ rệt , từ hình ảnh hot girl thể thao ngày nào đến một nữ diễn viên ngày càng chín muồi về ngoại hình lẫn thần thái trước ống kính.

Về sự nghiệp diễn xuất, Khả Ngân là gương mặt quen thuộc của cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Cô từng tham gia các phim như Hậu Duệ Mặt Trời (bản Việt), Bí Mật Của Gió, 11 tháng 5 ngày, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình... và gần đây nhất là Vạn Dặm Yêu Em. Dù diễn xuất và doanh thy phòng vé còn gây tranh cãi, Khả Ngân được xem là một trong những cái tên Gen Z hiếm hoi duy trì được độ nhận diện ổn định trên màn ảnh,.

3. Ngọc Xuân

Ngọc Xuân là gương mặt Gen Z gây chú ý nhờ nhan sắc thanh thuần, đường nét nhẹ nhàng và khí chất trong trẻo rất hợp với màn ảnh. Cô sở hữu vẻ đẹp thanh thuần, dễ tạo thiện cảm, đặc biệt nổi bật ở ánh mắt và nụ cười, mang cảm giác gần gũi, dễ chịu. Ngọc Xuân từng góp mặt trong một số dự án trải dài từ truyền hình đến điện ảnh như Giấc Mơ Của Mẹ, Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn...

Diễn xuất của Ngọc Xuân chưa quá "chín" bởi những vai diễn gần như không có sự phát triển nhân vật đáng kể nào, song ghi điểm ở sự mộc mạc, đúng vai và có tiến bộ qua từng dự án. Dù thế, với lợi thế ngoại hình phù hợp nhiều dòng phim cùng định hướng làm nghề khá rõ ràng, Ngọc Xuân được xem là cái tên Gen Z đang từng bước xây dựng chỗ đứng riêng trong làng phim Việt.

4. Bích Ngọc

Bích Ngọc, sinh năm 1997, sở hữu nhan sắc ngọt ngào, làn da sáng mịn cùng đường nét hài hòa, Bích Ngọc dễ tạo thiện cảm ngay từ những khung hình đầu tiên. Vẻ đẹp của nữ diễn viên toát lên vẻ dịu dàng, nữ tính, được gọi là nàng thơ mới của làng phim nuớc nhà. Trên MXH, đặc biệt là TikTok, hình ảnh và clip của Bích Ngọc thường xuyên được chia sẻ và nhận về lượng tương tác cao, với nhiều ý kiến cho rằng cô có nét tương đồng với các mỹ nhân châu Á như Lý Thấm, Lâm Y Thần hay Lưu Diệc Phi.

Về phim ảnh, 2025 là năm hoạt động đặc biệt sôi động của Bích Ngọc khi cô liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Từ Không Thời Gian, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp đến Bịt Mắt Bắt Nai, Yêu Em Lần Sau, Thiên Đường Máu và Báu Vật Trời Cho, nữ diễn viên cho thấy tần suất lên hình dày đặc hiếm thấy ở một gương mặt trẻ. Các dự án trải dài nhiều thể loại khác nhau, từ tâm lý, chính luận đến điện ảnh thương mại, giúp Bích Ngọc duy trì độ nhận diện ổn định và được nhắc đến như một trong những mỹ nhân Gen Z có hoạt động nổi bật nhất làng phim Việt thời điểm hiện tại.

5. Lâm Thanh Mỹ

Từng được biết đến như "sao nhí quốc dân" của màn ảnh Việt, Lâm Thanh Mỹ ở tuổi 21 đã có màn lột xác rõ rệt về ngoại hình lẫn khí chất. Nhan sắc của cô hiện tại mang vẻ đẹp trưởng thành, sắc sảo và đậm chất điện ảnh hơn hẳn hình ảnh trong trẻo, đáng yêu trước đây. Thanh Mỹ gây chú ý với thần thái chín muồi, phong cách thời trang tôn dáng và lối trang điểm tinh tế. Dù không sở hữu chiều cao nổi bật, cô vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ phong thái tự tin và vẻ đẹp rất riêng, được khán giả ưu ái gọi là "đại mỹ nhân thế hệ mới".

Về sự nghiệp, Lâm Thanh Mỹ bén duyên với nghệ thuật từ khi mới 3 tuổi và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của cả điện ảnh lẫn truyền hình. Giai đoạn 2014 – 2017 đánh dấu thời kỳ phủ sóng mạnh mẽ của cô qua các dự án như Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Lời Nguyền Gia Tộc, Bóng Đè, giúp Thanh Mỹ ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả. Sở hữu ánh mắt có chiều sâu và thần thái đặc biệt phù hợp với dòng phim tâm linh - kinh dị, cô từng được mệnh danh là "bé ma" hay "sao nhí kinh dị" của màn ảnh Việt.



